Quorra

Elevate il tuo Trading con Quorra

Sei pronto a prendere il controllo del mercato? L'EA Quorra offre strumenti all'avanguardia per aiutarti a navigare nei mercati con precisione, combinando flessibilità, funzionalità avanzate e sicurezza. Che tu stia puntando a una crescita costante o a una rapida ripresa, questo EA è progettato per entrambi.

How to Run EA:

Latest news:

Caratteristiche Principali:

  • Filtro Notizie: Rimani al sicuro evitando eventi ad alto impatto. Quorra mette automaticamente in pausa il trading durante le notizie di mercato cruciali, assicurandoti di essere protetto da una volatilità inattesa.
  • Controllo Tempo Avanzato: Definisci i tuoi orari di trading per abbinarti alle migliori condizioni di mercato per la tua strategia. Imposta orari e giorni specifici per far negoziare l'EA, dandoti il massimo controllo.
  • Zona di Recupero: Per coloro che vogliono un vantaggio extra, l'EA include una potente funzione di zona di recupero. Se stai negoziando con un deposito più piccolo (almeno $100), puoi iniziare senza modalità di recupero. Tuttavia, per attivare il recupero, è consigliato avere almeno $2000 o più nel tuo conto per prestazioni ottimali.

Strategia

L'EA Quorra è costruito attorno alla potente combinazione di Volatility Breakout Surge. Questa strategia è alimentata da un algoritmo che tiene traccia dei periodi di bassa volatilità, anticipando movimenti esplosivi dei prezzi. L'EA entra appena prima del picco, capitalizzando su operazioni di breakout quando il prezzo si muove rapidamente oltre il suo intervallo stabilito.

Il Tuo Compagno di Trading Flessibile

Progettato con un'installazione semplificata, l'EA Quorra rende facile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Attaccalo a un solo grafico (XAUUSD) M15, configura le impostazioni di base e lascia che la magia accada. Beneficerai della sua capacità di adattarsi a stili sia conservativi che aggressivi, con strumenti avanzati di riconoscimento del mercato che garantiscono che le migliori opportunità siano catturate.

"Il successo nel trading riguarda il lavorare in modo più intelligente, non più duro."

Dettagli Importanti:

  • Deposito Minimo:
    • Senzo Modalità di Recupero: $100
    • Con Modalità di Recupero: $2000+
  • Simboli Supportati: XAUUSD
  • Timeframes: M15

Controllo di Rischio Intelligente

Con funzionalità integrate per gestire e mitigare il rischio, Quorra assicura che ogni operazione sia supportata da un piano strategico. Che tu stia puntando a sfide di aziende di trading o costruendo una crescita a lungo termine del conto, l'EA fornisce impostazioni affidabili di stop-loss, take-profit e gestione del rischio che funzionano in qualsiasi condizione di mercato.


Avviso: Una comprensione adeguata delle impostazioni di rischio è cruciale. Assicurati di leggere il manuale dell'utente o di consultarti con noi prima di attivare la modalità di recupero su conti più piccoli.

Pronto a Iniziare?

Scarica l'EA, configura i parametri facili da usare e metti a lavoro Quorra. Ottimizza la tua strategia con il minimo sforzo e il massimo ritorno.

Offerta Speciale:

Per un periodo limitato, prendi la tua copia di Quorra a un prezzo scontato. Non perdere l'occasione di massimizzare il tuo potenziale di mercato!


