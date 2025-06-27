Stoch Quad Rotation Signal MQL5

Sistema Profesional de Trading Multi-Stochastic





Stoch Quad Rotation Signal es un indicador de trading profesional basado en la reconocida estrategia desarrollada por Mark Kurisko. Este avanzado sistema combina cuatro osciladores estocásticos sincronizados con medias móviles exponenciales, creando un marco robusto para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en todos los plazos y mercados. Principio clave: El indicador analiza la alineación y rotación de múltiples osciladores estocásticos a lo largo de diferentes periodos para identificar puntos óptimos de entrada y salida. Cuando los cuatro estocásticos se alinean en la misma dirección respetando los filtros de tendencia, el sistema genera señales de negociación de alta confianza.

Características principales Sistema estocástico cuádruple Cuatro osciladores estocásticos independientes (9/3, 14/3, 40/4, 60/10) que trabajan en armonía para identificar la convergencia de múltiples periodos y la fuerza de la señal.

Filtro EMA tripleTres medias móviles exponenciales (20, 50, 200) proporcionan un análisis de tendencia completo y un filtrado para evitar las señales contra tendencia.

Sistema de puntuación de señalesEl sistema avanzado de puntuación básica 1-5 u opcional de puntuación avanzada 1-10 evalúa la calidad de la señal en función de múltiples factores de confirmación.

Análisis VWAPCálculo del precio medio ponderado por volumen con bandas de desviación estándar para el análisis de precios a nivel institucional. Filtro Multi-TimeframeEl filtro estocástico opcional de mayor timeframe garantiza la alineación con las tendencias más amplias del mercado antes de la generación de la señal. Confirmación de volumen El filtro de volumen compara el volumen actual con la media móvil para confirmar la participación real en el mercado. Reconocimiento de patrones Detecta divergencias, patrones de bandera, patrones armónicos ABCD y formaciones de velas para tipos de señales adicionales. Análisis Fractal Identifica niveles clave de soporte y resistencia utilizando matemáticas fractales con visualización opcional de niveles. Detección de regímenes de mercado Identifica automáticamente las condiciones del mercado: tendencia fuerte, tendencia débil, rango limitado, volatilidad alta o volatilidad baja. Escáner multisímbolo Escanea varios pares de divisas o instrumentos simultáneamente con frecuencia de actualización y alertas de señal personalizables. Panel interactivo Panel de información en tiempo real que muestra los valores estocásticos, el estado de la tendencia, la intensidad de la señal y el análisis del volumen. Interfaz totalmente arrastrable. Alertas multicanal Completo sistema de alertas: notificaciones en pantalla, push móvil, correo electrónico e integración con bot de Telegram.

Tipos de señales Señales regulares de compra/venta Generadas cuando Stoch1 y Stoch2 se cruzan en zonas de sobreventa/sobrecompra con confirmación de tendencia. Señales de Super Compra/Venta Señales Premium que requieren que los cuatro estocásticos se alineen, indicando configuraciones de probabilidad extremadamente alta. Señales de Divergencia Identifica divergencias precio-oscilador que sugieren potenciales cambios o continuaciones de tendencia. Señales de patrones Detecta patrones de bandera, configuraciones armónicas ABCD y formaciones de velas para la confirmación del análisis técnico. SIN REPETICIONES: Todas las señales se generan únicamente en barras cerradas. Los resultados de las pruebas retrospectivas coinciden con el rendimiento en tiempo real, lo que garantiza una total transparencia y fiabilidad.

Especificaciones técnicas Parámetro Valor por defecto Descripción Stoch1 K-period 9 Estocástico rápido para scalping y señales rápidas Stoch2 K-period 14 Estocástico rápido para confirmación Stoch3 K-period 40 Estocástico a medio plazo para alineación de tendencias Stoch4 K-period 60 Estocástico completo para análisis de tendencias principales EMA Fast 20 Filtro de tendencia a corto plazo (especificación Kurisko) EMA Medium 50 Identificación de tendencia a medio plazo EMA Slow 200 Tendencia a largo plazo y soporte/resistencia principal Nivel de sobreventa 20.0 Umbral de sobreventa Nivel de sobrecompra 80,0 Umbral de sobrecompra Volumen MA Periodo 20 Periodo del filtro de media móvil de volumen

Sistema de puntuación de señales El indicador cuenta con un sistema de puntuación inteligente que evalúa la calidad de las señales en función de múltiples factores: Puntuación básica (escala 1-5) Puntuación 1: Confirmación mínima - Un solo estocástico en la zona objetivo

