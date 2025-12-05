Erhöhen Sie Ihr Trading mit Quorra

Sind Sie bereit, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen? Der Quorra EA bietet modernste Werkzeuge, um Ihnen zu helfen, die Märkte präzise zu navigieren, indem Flexibilität, fortgeschrittene Funktionen und Sicherheit kombiniert werden. Ob Sie ein stetiges Wachstum oder eine schnelle Erholung anstreben, dieser EA ist für beides ausgelegt.

Hauptmerkmale:

Nachrichtenfilter: Bleiben Sie sicher, indem Sie hochimpactierende Ereignisse vermeiden. Quorra pausiert automatisch den Handel während wichtiger Marktnachrichten und stellt sicher, dass Sie vor unerwarteter Volatilität geschützt sind.

Bleiben Sie sicher, indem Sie hochimpactierende Ereignisse vermeiden. Quorra pausiert automatisch den Handel während wichtiger Marktnachrichten und stellt sicher, dass Sie vor unerwarteter Volatilität geschützt sind. Erweiterte Zeitsteuerung: Definieren Sie Ihre eigenen Handelszeiten, um die besten Marktbedingungen für Ihre Strategie zu nutzen. Legen Sie spezifische Zeiten und Tage fest, an denen der EA handelt, und geben Sie Ihnen die volle Kontrolle.

Definieren Sie Ihre eigenen Handelszeiten, um die besten Marktbedingungen für Ihre Strategie zu nutzen. Legen Sie spezifische Zeiten und Tage fest, an denen der EA handelt, und geben Sie Ihnen die volle Kontrolle. Erholungszone: Für diejenigen, die einen zusätzlichen Vorteil wollen, enthält der EA eine mächtige Erholungszonenfunktion. Wenn Sie mit einem kleineren Depot (mindestens 100 $) handeln, können Sie ohne Erholungsmodus beginnen. Um die Erholung zu aktivieren, wird jedoch empfohlen, mindestens 2000 $ oder mehr auf Ihrem Konto zu haben, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Strategie

Der Quorra EA basiert auf der leistungsstarken Kombination von Volatilitätsausbruch Surge. Diese Strategie wird von einem Algorithmus unterstützt, der Phasen niedriger Volatilität verfolgt und explosive Preisbewegungen antizipiert. Der EA tritt kurz vor dem Anstieg ein und profitiert von Ausbruchshandels, wenn der Preis schnell über seinen festgelegten Bereich hinausgeht.

Der Quorra EA wurde mit einer vereinfachten Einrichtung konzipiert, die es Händlern aller Erfahrungsstufen erleichtert. Fügen Sie ihn nur einem Chart hinzu (XAUUSD) M15 , konfigurieren Sie die Grundeinstellungen und lassen Sie die Magie geschehen. Sie profitieren von seiner Fähigkeit, sich sowohl an konservative als auch an aggressive Stile anzupassen, mit fortschrittlichen Markterkennungstools, die sicherstellen, dass die besten Gelegenheiten erfasst werden.

"Erfolg im Handel bedeutet, klüger zu arbeiten, nicht härter."

Wichtige Details:

Mindestanlage: Ohne Erholungsmodus: 100 $ Mit Erholungsmodus: 2000 $+

Unterstützte Symbole: XAUUSD

XAUUSD Zeitfenster: M15

Intelligente Risikokontrolle

Mit integrierten Funktionen zur Verwaltung und Minderung von Risiken sorgt Quorra dafür, dass jeder Handel von einem strategischen Plan unterstützt wird. Ob Sie Prop-Firma-Herausforderungen anvisieren oder langfristiges Kontowachstum aufbauen, der EA bietet zuverlässige Stop-Loss-, Take-Profit- und Risikomanagementeinstellungen, die unter allen Marktbedingungen wirken.





Warnung: Ein richtiges Verständnis der Risikoeinstellungen ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass Sie das Benutzerhandbuch lesen oder uns konsultieren, bevor Sie den Erholungsmodus bei kleineren Konten aktivieren.

Bereit, loszulegen?

Laden Sie den EA herunter, konfigurieren Sie die benutzerfreundlichen Parameter und setzen Sie Quorra ein. Optimieren Sie Ihre Strategie mit minimalem Aufwand und maximalen Renditen.

Sonderangebot:

Für kurze Zeit erhalten Sie Ihre Kopie von Quorra zu einem ermäßigten Preis. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Marktpotential zu maximieren!