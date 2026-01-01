Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) es un script de utilidad de trading que permite mover rápidamente el Take Profit (TP) y el Stop Loss (SL) de posiciones activas y órdenes pendientes con un solo clic.

El script admite dos modos de funcionamiento:

Modo Pips (Pips Mode): establece el TP y el SL según una distancia fija en pips desde el precio de apertura de la orden.

Modo Precio (Price Mode): establece el TP y el SL directamente en un nivel de precio específico.

Puede elegir qué órdenes se modificarán: todas las órdenes, solo posiciones activas o solo órdenes pendientes.

Después de ejecutarse, el script muestra una notificación clara en una sola línea que indica el número de órdenes modificadas, el modo seleccionado y los valores de TP y/o SL aplicados.

Si los datos de entrada no son válidos o no hay órdenes que puedan modificarse, el script muestra el mensaje “No action taken”.

Cómo usarlo

Abra el gráfico del símbolo que desea gestionar. Asegúrese de que haya posiciones activas y/o órdenes pendientes en ese símbolo. Arrastre el script Move TP & SL (MT5) al gráfico o haga doble clic en él desde el Navegador. Configure los parámetros de entrada (Target, Mode, TP, SL). Haga clic en OK y el script se ejecutará de inmediato.

Notas importantes

Este script no abre ni cierra operaciones.

Solo modifica el Take Profit y/o el Stop Loss.

El script funciona únicamente en el símbolo del gráfico donde se ejecuta.

Es un script de ejecución única; debe ejecutarse nuevamente para actualizar el TP o el SL.

Ejemplo de notificación

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input