Puntuación 2: Señal básica - Dos estocásticos alineados

Puntuación 3: Buena señal - Dos estocásticos + filtro de tendencia

Puntuación 4: Señal fuerte - Tres estocásticos alineados con la tendencia

Puntuación 5: Señal excelente - Los cuatro estocásticos + confirmación completa Puntuación avanzada (Escala 1-10) - Opcional Cuando se activa, el sistema de puntuación avanzada añade factores adicionales: Confirmación de volumen (añade 1-2 puntos)

Alineación VWAP (añade 1 punto)

Confirmación multi-marco temporal (añade 1-2 puntos)

Bonificación por reconocimiento de patrones (añade 1 punto)

Alineación de soporte/resistencia fractal (suma 1 punto) Recomendación: Comience con una puntuación mínima de 2-3 para el sistema básico o 7-8 para el sistema avanzado. Ajústela en función de su tolerancia al riesgo y su estilo de negociación.

Escáner multisímbolo El escáner integrado monitoriza múltiples instrumentos simultáneamente, proporcionando una visión global del mercado: Manejo automático de sufijos de símbolos: Funciona con cualquier sufijo de broker (.pro, .i, .raw, etc.)

Lista de símbolos personalizable: Supervise cualquier combinación de pares de divisas, índices, materias primas o criptodivisas.

Actualizaciones en tiempo real: Frecuencia de actualización configurable de 1 a 60 segundos

Visualización de la intensidad de la señal: Indicación visual de la calidad de la señal para cada instrumento

Visualización del estado de la tendencia: Fondos codificados por colores que muestran condiciones alcistas, bajistas o neutrales

Alertas opcionales: Reciba notificaciones cuando aparezcan nuevas señales en los instrumentos analizados

Interfaz minimizable: Contraiga el escáner para ahorrar espacio en la pantalla cuando no lo necesite. Flujo de trabajo profesional: Utilice el escáner para identificar las configuraciones más sólidas en múltiples mercados y, a continuación, cambie a ese gráfico para realizar un análisis detallado con el conjunto completo de indicadores.

Características del panel de control El panel de control interactivo proporciona un análisis de mercado de un vistazo : Valores en tiempo real de los cuatro osciladores estocásticos

Estado actual de la tendencia (alcista/bajista/lateral)

Indicador de intensidad de la señal (escala 1-5 o 1-10)

Análisis de intensidad de volumen

Identificación del régimen de mercado

Posición y desviación VWAP

Contador diario de señales (opcional)

Visualización del marco temporal actual

Posicionamiento totalmente arrastrable

Estados visuales codificados por colores

Sistema de alertas Múltiples canales de notificación Alertas en pantalla: Notificaciones emergentes estándar de MT5 con sonido

Notificaciones Push Móviles: Envío de alertas directamente a la aplicación móvil de MetaTrader

Notificaciones por correo electrónico: Recibe información detallada de la señal por correo electrónico

Integración con Telegram Bot: Alertas en tiempo real a través del mensajero Telegram Tipos de alertas configurables Señales regulares de compra/venta

Súper señales (todos los estocásticos alineados)

Alertas de detección de divergencias

Alertas de reconocimiento de patrones

Alertas multisímbolo de escáner Configuración de Telegram: Para utilizar las notificaciones de Telegram, debes habilitar WebRequest para https://api.telegram.org en los ajustes de MT5 (Herramientas > Opciones > Asesores Expertos). Introduce tu Bot Token y Chat ID en los parámetros del indicador.

Características Avanzadas Análisis VWAP El cálculo del Precio Medio Ponderado por Volumen proporciona un análisis de precios a nivel institucional. El indicador calcula el VWAP con bandas de desviación estándar, ayudando a identificar zonas de valor razonable y potenciales áreas de reversión. Visualización opcional en el gráfico. Soporte/resistencia fractal La detección automática de máximos y mínimos fractales crea niveles dinámicos de soporte y resistencia. El sistema identifica tanto los fractales regulares como los "superfractales" (confirmaciones de plazos superiores) para una mayor fiabilidad. Detección del Régimen de Mercado El indicador clasifica automáticamente las condiciones actuales del mercado: Tendencia fuerte: Movimiento direccional claro con EMAs alineadas

Tendencia débil: Tendencia direccional pero con menor impulso

Límites de rango: Acción lateral del precio entre soporte/resistencia

Alta volatilidad: Grandes oscilaciones de precios y aumento del ATR

Baja volatilidad: Rangos comprimidos y movimiento reducido Reconocimiento de patrones Módulos opcionales de detección de diversos patrones técnicos: Divergencias: Divergencias regulares y ocultas entre el precio y el estocástico

Patrones de bandera: Patrones de continuación que señalan la reanudación de la tendencia

