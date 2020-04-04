Basic Support and Resistance Indicator
- Indicadores
- German Pablo Gori
- Versión: 1.0
¿Qué es este indicador?
Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas.
Características principales
-
Detección automática de niveles de soporte y resistencia:
- Analiza automáticamente niveles clave basados en máximos y mínimos locales.
- Utiliza un algoritmo avanzado para identificar los niveles con mayor precisión .
-
Soporte para Múltiples Símbolos y Plazos:
- Permite el análisis de múltiples pares de divisas o activos al mismo tiempo (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
- Funciona en múltiples marcos temporales (M1, H1, H4, D1, etc.) .
-
Ajustes personalizables:
- Ajuste el número de períodos históricos para mirar hacia atrás ( LookbackPeriod ).
- Defina el número mínimo de toques necesarios para validar un nivel ( TouchesRequired ).
- Establezca una tolerancia en puntos para considerar un toque ( TolerancePoints ) .
-
Visualización clara y personalizable:
- Muestra líneas horizontales en el gráfico con colores personalizables para soportes (azul por defecto) y resistencias (rojo por defecto).
- Opcionalmente muestra etiquetas con información relevante (símbolo, marco temporal y número de toques) .
-
Frecuencia de actualización:
- Se actualiza automáticamente cada determinado número de segundos para reflejar los últimos niveles .
-
Fácil de usar:
- No requiere experiencia técnica avanzada, ya que viene con la configuración por defecto listo para usar.
- Ideal tanto para operadores principiantes como experimentados .
Ventajas del indicador
- Ahorro de tiempo: Automatiza la detección de niveles clave, evitando horas de análisis manual.
- Mayor precisión: Utiliza algoritmos avanzados para identificar niveles con una alta probabilidad de éxito.
- Flexibilidad: Adaptable a cualquier estilo de trading, ya sea intradía, swing trading o inversión a largo plazo.
- Gratuito y accesible: Este indicador está disponible de forma gratuita, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para los operadores que buscan mejorar sus análisis sin costes adicionales .
Requisitos del sistema
- Plataforma MetaTrader 5 instalada.
- Conexión a Internet (opcional, para actualizaciones automáticas).
- Compatible con Windows y dispositivos móviles .
Cómo utilizarlo
- Descargue e instale el indicador en su plataforma MetaTrader 5.
- Personalice los parámetros según sus preferencias (símbolos, plazos, etc.).
- Aplique el indicador al gráfico de cualquier activo y deje que haga el trabajo por usted.
- Utilice los niveles detectados para tomar decisiones de trading informadas.
¿Por qué elegir este indicador?
Este indicador combina sencillez, eficacia y versatilidad, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para cualquier operador que quiera mejorar su análisis técnico. Además, al ser gratuito, es una opción accesible y útil para todos los usuarios de MetaTrader 5 .
¡Descargue este indicador hoy mismo y empiece a operar con más confianza y precisión!