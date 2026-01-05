Trail Guard PRO with BE and Partial Close

Visión general

Asesor Experto Avanzado Trailing Stop & Break-Even con Toma Parcial de Ganancias

Libere todo el potencial de su estrategia de trading con este Asesor Experto que automatiza la gestión de las operaciones para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Diseñado tanto para traders principiantes como experimentados, este EA ofrece un control preciso sobre sus operaciones con trailing stops personalizables, protección del punto de equilibrio y recogida parcial de beneficios, todo ello funcionando a la perfección para proteger su capital y bloquear las ganancias.

Características principales

Trailing Stop Dinámico:

Ajusta automáticamente su stop-loss a medida que el mercado se mueve a su favor, con tamaño de paso y distancia de arrastre configurables para adaptarse a cualquier estilo de trading (si sólo desea la función BE, simplemente cambie "Enable Trailing Stop feature" a false).

Gestión Inteligente del Punto de Equilibrio:

Mueve su stop-loss al punto de equilibrio una vez que se alcanza un nivel de beneficio predefinido, asegurando que sus operaciones nunca se conviertan en pérdidas. (si sólo desea la función Trailing Stop, cambie "Activar función de punto de equilibrio" a false)

Toma de Ganancias Parciales:

Asegure ganancias cerrando una porción de su posición en el objetivo de ganancia elegido, permitiendo que el resto capitalice en futuros movimientos del mercado (si no desea un cierre parcial, simplemente establezca ambos parámetros de Cierre Parcial en 0).

Entradas totalmente personalizables:

Ajuste fácilmente todos los parámetros, incluidos los puntos de trailing stop, los umbrales de equilibrio, los porcentajes de cierre parcial y mucho más, todo ello accesible a través de un menú de entrada fácil de usar.

Compatibilidad universal:

Funciona con todos los símbolos y marcos temporales, lo que la convierte en una herramienta versátil para cualquier mercado o enfoque de negociación.

Ventajas

Reduzca el Trading Emocional:

Automatice su estrategia de salida para evitar decisiones impulsivas y ceñirse a su plan.

Proteja su capital:

Bloquee los beneficios y minimice las pérdidas con ajustes inteligentes de stop-loss.

Aumente el potencial de beneficios:

Deje correr sus operaciones ganadoras mientras se asegura beneficios parciales por el camino.

Ahorre tiempo:

No hay necesidad de vigilar constantemente el mercado - el EA gestiona sus operaciones 24/7.

¿Para quién es este EA?

Operadores que desean automatizar la gestión de riesgos y la protección de beneficios.

Aquellos que buscan optimizar las salidas de operaciones sin intervención manual.

Cualquiera que opere con divisas, CFDs u otros instrumentos en MetaTrader 5.

Tanto principiantes como profesionales que busquen una herramienta de gestión de operaciones fiable y personalizable.

¡Empiece hoy mismo!

Tome el control de sus operaciones con este Asesor Experto potente y fácil de usar. Descárguelo ahora y empiece a proteger sus beneficios y a gestionar sus operaciones como un profesional.