EA Inmortal X - Algoritmo de Tendencia Alcista XAUUSD (H1)

Immortal X EA es un Asesor Experto de compra diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro), construido para alinearse con el sesgo alcista a largo plazo del oro y capitalizar los fuertes movimientos al alza que se producen constantemente durante todo el año.

Esto no es un robot de scalping. Immortal X combina operaciones intradía y swing, centrándose en oportunidades alcistas de alta calidad en el marco temporal H1, con una capacidad demostrada para recuperarse de las caídas y terminar los años de negociación con beneficios - exactamente como un algoritmo de negociación sostenible a largo plazo debe comportarse.

Visión general de la estrategia principal

Immortal X utiliza un concepto simple pero muy eficaz:

Capitalización de niveles clave de máximos y mínimos diarios anteriores

Identificación de oportunidades de continuación alcista

Ejecución en la dirección de la tendencia dominante del oro

No hay indicadores complejos, ni martingala, ni rejilla, ni lógica de recuperación peligrosa.

Sólo una acción del precio limpia y una gestión disciplinada del riesgo.

La simplicidad es realmente la máxima sofisticación.

Lógica de riesgo y recompensa

Las operaciones alternan entre 1:2 RR y 1:3 RR

La precisión no está optimizada intencionadamente para obtener una alta tasa de ganancias .

Diseñado para generar rentabilidad neta anual a través de la recompensa asimétrica

Incluso con una precisión moderada, Immortal X ofrece consistentemente una expectativa positiva, que es claramente visible en los más de 5 años de datos de backtest proporcionados en la demo.

Rendimiento y Sostenibilidad

Más de 5 años de backtesting en XAUUSD

Demuestra la recuperación del drawdown en beneficios

Construido para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado

Fuerte rendimiento alcista durante los mercados de oro en tendencia

📊 A ctualización Enero 2026

Al 15 de Enero de 2026, Immortal X alcanzó una tasa de éxito del 100% para el mes, mostrando ya fuertes tendencias de rentabilidad para el próximo año.

Por qué Inmortal X es diferente

Lógica de sólo compra alineada con el sesgo a largo plazo del oro

Sin sobre-optimización

Sin dependencia del punto de equilibrio

Sin apilamiento de operaciones arriesgadas

Sin discreción emocional

Este EA se comporta como un sistema de trading profesional, no como un truco a corto plazo.

Configuración y Entradas (Muy Simple)

Immortal X es extremadamente fácil de usar:

Adjuntar a XAUUSD - H1

Establezca el porcentaje de riesgo por operación

Deje que el comercio de forma automática

Riesgo por defecto: 2% por operación

Riesgo máximo (recomendado): 3% por operación (para una reducción mínima)

Importante: Este EA no está optimizado para cualquier otro par y marco de tiempo que no sea XAUUSD en el marco de tiempo de 1HR.

Eso es todo.

Desarrollo

Immortal X fue desarrollado después de más de 7 años de experiencia comercial rentable personal.

Antes de operar, ya tenía experiencia en programación Java, lo que me permitió más tarde dominar MQL5 y convertir mis estrategias reales de XAUUSD operadas manualmente en sistemas totalmente automatizados.

Este EA no es teórico - es la versión algorítmica de una estrategia probada.

Precio y Oportunidad

Immortal X EA vale claramente miles de dólares basado en:

Su simplicidad

Su robustez

Su sostenibilidad a largo plazo

Su perfil de riesgo limpio

Sin embargo, como un nuevo desarrollador en el Mercado MQL5 con reputación limitada, actualmente estoy ofreciendo este EA muy por debajo de su valor real.

Como el rendimiento sigue demostrando en vivo, el precio muy probablemente aumentará significativamente (posiblemente 4×).

👉 Este es el mejor momento para adquirir esta joya escondida a un precio con descuento de $ 399.

Notas finales

No es necesario creer en mis palabras.

✔ Descarga la versión demo

✔ Ejecuta tus propios backtests

✔ Analiza la curva de equidad y el comportamiento del drawdown.

Vamos todos a ganar dinero este nuevo año - con Immortal X EA.