Basic Support and Resistance Indicator

¿Qué es este indicador?

Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas.

Características principales

Detección automática de niveles de soporte y resistencia: Analiza automáticamente niveles clave basados en máximos y mínimos locales.

Utiliza un algoritmo avanzado para identificar los niveles con mayor precisión . Soporte para Múltiples Símbolos y Plazos: Permite el análisis de múltiples pares de divisas o activos al mismo tiempo (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

Funciona en múltiples marcos temporales (M1, H1, H4, D1, etc.) . Ajustes personalizables: Ajuste el número de períodos históricos para mirar hacia atrás ( LookbackPeriod ).

Defina el número mínimo de toques necesarios para validar un nivel ( TouchesRequired ).

Establezca una tolerancia en puntos para considerar un toque ( TolerancePoints ) . Visualización clara y personalizable: Muestra líneas horizontales en el gráfico con colores personalizables para soportes (azul por defecto) y resistencias (rojo por defecto).

Opcionalmente muestra etiquetas con información relevante (símbolo, marco temporal y número de toques) . Frecuencia de actualización: Se actualiza automáticamente cada determinado número de segundos para reflejar los últimos niveles . Fácil de usar: No requiere experiencia técnica avanzada, ya que viene con la configuración por defecto listo para usar.

Ideal tanto para operadores principiantes como experimentados .

Ventajas del indicador

Ahorro de tiempo: Automatiza la detección de niveles clave, evitando horas de análisis manual.

Automatiza la detección de niveles clave, evitando horas de análisis manual. Mayor precisión: Utiliza algoritmos avanzados para identificar niveles con una alta probabilidad de éxito.

Utiliza algoritmos avanzados para identificar niveles con una alta probabilidad de éxito. Flexibilidad: Adaptable a cualquier estilo de trading, ya sea intradía, swing trading o inversión a largo plazo.

Adaptable a cualquier estilo de trading, ya sea intradía, swing trading o inversión a largo plazo. Gratuito y accesible: Este indicador está disponible de forma gratuita, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para los operadores que buscan mejorar sus análisis sin costes adicionales .

Requisitos del sistema

Plataforma MetaTrader 5 instalada.

Conexión a Internet (opcional, para actualizaciones automáticas).

Compatible con Windows y dispositivos móviles .

Cómo utilizarlo

Descargue e instale el indicador en su plataforma MetaTrader 5. Personalice los parámetros según sus preferencias (símbolos, plazos, etc.). Aplique el indicador al gráfico de cualquier activo y deje que haga el trabajo por usted. Utilice los niveles detectados para tomar decisiones de trading informadas.

¿Por qué elegir este indicador?

Este indicador combina sencillez, eficacia y versatilidad, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para cualquier operador que quiera mejorar su análisis técnico. Además, al ser gratuito, es una opción accesible y útil para todos los usuarios de MetaTrader 5 .

¡Descargue este indicador hoy mismo y empiece a operar con más confianza y precisión!



