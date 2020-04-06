Quorra

Eleve Seu Trading com Quorra

Você está pronto para assumir o controle do mercado? O EA Quorra oferece ferramentas de ponta para ajudá-lo a navegar pelos mercados com precisão, combinando flexibilidade, recursos avançados e segurança. Seja você um investidor que busca um crescimento constante ou uma recuperação rápida, este EA é projetado para ambos.

Principais Recursos:

  • Filtro de Notícias: Mantenha-se seguro evitando eventos de alto impacto. O Quorra pausa automaticamente o trading durante notícias de mercado cruciais, garantindo que você esteja protegido de volatilidade inesperada.
  • Controle Avançado de Tempo: Defina suas próprias horas de negociação para corresponder às melhores condições de mercado para sua estratégia. Defina horários e dias específicos para o EA negociar, dando-lhe controle total.
  • Zona de Recuperação: Para aqueles que desejam uma vantagem extra, o EA inclui um recurso poderoso de zona de recuperação. Se você estiver negociando com um depósito menor (pelo menos $100), pode começar sem o modo de recuperação. No entanto, para ativar a recuperação, é recomendado ter pelo menos $2000 ou mais em sua conta para um desempenho ideal.

Estratégia

O EA Quorra é construído em torno da poderosa combinação de Surto de Quebra de Volatilidade. Esta estratégia é alimentada por um algoritmo que rastreia períodos de baixa volatilidade, antecipando movimentos explosivos de preços. O EA entra pouco antes do surto, capitalizando em negociações de quebra quando o preço se move rapidamente além de seu intervalo estabelecido.

Seu Companheiro de Trading Flexível

Projetado com uma configuração simplificada, o EA Quorra facilita para traders em qualquer nível de experiência. Anexe-o a um único gráfico (XAUUSD) M15, configure as configurações básicas e deixe a mágica acontecer. Você se beneficiará de sua capacidade de se adaptar a estilos conservadores e agressivos, com ferramentas de reconhecimento de mercado avançadas que garantem que as melhores oportunidades sejam capturadas.

"O sucesso no trading é sobre trabalhar de forma mais inteligente, não mais dura."

Detalhes Importantes:

  • Depósito Mínimo:
    • Sem Modo de Recuperação: $100
    • Com Modo de Recuperação: $2000+
  • Símbolos Suportados: XAUUSD
  • Intervalos de Tempo: M15

Controle de Risco Inteligente

Com recursos integrados para gerenciar e mitigar riscos, o Quorra garante que cada negociação seja respaldada por um plano estratégico. Se você está visando desafios em empresas de prop trading ou construindo um crescimento de conta a longo prazo, o EA fornece configurações confiáveis de stop-loss, take-profit e gerenciamento de risco que funcionam em qualquer condição de mercado.


Aviso: O entendimento adequado das configurações de risco é crucial. Certifique-se de ler o manual do usuário ou consultar-nos antes de ativar o modo de recuperação em contas menores.

Pronto para Começar?

Baixe o EA, configure os parâmetros fáceis de usar e coloque o Quorra para trabalhar. Otimize sua estratégia com mínimo esforço e máximo retorno.

Oferta Especial:

Por tempo limitado, aproveite sua cópia do Quorra a um preço com desconto. Não perca a chance de maximizar seu potencial no mercado!


