EurUsd PRO

EUR/USD PRO - Indicador compuesto institucional



Un indicador de nivel profesional optimizado específicamente para el EUR/USD, que integra conceptos de análisis institucional en una única herramienta. Este sistema combina análisis DXY MTF, VWAP basado en sesión, métricas ADR/ATR, estructura de mercado (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), correlaciones entre activos y un panel de confluencia con señal flotante.

Presenta una interfaz de usuario neumórfica con paneles móviles, visualización del diferencial calculado por pips y registro estructurado. Diseñado para la compatibilidad universal con la mayoría de los brokers (3/4/5 dígitos) y el análisis multiperiodo.

Características principales

Matriz DXY MTF con puntuación: Análisis multiperiodo (M15, H1, H4, D1) que muestra la fuerza porcentual y las divergencias, directamente integradas en el panel.

VWAP de sesión: Cubre las sesiones de Asia, Londres y Nueva York con bandas de desviación estándar y estado de la sesión en tiempo real.

ADR/ATR y proyecciones diarias: Realiza un seguimiento del consumo de ADR, proyecciones de rango y muestra el ATR en pips.

Estructura del mercado y OTE: Identifica el estado BULL/BEAR/RANGE, marca los eventos BOS (ruptura de estructura) y CHOCH (cambio de carácter), y destaca las zonas OTE (entrada óptima de operaciones).

SMC (Conceptos de Dinero Inteligente): Detección automática de Fair Value Gaps (FVG) y Order Blocks (OB) con seguimiento de mitigación y autolimpieza.

Correlaciones multiactivos: Analiza GBPUSD, USDCHF (inverso), EURGBP, SPX y EUR Index con un sistema de puntuación de confluencias.

Señal de correlación flotante: Un cuadro flotante dinámico (esquina superior derecha) que indica COMPRA , VENTA o NEUTRAL en función de la fuerza de la correlación.

Niveles y eventos clave: Muestra niveles psicológicos (.00/.50), Camarilla Pivots, Frankfurt Open, London Fix, y Killzones configurables.

Alertas y notificaciones: Alertas de divergencias y noticias de alto impacto; cuenta con enfriamiento ajustable y soporte SendNotification.

Interfaz de usuario y experiencia: Moderno panel neumórfico con título dinámico ("EUR/USD PRO v1.0"), interfaz móvil y caché de etiquetas para un uso reducido de la CPU.

Registro: Salida de un archivo CSV (con cabeceras) para auditoría de señales y análisis externo en Excel o Google Sheets.

Compatibilidad universal: Autoajuste de Dígitos, Puntos y Diferencial (en pips); funciona tanto en entornos de backtesting visual como en tiempo real.

Cómo funciona

Este indicador agrega pruebas institucionales en un cuadro de mandos único y cohesionado:

Puntuación de Correlación: El MTF del DXY y las correlaciones ponderadas construyen una puntuación compuesta. Dirección y calidad: El SMC y la lógica de la estructura del mercado determinan el sesgo direccional y la calidad de la configuración. Filtrado: Los módulos ADR/ATR y Sesión filtran las condiciones subóptimas (por ejemplo, rangos sobreextendidos o fuera de horario). Visualización final: El panel presenta la Puntuación, el Diferencial (pips), el VWAP, el SMR, la Estructura y la Confluencia. Sugiere una dirección sólo cuando se detecta una confluencia media-fuerte.

Casos de uso

Day Trading: Ideal para las sesiones de Londres y Nueva York, filtrando las entradas a través de los límites ADR/ATR y la alineación de la correlación.

Swing Trading: Válido para análisis H4/D1, apoyado por las tendencias del DXY y la estructura macro del mercado.

Validación de entradas: Utilice la confluencia multifactorial para reducir los falsos positivos en su estrategia actual.

Mejores prácticas

Marco temporal: Recomendado para M15 - H4 dependiendo de su estilo de trading.

Confirmación: Confirme siempre las señales con la Acción del Precio, el VWAP y la Estructura del Mercado.

Prioridad de la señal: Prioriza las configuraciones con confluencia Media o Fuerte y spread bajo.

Pruebas: Pruebe en DEMO y Probador de Estrategias (Modo Visual) antes de aplicar a una cuenta real.

Calibración: Ajuste Inp_Min_Score , Inp_Max_Spread , y Killzones para que coincidan con su broker y zona horaria específicos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Opera automáticamente? No, este es un indicador analítico. No envía órdenes al mercado.

¿Es sólo para EUR/USD? Está muy optimizado para el EUR/USD. Se puede utilizar en otros símbolos a su discreción, pero aparecerá una advertencia de optimización.

¿Cuál es el mejor marco temporal? M15-H4. Utilícelo intradía para las operaciones de sesión y en plazos más largos para las operaciones swing con el DXY/estructura.

¿Funciona la Demo en gráficos reales? Las reglas del mercado dictan que los indicadores Demo sólo pueden ser probados en el Probador de Estrategias.

¿Muestra el spread en pips? Sí, el spread se normaliza por Dígitos/Puntos para mostrar el valor real del pip.

¿Tiene registro? Sí, genera un CSV con encabezados para ayudarle a analizar las señales y los parámetros.

¿Requiere indicadores externos? No, no tiene dependencias fuera de las librerías estándar.

El paquete incluye

Panel Principal con Estado del Mercado y Confluencia.

MTF DXY integrado y Caja de Señales Flotantes.

VWAP de Sesión, Niveles Psicológicos y SMC (FVG/OB).

Registro CSV y Persistencia de Layout (Opcional).

Actualizaciones (v1.0)

Actual: UI Neumórfica, DXY MTF Integrado, Caja de Señales de Correlación, ADR/ATR, Spread en pips, CSV Logging, Compatibilidad Universal.

Hoja de ruta: Perfiles de pesos de correlación personalizables y métricas de estructura avanzadas ampliadas.

Instalación

Copie el archivo .EX5 en su carpeta MQL5/Indicators. Reinicie MT5 (o actualice el navegador) y adjunte el indicador a un gráfico EURUSD. Configure las entradas según la zona horaria de su broker y su estilo de trading. Utilice el Modo Visual en el Probador de Estrategias para validar la configuración.

Support: Por favor, póngase en contacto conmigo a través de mi perfil de vendedor MQL5 para soporte, sugerencias o solicitudes de mejora.



