¿Estás listo para tomar el control del mercado? El EA Shift the Frame ofrece herramientas de vanguardia para ayudarte a navegar por los mercados con precisión, combinando flexibilidad, características avanzadas y seguridad. Ya sea que busques un crecimiento constante o una recuperación rápida, este EA está diseñado para ambos.

Características Principales:

Filtro de Noticias: Mantente seguro evitando eventos de alto impacto. Shift the Frame pausa automáticamente el trading durante noticias cruciales del mercado, garantizando que estés protegido de volatilidades inesperadas.

Control de Tiempo Avanzado: Define tus propias horas de trading para igualar las mejores condiciones del mercado para tu estrategia. Establece horarios y días específicos para que el EA realice operaciones, dándote el control absoluto.

Zona de Recuperación: Para aquellos que quieren una ventaja adicional, el EA incluye una poderosa función de zona de recuperación. Si estás operando con un depósito más pequeño (al menos $100), puedes comenzar sin modo de recuperación. Sin embargo, para activar la recuperación, se recomienda tener al menos $2000 o más en tu cuenta para un rendimiento óptimo.

Estrategia

El EA Shift the Frame está construido en torno a la poderosa combinación de Aumento de Momentum Adaptativo. Usando un análisis de momentum impulsado por IA sofisticada, el EA se adapta a las condiciones cambiantes del mercado, entrando en operaciones solo cuando detecta que el momentum es sostenible. Se ajusta automáticamente a la velocidad del mercado, ofreciendo entradas en momentos óptimos cuando el momentum está de tu lado.

Tu Compañero de Trading Flexible

Diseñado con una configuración simplificada, el EA Shift the Frame facilita el trabajo a los traders de cualquier nivel de experiencia. Conéctalo a un solo gráfico (XAUUSD) M30, configura los ajustes básicos y deja que la magia suceda. Te beneficiarás de su capacidad para adaptarse a estilos tanto conservadores como agresivos, con herramientas avanzadas de reconocimiento de mercado que aseguran que las mejores oportunidades sean capturadas.

"El éxito en el trading se trata de trabajar de manera más inteligente, no más dura."

Detalles Importantes:

Depósito Mínimo: Sin Modo de Recuperación: $100 Con Modo de Recuperación: $2000+

Símbolos Soportados: XAUUSD

XAUUSD Marcos de Tiempo: M30

Control de Riesgo Inteligente

Con características integradas para gestionar y mitigar el riesgo, Shift the Frame asegura que cada operación esté respaldada por un plan estratégico. Ya sea que estés apuntando a desafíos de empresas de prop trading o construyendo un crecimiento de cuenta a largo plazo, el EA proporciona configuraciones confiables de stop-loss, take-profit y gestión de riesgo que funcionan en cualquier condición de mercado.





Advertencia: La comprensión adecuada de los ajustes de riesgo es crucial. Asegúrate de leer el manual del usuario o consultarnos antes de activar el modo de recuperación en cuentas más pequeñas.

¿Listo para Empezar?

Descarga el EA, configura los parámetros fáciles de usar y pon a trabajar a Shift the Frame. Optimiza tu estrategia con un esfuerzo mínimo y máximos retornos.

Oferta Especial:

Por tiempo limitado, obtén tu copia de Shift the Frame a un precio con descuento. ¡No te pierdas la oportunidad de maximizar tu potencial en el mercado!