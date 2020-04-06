用Quorra提升您的交易

您准备好掌控市场了吗？Quorra EA提供尖端工具，帮助您精确导航市场，结合灵活性、先进功能和安全性。无论您是寻求稳定增长还是快速恢复，这款EA都为您量身定制。

How to Run EA:

核心特点：

新闻过滤： 通过避免高影响事件来保持安全。Quorra在关键市场新闻期间自动暂停交易，确保您免受意外波动的影响。

通过避免高影响事件来保持安全。Quorra在关键市场新闻期间自动暂停交易，确保您免受意外波动的影响。 高级时间控制： 定义您自己的交易时间，以匹配策略的最佳市场条件。设置EA的具体交易时间和日期，给您终极控制。

恢复区：对于想要额外优势的交易者，这款EA包括强大的恢复区功能。如果您以较小的存款（至少100美元）进行交易，可以在没有恢复模式的情况下开始。不过，建议在您的账户中保持至少2000美元或更多，以便激活恢复模式，实现最佳表现。

策略

Quorra EA基于波动性突破激增的强大组合而构建。这一策略由一个追踪低波动期的算法驱动，预见到价格的爆发性移动。EA在激增之前进入，抓住价格快速超出既定范围时的突破交易。

您的灵活交易伴侣

Quorra EA采用简化设置，便于任何经验水平的交易者使用。仅需将其附加到一个图表（XAUUSD）M15，配置基本设置，让奇迹发生。您将得益于它在保守和激进风格之间的适应能力，以及确保捕捉最佳机会的先进市场识别工具。

"成功交易在于聪明工作，而不是辛苦工作。"

重要细节：

最低存款： 无恢复模式：100美元 有恢复模式：2000美元及以上

支持的符号： XAUUSD

XAUUSD 时间框架：M15

智能风险控制

Quorra内置功能来管理和缓解风险，确保每笔交易都有战略计划支持。无论您是针对专业公司挑战还是构建长期账户增长，EA都提供可靠的止损、止盈和风险管理设置，适用于任何市场条件。





警告：正确理解风险设置至关重要。在激活小账户的恢复模式之前，请确保阅读用户手册或与我们咨询。

准备好开始了吗？

下载EA，配置易于使用的参数，让Quorra投入工作。以最小的努力获得最大的回报，优化您的策略。

特别优惠：

在有限的时间内，以折扣价格获取您的Quorra副本。不要错过最大化您市场潜力的机会！