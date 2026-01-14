ICT Killzone S calper EA

ICT Killzone Scalper MT5 es un Asesor Experto de scalping basado en sesión que opera sólo cuando la acción del precio es más activa (ICT "Killzones"). El EA combina varias confirmaciones (Desplazamiento de la Estructura del Mercado, retroceso OTE, Gaps de Valor Justo, Falsos Falsos de Sopa de Tortuga y un filtro de fase de Potencia de 3) y sólo abre una operación cuando se alinean las condiciones suficientes. Las órdenes siempre se envían con un Stop Loss y Take Profit predefinidos, y el EA incluye filtros de spread/tiempo además de un trailing stop opcional.





Este AE está diseñado para ser fácil de ejecutar: conéctelo a UN gráfico del símbolo con el que desee operar, configure una vez el offset de tiempo de su broker y elija su riesgo (tamaño de lote). Un panel en el gráfico muestra si una killzone está activa, el sesgo actual de la estructura, la fase, las posiciones abiertas, el lote actual y la racha de victorias.





Características principales

Negociación de sesiones killzone: Londres / Nueva York / Asia (sesiones basadas en EST)

Puntuación de señales con confirmaciones:

Desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)

Zona OTE (0,62-0,79 retroceso del rango de la sesión actual)

ICT Fair Value Gap (FVG) lógica de retorno al gap

Sopa de tortuga (falsa ruptura → inversión)

Potencia del filtro trifásico (acumulación/manipulación/distribución)

Controles de riesgo: filtro de spread máximo, segundos mínimos entre operaciones, posiciones máximas, número mágico, trailing stop opcional

Progresión opcional de lotes tras ganancias (puede desactivarse para operaciones con lotes fijos)

Sin rejilla ni martingala

Cómo configurarlo (5 minutos)

Abra el símbolo con el que desea operar (ejemplo: EURUSD o XAUUSD).

Adjunte el EA a UN gráfico (sólo opera con ese símbolo).

Permita Algo Trading en MT5 y habilite el trading en vivo en los ajustes del EA.

Establezca la hora del broker correctamente (importante):

Encuentre la hora de su broker/servidor y compárela con GMT (UTC). Establezca el GMT Offset (Hora de su broker) para que el EA pueda mapear la hora del broker → GMT → EST killzones. Ejemplo: si la hora de su broker es GMT+2, establezca InpGMTOffset = 2. Elija su riesgo (opción simple):

Comience con Tamaño de Lote Base (ejemplo: 0,01-0,05 dependiendo del saldo y la volatilidad del símbolo).

Mantenga los filtros por defecto al principio, luego optimice:

Max Spread (Pips) bloquea las operaciones durante spreads altos

Min Segundos Entre Operaciones evita el overtrading



Configuración inicial recomendada

Operar SOLO en Killzones = true (recomendado)

Diferencial máximo (Pips):

Mayores: 2.0-3.0 Oro (XAUUSD): a menudo superior; utilice el diferencial típico de su broker.

Posiciones máximas:

Conservador: 1-2 Más agresivo: 3-5

Usar Trailing Stop = falso inicialmente (actívelo más tarde si prefiere la gestión de operaciones)

Usar Progresión del Lote Después de Ganar = falso inicialmente (activar sólo si entiende el riesgo compuesto)



Detalles técnicos Símbolo: XAUUSD

Plazos: M15, M30, H1

Riesgo : 1% (ajustable)

Depósito: Mínimo $500; Recomendado $1,000+

Apalancamiento : 1 :50 o superior (1:100+ aconsejado)

Cuenta: ECN/RAW

VPS: Recomendado



Entradas Explicadas (rápido)





Tamaño de lote base - lote fijo utilizado para cada operación (a menos que la progresión del lote lo aumente)

Posiciones máximas - posiciones abiertas máximas para este EA en el símbolo

Número Mágico - ID único para que el EA gestione sólo sus propias operaciones

Take Profit (Pips) / Stop Loss (Pips) - TP/SL fijo colocado inmediatamente en la entrada

Usar Trailing Stop, Trail Start, Trail Step - lógica de trailing opcional

Progresión del Lote Después de Ganar, Multiplicador de Ganancias, Máxima Racha de Ganancias, Reinicio en Pérdida - tamaño opcional del lote de la racha de ganancias

Killzones - activa/desactiva las sesiones de Londres / Nueva York / Asia.

Desplazamiento GMT - necesario para alinear las horas de negociación de la sesión con la hora del servidor de su broker.

Opciones de visualización: activar/desactivar el panel de información del gráfico.

Notas importantes





El EA opera basado en las velas del marco de tiempo del gráfico. Para scalping, M5-M15 suele ser un buen punto de partida.

Utilice un VPS para una mejor estabilidad (especialmente durante las aperturas de sesión).