Quorraで取引を向上させましょう

市場をコントロールする準備はできていますか？Quorra EAは、柔軟性、高度な機能、セキュリティを組み合わせた最先端のツールを提供し、正確に市場をナビゲートする手助けをします。安定した成長を目指すか、迅速な回復を目指すかにかかわらず、このEAは両方のために設計されています。

主な特徴：

ニュースフィルター： 高影響イベントを避けることで安全を保ちます。Quorraは重要な市場ニュースの間に取引を自動的に一時停止し、予期しないボラティリティから保護されるようにします。

高影響イベントを避けることで安全を保ちます。Quorraは重要な市場ニュースの間に取引を自動的に一時停止し、予期しないボラティリティから保護されるようにします。 高度な時間管理： 戦略に最適な市場条件に合わせて、自分の取引時間を定義します。EAを取引する特定の時間と日を設定し、究極のコントロールを実現します。

戦略に最適な市場条件に合わせて、自分の取引時間を定義します。EAを取引する特定の時間と日を設定し、究極のコントロールを実現します。 回復ゾーン： 追加のアドバンテージを望む人のために、EAには強力な回復ゾーン機能が含まれています。少額の入金（最低$100）で取引を行う場合、回復モードなしで始めることができます。ただし、回復を有効にするには、最適なパフォーマンスのために口座に少なくとも$2000以上があることをお勧めします。

戦略

Quorra EAはボラティリティブレイクアウトサージの強力な組み合わせを中心に構築されています。この戦略は、低ボラティリティの期間を追跡し、爆発的な価格変動を予測するアルゴリズムによって動かされます。EAはサージの直前にエントリーし、価格が確立された範囲を急激に超える際にブレイクアウト取引を活用します。

柔軟な取引のパートナー

簡素化されたセットアップで設計されたQuorra EAは、あらゆる経験レベルのトレーダーにとって使いやすくなっています。1つのチャートにのみ（XAUUSD）M15を取り付け、基本設定を構成し、魔法を体験してください。保守的なスタイルと攻撃的なスタイルの両方に適応できる能力を活用し、最良の機会を確実に捉える高度な市場認識ツールで利益を得ることができます。

"取引における成功は、より賢く働くことに関するものです、より厳しく働くことではありません。"

重要な詳細：

最低入金： 回復モードなしで：$100 回復モードありで：$2000以上

サポートされているシンボル： XAUUSD

XAUUSD タイムフレーム： M15

スマートリスク管理

リスクを管理し軽減するための内蔵機能を備えたQuorraは、すべての取引が戦略的な計画に基づいてサポートされることを保証します。プロップファームの挑戦をターゲットにするか、長期的なアカウント成長を構築するかに関わらず、EAは、どの市場状況でも機能する信頼性の高いストップロス、テイクプロフィット、およびリスク管理設定を提供します。





警告： リスク設定を適切に理解することが重要です。小口アカウントで回復モードを有効にする前に、ユーザーマニュアルを読むか、私たちにご相談ください。

始める準備はできていますか？

EAをダウンロードし、使いやすいパラメータを設定し、Quorraを作動させてください。最小限の労力で最大のリターンを得るために戦略を最適化します。

特別オファー：

期間限定で、割引価格でQuorraを手に入れましょう。市場の潜在能力を最大化する機会を逃さないでください！