Patrones ABCD: Estructuras armónicas de precios basadas en las relaciones de Fibonacci

Patrones de velas: Formaciones clásicas como engulfing, hammer, shooting star (opcional)

Guías de Uso Ajustes Recomendados por Estilo de Trading Estilo de Trading Marco de Tiempo Filtros de Puntuación Mínima Scalping M1, M5 2-3 Filtro de Volumen ON, filtro MTF opcional Day Trading M15, M30, H1 3-4 Todos los filtros ON, MTF recomendado Swing Trading H4, D1 4-5 Filtro de Tendencia ON, filtro MTF ON Position Trading D1, W1 5 (sólo señales Super) Todos los filtros activados, puntuación avanzada Mejores Prácticas Utilice el filtro de tendencia completa: Active "Filtrar TODOS los tipos de señales" para una operativa más segura y reducir las señales falsas

Comience de forma conservadora: Comience con puntuaciones mínimas más altas (3-4) y ajústelas gradualmente en función de los resultados.

Combinar con la acción del precio: Confirme las señales con niveles de soporte/resistencia y patrones gráficos

Considere el régimen del mercado: Opere de forma más agresiva en mercados con tendencia y con cautela en condiciones de rango limitado.

Utilice la confirmación multitemporal: Compruebe la alineación de los marcos temporales superiores antes de entrar en operaciones.

Controle el volumen: Una fuerte confirmación de volumen indica señales de mayor probabilidad

Respete la gestión de riesgos: Ningún indicador es perfecto: utilice siempre stop loss y dimensionamiento de posiciones adecuados.

Compatibilidad y requisitos Compatibilidad con brokers El indicador está diseñado para funcionar con los principales brokers y tipos de cuenta : Alpari IC Markets FXCM XM Global Pepperstone OANDA Admiral Markets Cualquier broker MT5 Clases de Activos Divisas Índices Materias primas Criptodivisas Acciones Futuros Requisitos técnicos Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda la versión 3000 o superior)

Sistema operativo: Windows, macOS (a través de Wine), Linux (a través de Wine)

Memoria: Se recomienda un mínimo de 4 GB de RAM para la exploración multisímbolo

Internet: Se requiere una conexión estable para las alertas en tiempo real y el escáner Compatible con Strategy Tester: El indicador funciona perfectamente en MT5 Strategy Tester para backtesting y optimización. Todas las señales se calculan únicamente en barras cerradas, lo que garantiza que los resultados del backtest coincidan con el rendimiento en tiempo real.

Mark Kurisko 's Strategy Foundation Este indicador se basa en la metodología de trading desarrollada por Mark Kurisko, un trader profesional conocido por su enfoque multiestocástico del análisis de mercado. El concepto central gira en torno a la "rotación" de múltiples osciladores estocásticos: Alineación estocástica: Cuando los estocásticos más rápidos se cruzan en zonas de sobreventa/sobrecompra y los estocásticos más lentos confirman la dirección, surgen configuraciones de alta probabilidad.

Filtro EMA: La EMA 20 actúa como un nivel dinámico de soporte/resistencia, filtrando las operaciones para alinearlas con las tendencias predominantes.

Armonía de múltiples marcos temporales: Al utilizar estocásticos con diferentes periodos (9, 14, 40, 60), el sistema capta tanto el impulso a corto plazo como la dirección de la tendencia a largo plazo.

Gestión del riesgo: La estrategia prima la calidad sobre la cantidad, esperando a que se produzcan las situaciones óptimas en lugar de forzar las operaciones. Valor educativo: Este indicador proporciona una implementación completa de la metodología de Kurisko, al tiempo que añade mejoras modernas como el análisis VWAP, el reconocimiento de patrones y el escaneo multisímbolo.

Consideraciones sobre el rendimiento Consejos de optimización Símbolos del escáner: Limite el escáner a 5-10 símbolos para un rendimiento óptimo

Frecuencia de actualización: Ajuste la actualización del escáner a 5-10 segundos para reducir la carga de la CPU

Detección de patrones: Desactive los tipos de patrones no utilizados para mejorar la velocidad de cálculo

Objetos del gráfico: Activar "Limpieza agresiva" para eliminar automáticamente los objetos visuales antiguos

Datos históricos: Asegúrese de que se cargan suficientes datos históricos (se recomiendan al menos 500 barras) Gestión de memoria El indicador gestiona eficientemente los recursos mediante : Cálculos optimizados de la memoria intermedia (sólo recalcula las barras nuevas)

Limpieza automática de objetos visuales obsoletos

Escáner inteligente que actualiza sólo los valores modificados

Correcta gestión y liberación al desinicializar