Élevez Votre Trading avec Quorra

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle du marché ? L'EA Quorra offre des outils de pointe pour vous aider à naviguer sur les marchés avec précision, combinant flexibilité, fonctionnalités avancées et sécurité. Que vous visiez une croissance stable ou une récupération rapide, cet EA est conçu pour les deux.

Fonctionnalités Clés :

Filtre de Nouvelles : Restez en sécurité en évitant les événements à fort impact. Quorra met automatiquement le trading en pause lors des annonces importantes du marché, garantissant ainsi que vous êtes protégé contre la volatilité inattendue.

Restez en sécurité en évitant les événements à fort impact. Quorra met automatiquement le trading en pause lors des annonces importantes du marché, garantissant ainsi que vous êtes protégé contre la volatilité inattendue. Contrôle Avancé du Temps : Définissez vos propres heures de trading pour correspondre aux meilleures conditions de marché pour votre stratégie. Définissez des heures et des jours spécifiques pour que l'EA trade, vous offrant un contrôle total.

Définissez vos propres heures de trading pour correspondre aux meilleures conditions de marché pour votre stratégie. Définissez des heures et des jours spécifiques pour que l'EA trade, vous offrant un contrôle total. Zone de Récupération : Pour ceux qui veulent un avantage supplémentaire, l'EA inclut une fonctionnalité puissante de zone de récupération. Si vous tradez avec un dépôt plus petit (au moins 100 $), vous pouvez commencer sans mode de récupération. Cependant, pour activer la récupération, il est recommandé d'avoir au moins 2000 $ ou plus sur votre compte pour des performances optimales.

Stratégie

L'EA Quorra est construit autour de la combinaison puissante de Volatility Breakout Surge. Cette stratégie est alimentée par un algorithme qui suit les périodes de faible volatilité, anticipant les mouvements de prix explosifs. L'EA entre juste avant la montée, capitalisant sur les trades de rupture lorsque le prix dépasse rapidement sa plage établie.

Votre Compagnon de Trading Flexible

Conçu avec un paramétrage simplifié, l'EA Quorra facilite le travail des traders de tout niveau d'expérience. Attachez-le à un seul graphique (XAUUSD) M15, configurez les paramètres de base et laissez la magie opérer. Vous bénéficierez de sa capacité à s'adapter aux styles conservateurs et agressifs, avec des outils avancés de reconnaissance du marché qui assurent que les meilleures opportunités sont capturées.

"Le succès en trading consiste à travailler plus intelligemment, pas plus dur."

Détails Importants :

Dépôt Minimum : Sans Mode de Récupération : 100 $ Avec Mode de Récupération : 2000 $ et plus

Symboles Supportés : XAUUSD

XAUUSD Periods de Temps : M15

Contrôle Intelligent du Risque

Avec des fonctionnalités intégrées pour gérer et atténuer le risque, Quorra s'assure que chaque trade est soutenu par un plan stratégique. Que vous visiez des défis de société de prop ou construisiez une croissance de compte à long terme, l'EA fournit des paramètres fiables de stop-loss, take-profit et gestion des risques qui fonctionnent dans toutes les conditions de marché.





Avertissement : Une compréhension appropriée des paramètres de risque est cruciale. Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur ou consultez-nous avant d'activer le mode de récupération sur des comptes plus petits.

Prêt à Commencer ?

Téléchargez l'EA, configurez les paramètres faciles à utiliser et mettez Quorra au travail. Optimisez votre stratégie avec un minimum d'effort et un maximum de rendements.

