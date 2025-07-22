Telegram to mt5 signal copier
3 enero 2026
¡Copia la señal de cualquier canal de Telegram y ejecuta instantáneamente la operación en MT5 sin derechos de administrador!
¿Recibes señales de trading en Telegram y deseas que se ejecuten instantáneamente en Meta Trader 5?
El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre tus canales de señales de Telegram y MetaTrader 5. Escucha los mensajes de un canal específico de Telegram y extrae automáticamente las señales de trading - incluyendo símbolo, acción, precio de entrada, stop loss y take profit - y luego las ejecuta al instante.
Tanto si sigue a un proveedor de señales premium como si automatiza sus propias alertas de Telegram, esta herramienta le ayuda a agilizar su flujo de trabajo de trading, reducir el esfuerzo manual y evitar oportunidades perdidas.
⚙️ Características principales:
-
✅ Se conecta directamente a tu canal de Telegram.
-
✅ Analiza las instrucciones clave de trading (COMPRA/VENTA, símbolo, entrada, SL, TP)
-
✅ Guarda las señales para acceder a MQL5
-
✅ Compatible con cualquier Asesor Experto de MT5 o lógica personalizada
-
✅ Fácil configuración con tus credenciales de Telegram
GUÍA DE CONFIGURACIÓN:
Símbolos soportados:
📦 Lo que obtiene:
-
✔️ Una aplicación .exe pre-construida - no requiere codificación
-
✔️ Ejemplo MT5 EA para demostrar la lectura y el uso de señales
-
✔️ Guía de configuración paso a paso
-
✔️ Soporte para integración y personalización
🛠️ Requisitos:
-
Cuenta de Telegram (con acceso al canal de destino)
-
PC Windows o VPS
-
Terminal MetaTrader 5
-
Conexión a Internet
👨💻 Ideal para:
-
Traders que reciben señales a través de Telegram
-
Desarrolladores que construyen sistemas de auto-trading basados en alertas externas
-
Proveedores de señales que distribuyen alertas a través de Telegram
-
Cualquiera que busque automatizar la copia manual de operaciones en MT5
📌 Notas:
-
Funciona con canales de Telegram públicos o privados de los que seas miembro
📞 Soporte:
Soporte amigable y documentación incluida.
Necesitas ayuda con la integración? ¡Estamos aquí para ayudarte!
