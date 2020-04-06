Поднимите свою торговлю с Quorra

Готовы взять контроль над рынком? EA Quorra предлагает передовые инструменты, которые помогут вам точно ориентироваться на рынках, сочетая гибкость, продвинутые функции и безопасность. Независимо от того, стремитесь ли вы к устойчивому росту или быстрой восстановлению, этот EA разработан для обоих случаев.

Основные функции:

Фильтр новостей: Будьте в безопасности, избегая событий с высоким воздействием. Quorra автоматически приостановит торговлю во время важных рыночных новостей, обеспечивая вашу защиту от неожиданных колебаний.

Будьте в безопасности, избегая событий с высоким воздействием. Quorra автоматически приостановит торговлю во время важных рыночных новостей, обеспечивая вашу защиту от неожиданных колебаний. Расширенный контроль времени: Определите свои собственные часы торговли, чтобы соответствовать лучшим рыночным условиям для вашей стратегии. Установите конкретные времена и дни для торговли EA, предоставляя вам полный контроль.

Определите свои собственные часы торговли, чтобы соответствовать лучшим рыночным условиям для вашей стратегии. Установите конкретные времена и дни для торговли EA, предоставляя вам полный контроль. Зона восстановления: Для тех, кто хочет получить дополнительное преимущество, EA включает мощную функцию зоны восстановления. Если вы торгуете с меньшим депозитом (не менее $100), вы можете начать без режима восстановления. Однако для активации восстановления рекомендуется иметь на своем счету как минимум $2000 для оптимальной работы.

Стратегия

EA Quorra построен вокруг мощной комбинации Взрывное превышение волатильности. Эта стратегия управляется алгоритмом, который отслеживает периоды низкой волатильности, предвосхищая взрывные ценовые движения. EA входит в рынок непосредственно перед скачком, используя торговлю на прорыве, когда цена быстро движется за пределы установленного диапазона.

Ваш гибкий торговый помощник

Разработанный с упрощенной настройкой, EA Quorra облегчает процесс торговли для трейдеров любого уровня опыта. Присоедините его к одному графику (XAUUSD) M15 , настроив основные параметры, и позвольте магии произойти. Вы сможете воспользоваться его способностью адаптироваться как к консервативным, так и к агрессивным стилям, с продвинутыми инструментами рыночного распознавания, которые обеспечивают захват лучших возможностей.

"Успех в торговле заключается в том, чтобы работать умнее, а не усерднее."

Важные детали:

Минимальный депозит: Без режима восстановления: $100 С режимом восстановления: $2000+

Поддерживаемые символы: XAUUSD

XAUUSD Временные рамки: M15

Умное управление рисками

С встроенными функциями для управления и снижения рисков, Quorra обеспечивает, чтобы каждая сделка была подкреплена стратегическим планом. Независимо от того, нацелены ли вы на испытания в проп-фирмах или строите долгосрочный рост счета, EA предоставляет надежные настройки стоп-лосса, тейк-профита и управления рисками, которые работают в любых рыночных условиях.





Предупреждение: Правильное понимание настроек рисков имеет решающее значение. Обязательно прочитайте руководство пользователя или проконсультируйтесь с нами перед активацией режима восстановления на малых счетах.

Готовы начать?

Скачайте EA, настройте легкие в использовании параметры и дайте Quorra работать. Оптимизируйте свою стратегию с минимальными усилиями и максимальной отдачей.

Специальное предложение:

В течение ограниченного времени получите свою копию Quorra по сниженной цене. Не упустите возможность максимизировать свой рыночный потенциал!