Quorra ile Ticaretinizi Yükseltin

Pazarı kontrol etmeye hazır mısınız? Quorra EA, pazarlarda hassasiyetle gezinmenize yardımcı olmak için esneklik, gelişmiş özellikler ve güvenliği birleştiren en son teknolojiyi sunar. İstikrarlı bir büyüme mi yoksa hızlı bir iyileşme mi hedefliyorsanız, bu EA her ikisi için de tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:

Haber Filtresi: Yüksek etkili olaylardan kaçınarak güvende kalın. Quorra, önemli piyasa haberleri sırasında ticareti otomatik olarak duraklatarak, beklenmedik dalgalanmalardan korunmanızı sağlar.

Yüksek etkili olaylardan kaçınarak güvende kalın. Quorra, önemli piyasa haberleri sırasında ticareti otomatik olarak duraklatarak, beklenmedik dalgalanmalardan korunmanızı sağlar. Gelişmiş Zaman Kontrolü: Stratejiniz için en iyi piyasa koşullarını eşleştirmek üzere kendi ticaret saatlerinizi tanımlayın. EA'nın ticaret yapacağı belirli zamanları ve günleri ayarlayarak nihai kontrolü elinizde tutun.

Stratejiniz için en iyi piyasa koşullarını eşleştirmek üzere kendi ticaret saatlerinizi tanımlayın. EA'nın ticaret yapacağı belirli zamanları ve günleri ayarlayarak nihai kontrolü elinizde tutun. İyileşme Bölgesi: Ekstra bir avantaj arayanlar için EA, güçlü bir iyileşme bölgesi özelliği içerir. Küçük bir depozitoyla (en az $100) ticaret yapıyorsanız, iyileşme moduna gerek duymadan başlayabilirsiniz. Ancak iyileşmeyi etkinleştirmek için, en iyi performans için hesabınızda en az $2000 veya daha fazla olması önerilir.

Strateji

Quorra EA, Volatilite Patlama Artışı güçlü kombinasyonu etrafında inşa edilmiştir. Bu strateji, düşük volatilite dönemlerini takip eden bir algoritma ile güçlendirilmiştir ve patlayıcı fiyat hareketlerini tahmin eder. EA, patlamadan hemen önce devreye girer, fiyat kurulu aralığın ötesine hızlı bir şekilde hareket ettiğinde kırılma işlemlerinden yararlanır.

Esnek Ticaret Arkadaşınız

Basit bir kurulum ile tasarlanan Quorra EA, her deneyim seviyesindeki traderlar için kolaylık sağlar. Bunu sadece bir grafiğe (XAUUSD) M15 ekleyin, temel ayarları yapılandırın ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Hem temkinli hem de agresif stillere uyum sağlama yeteneğinden yararlanacaksınız; gelişmiş piyasa tanıma araçları, en iyi fırsatların yakalanmasını sağlar.

Önemli Detaylar:

Minimum Depozito: İyileşme Modu Yok: $100 İyileşme Modu ile: $2000+

Desteklenen Semboller: XAUUSD

XAUUSD Zaman Dilimleri: M15

Akıllı Risk Kontrolü

Risk yönetimini sağlamak ve azaltmak için yerleşik özelliklere sahip olan Quorra, her işlemin stratejik bir planla desteklenmesini sağlar. İster profesyonel firma zorluklarını hedefliyor olun, ister uzun vadeli hesap büyümesi inşa ediyor olun, EA, her piyasa koşulunda çalışan güvenilir stop-loss, take-profit ve risk yönetimi ayarları sunar.





Uyarı: Risk ayarlarının doğru şekilde anlaşılması önemlidir. Daha küçük hesaplarda iyileşme modunu etkinleştirmeden önce kullanıcı kılavuzunu okumayı veya bizimle danışmayı unutmayın.

Haydi Başlayalım?

EA'yı indirin, kullanımı kolay parametreleri yapılandırın ve Quorra'i çalıştırın. Stratejinizi minimum çabayla ve maksimum getiri ile optimize edin.

