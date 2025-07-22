Telegram to mt5 signal copier

¡Copia la señal de cualquier canal de Telegram y ejecuta instantáneamente la operación en MT5 sin derechos de administrador!

¿Recibes señales de trading en Telegram y deseas que se ejecuten instantáneamente en Meta Trader 5?

LEE ESTA GUÍA DE CONFIGURACIÓN

El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre tus canales de señales de Telegram y MetaTrader 5. Escucha los mensajes de un canal específico de Telegram y extrae automáticamente las señales de trading - incluyendo símbolo, acción, precio de entrada, stop loss y take profit - y luego las ejecuta al instante.

Tanto si sigue a un proveedor de señales premium como si automatiza sus propias alertas de Telegram, esta herramienta le ayuda a agilizar su flujo de trabajo de trading, reducir el esfuerzo manual y evitar oportunidades perdidas.

⚙️ Características principales:

  • ✅ Se conecta directamente a tu canal de Telegram.

  • ✅ Analiza las instrucciones clave de trading (COMPRA/VENTA, símbolo, entrada, SL, TP)

  • ✅ Guarda las señales para acceder a MQL5

  • ✅ Compatible con cualquier Asesor Experto de MT5 o lógica personalizada

  • ✅ Fácil configuración con tus credenciales de Telegram

GUÍA DE CONFIGURACIÓN:

LEA ESTO PARA LA GUÍA DE CONFIGURACIÓN


Símbolos soportados:


# Forex
"EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDJPY", "USDCHF", "USDCAD",
"EURGBP", "EURJPY", "EURCHF", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD",
"GBPJPY", "GBPCHF", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD",
" AUDJPY", "AUDCHF", "AUDCAD", "AUDNZD",
"NZDJPY", "NZDCHF", "NZDCAD",
"CADJPY", "CADCHF", "CHFJPY",
# Metales
"XAUUSD", "XAGUSD", "XPTUSD", "XPDUSD",
# Deriv Índices sintéticos (
"Boom 1000 Index", "Boom 500 Index",
"Crash 1000 Index", "Crash 500 Index",
"Volatility 10 Index", "Volatility 25 Index",
"Volatility 50 Index", "Volatility 75 Index", "Volatility 100 Index",
"Índice Step "

📦 Lo que obtiene:

  • ✔️ Una aplicación .exe pre-construida - no requiere codificación

  • ✔️ Ejemplo MT5 EA para demostrar la lectura y el uso de señales

  • ✔️ Guía de configuración paso a paso

  • ✔️ Soporte para integración y personalización

🛠️ Requisitos:

  • Cuenta de Telegram (con acceso al canal de destino)

  • PC Windows o VPS

  • Terminal MetaTrader 5

  • Conexión a Internet

👨‍💻 Ideal para:

  • Traders que reciben señales a través de Telegram

  • Desarrolladores que construyen sistemas de auto-trading basados en alertas externas

  • Proveedores de señales que distribuyen alertas a través de Telegram

  • Cualquiera que busque automatizar la copia manual de operaciones en MT5

📌 Notas:

  • Funciona con canales de Telegram públicos o privados de los que seas miembro

📞 Soporte:

Soporte amigable y documentación incluida.
Necesitas ayuda con la integración? ¡Estamos aquí para ayudarte!

kowilogistics
24
kowilogistics 2025.08.20 16:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
3185
Respuesta del desarrollador Chukwuemeka Kingsley Anyanwu 2025.08.20 16:16
Hi please what is the challenge
Respuesta al comentario