Quorra

Eleva Tu Trading con Quorra

¿Estás listo para tomar control del mercado? El EA Quorra ofrece herramientas de vanguardia para ayudarte a navegar los mercados con precisión, combinando flexibilidad, características avanzadas y seguridad. Ya sea que busques crecimiento constante o recuperación rápida, este EA está diseñado para ambos.

How to Run EA:

[Link Here]

Latest news:

[Link Here]


Características Principales:

  • Filtro de Noticias: Mantente seguro evitando eventos de alto impacto. Quorra pausa automáticamente el trading durante noticias cruciales del mercado, asegurando que estés protegido de la volatilidad inesperada.
  • Control Avanzado del Tiempo: Define tus propias horas de trading para coincidir con las mejores condiciones del mercado para tu estrategia. Establece tiempos y días específicos para que el EA opere, dándote el control total.
  • Zona de Recuperación: Para aquellos que desean una ventaja adicional, el EA incluye una poderosa característica de zona de recuperación. Si estás operando con un depósito más pequeño (al menos $100), puedes comenzar sin el modo de recuperación. Sin embargo, para activar la recuperación, se recomienda tener al menos $2000 o más en tu cuenta para un rendimiento óptimo.

Estrategia

El EA Quorra está construido alrededor de la poderosa combinación de Ruptura de Volatilidad. Esta estrategia está impulsada por un algoritmo que rastrea períodos de baja volatilidad, anticipando movimientos explosivos de precios. El EA entra justo antes del aumento, capitalizando en operaciones de ruptura cuando el precio se mueve rápidamente más allá de su rango establecido.

Tu Compañero de Trading Flexible

Diseñado con una configuración simplificada, el EA Quorra facilita el trading a cualquier nivel de experiencia. Conéctalo a un solo gráfico (XAUUSD) M15, configura los ajustes básicos y deja que la magia suceda. Estarás beneficiándote de su capacidad para adaptarse tanto a estilos conservadores como agresivos, con herramientas avanzadas de reconocimiento de mercado que aseguran que se capturen las mejores oportunidades.

"El éxito en el trading se trata de trabajar de manera más inteligente, no más dura."

Detalles Importantes:

  • Depósito Mínimo:
    • Sin Modo de Recuperación: $100
    • Con Modo de Recuperación: $2000+
  • Símbolos Soportados: XAUUSD
  • Intervalos de Tiempo: M15

Control de Riesgo Inteligente

Con características integradas para gestionar y mitigar el riesgo, Quorra asegura que cada operación esté respaldada por un plan estratégico. Ya sea que estés apuntando a desafíos de firmas de prop o construyendo un crecimiento de cuenta a largo plazo, el EA proporciona configuraciones confiables de stop-loss, take-profit y gestión de riesgo que funcionan en cualquier condición de mercado.


Advertencia: La comprensión adecuada de los ajustes de riesgo es crucial. Asegúrate de leer el manual del usuario o consultar con nosotros antes de activar el modo de recuperación en cuentas más pequeñas.

¿Listo para Comenzar?

Descarga el EA, configura los parámetros fáciles de usar y pon a trabajar a Quorra. Optimiza tu estrategia con mínimo esfuerzo y máximos retornos.

Oferta Especial:

Por tiempo limitado, adquiere tu copia de Quorra a un precio reducido. ¡No te pierdas la oportunidad de maximizar tu potencial en el mercado!


