Quorra
- Эксперты
- Hachiyerum Prince Chindah
- Версия: 3.18
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 20
Поднимите свою торговлю с Quorra
Готовы взять контроль над рынком? EA Quorra предлагает передовые инструменты, которые помогут вам точно ориентироваться на рынках, сочетая гибкость, продвинутые функции и безопасность. Независимо от того, стремитесь ли вы к устойчивому росту или быстрой восстановлению, этот EA разработан для обоих случаев.
Основные функции:
- Фильтр новостей: Будьте в безопасности, избегая событий с высоким воздействием. Quorra автоматически приостановит торговлю во время важных рыночных новостей, обеспечивая вашу защиту от неожиданных колебаний.
- Расширенный контроль времени: Определите свои собственные часы торговли, чтобы соответствовать лучшим рыночным условиям для вашей стратегии. Установите конкретные времена и дни для торговли EA, предоставляя вам полный контроль.
- Зона восстановления: Для тех, кто хочет получить дополнительное преимущество, EA включает мощную функцию зоны восстановления. Если вы торгуете с меньшим депозитом (не менее $100), вы можете начать без режима восстановления. Однако для активации восстановления рекомендуется иметь на своем счету как минимум $2000 для оптимальной работы.
Стратегия
EA Quorra построен вокруг мощной комбинации Взрывное превышение волатильности. Эта стратегия управляется алгоритмом, который отслеживает периоды низкой волатильности, предвосхищая взрывные ценовые движения. EA входит в рынок непосредственно перед скачком, используя торговлю на прорыве, когда цена быстро движется за пределы установленного диапазона.
Ваш гибкий торговый помощник
Разработанный с упрощенной настройкой, EA Quorra облегчает процесс торговли для трейдеров любого уровня опыта. Присоедините его к одному графику (XAUUSD) M15 , настроив основные параметры, и позвольте магии произойти. Вы сможете воспользоваться его способностью адаптироваться как к консервативным, так и к агрессивным стилям, с продвинутыми инструментами рыночного распознавания, которые обеспечивают захват лучших возможностей.
"Успех в торговле заключается в том, чтобы работать умнее, а не усерднее."
Важные детали:
- Минимальный депозит:
- Без режима восстановления: $100
- С режимом восстановления: $2000+
- Поддерживаемые символы: XAUUSD
- Временные рамки: M15
Умное управление рисками
С встроенными функциями для управления и снижения рисков, Quorra обеспечивает, чтобы каждая сделка была подкреплена стратегическим планом. Независимо от того, нацелены ли вы на испытания в проп-фирмах или строите долгосрочный рост счета, EA предоставляет надежные настройки стоп-лосса, тейк-профита и управления рисками, которые работают в любых рыночных условиях.
Предупреждение: Правильное понимание настроек рисков имеет решающее значение. Обязательно прочитайте руководство пользователя или проконсультируйтесь с нами перед активацией режима восстановления на малых счетах.
Готовы начать?
Скачайте EA, настройте легкие в использовании параметры и дайте Quorra работать. Оптимизируйте свою стратегию с минимальными усилиями и максимальной отдачей.
Специальное предложение:
В течение ограниченного времени получите свою копию Quorra по сниженной цене. Не упустите возможность максимизировать свой рыночный потенциал!