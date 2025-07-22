Telegram to mt5 signal copier

¡Copia la señal de cualquier canal de Telegram y ejecuta instantáneamente la operación en MT5 sin derechos de administrador!

¿Recibes señales de trading en Telegram y deseas que se ejecuten instantáneamente en Meta Trader 5?

El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre tus canales de señales de Telegram y MetaTrader 5. Escucha los mensajes de un canal específico de Telegram y extrae automáticamente las señales de trading - incluyendo símbolo, acción, precio de entrada, stop loss y take profit - y luego las ejecuta al instante.

Tanto si sigue a un proveedor de señales premium como si automatiza sus propias alertas de Telegram, esta herramienta le ayuda a agilizar su flujo de trabajo de trading, reducir el esfuerzo manual y evitar oportunidades perdidas.

⚙️ Características principales:

✅ Se conecta directamente a tu canal de Telegram.

✅ Analiza las instrucciones clave de trading (COMPRA/VENTA, símbolo, entrada, SL, TP)

✅ Guarda las señales para acceder a MQL5

✅ Compatible con cualquier Asesor Experto de MT5 o lógica personalizada

✅ Fácil configuración con tus credenciales de Telegram

GUÍA DE CONFIGURACIÓN:

Símbolos soportados:





# Forex " EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD ", "NZDUSD ", "USDJPY ", "USDCHF ", "USDCAD " , " EURGBP" , "EURJPY ", "EURCHF" , "EURCAD ", "EURAUD ", "EURNZD " , "GBPJPY " , "GBPCHF" , "GBPCAD ", "GBPAUD ", "GBPNZD " , " AUDJPY" , "AUDCHF ", "AUDCAD" , "AUDNZD " , " NZDJPY" , "NZDCHF" , "NZDCAD " , " CADJPY" , "CADCHF" , "CHFJPY " , # Metales "XAUUSD ", "XAGUSD" , "XPTUSD" , "XPDUSD " , # Deriv Índices sintéticos ( "Boom 1000 Index" , "Boom 500 Index " , " Crash 1000 Index" , "Crash 500 Index " , "Volatility 10 Index" , "Volatility 25 Index " , "Volatility 50 Index" , "Volatility 75 Index" , "Volatility 100 Index " , "Índice Step "



📦 Lo que obtiene:

✔️ Una aplicación .exe pre-construida - no requiere codificación

✔️ Ejemplo MT5 EA para demostrar la lectura y el uso de señales

✔️ Guía de configuración paso a paso

✔️ Soporte para integración y personalización

🛠️ Requisitos:

Cuenta de Telegram (con acceso al canal de destino)

PC Windows o VPS

Terminal MetaTrader 5

Conexión a Internet

👨‍💻 Ideal para:

Traders que reciben señales a través de Telegram

Desarrolladores que construyen sistemas de auto-trading basados en alertas externas

Proveedores de señales que distribuyen alertas a través de Telegram

Cualquiera que busque automatizar la copia manual de operaciones en MT5

📌 Notas:

Funciona con canales de Telegram públicos o privados de los que seas miembro

📞 Soporte:

Soporte amigable y documentación incluida.

Necesitas ayuda con la integración? ¡Estamos aquí para ayudarte!