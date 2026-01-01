Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) es un script de utilidad de trading que permite mover rápidamente el Take Profit (TP) y el Stop Loss (SL) de posiciones activas y órdenes pendientes con un solo clic.

El script admite dos modos de funcionamiento:

Modo Pips (Pips Mode): establece el TP y el SL según una distancia fija en pips desde el precio de apertura de la orden.

Modo Precio (Price Mode): establece el TP y el SL directamente en un nivel de precio específico.

Puede elegir qué órdenes se modificarán: todas las órdenes, solo posiciones activas o solo órdenes pendientes.

Después de ejecutarse, el script muestra una notificación clara en una sola línea que indica el número de órdenes modificadas, el modo seleccionado y los valores de TP y/o SL aplicados.

Si los datos de entrada no son válidos o no hay órdenes que puedan modificarse, el script muestra el mensaje “No action taken”.

Cómo usarlo

  1. Abra el gráfico del símbolo que desea gestionar.

  2. Asegúrese de que haya posiciones activas y/o órdenes pendientes en ese símbolo.

  3. Arrastre el script Move TP & SL (MT5) al gráfico o haga doble clic en él desde el Navegador.

  4. Configure los parámetros de entrada (Target, Mode, TP, SL).

  5. Haga clic en OK y el script se ejecutará de inmediato.

Notas importantes

  • Este script no abre ni cierra operaciones.

  • Solo modifica el Take Profit y/o el Stop Loss.

  • El script funciona únicamente en el símbolo del gráfico donde se ejecuta.

  • Es un script de ejecución única; debe ejecutarse nuevamente para actualizar el TP o el SL.

Ejemplo de notificación

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input


