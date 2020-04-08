EurUsd PRO
- Indicadores
- German Pablo Gori
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
EUR/USD PRO - Indicador compuesto institucional
Un indicador de nivel profesional optimizado específicamente para el EUR/USD, que integra conceptos de análisis institucional en una única herramienta. Este sistema combina análisis DXY MTF, VWAP basado en sesión, métricas ADR/ATR, estructura de mercado (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), correlaciones entre activos y un panel de confluencia con señal flotante.
Presenta una interfaz de usuario neumórfica con paneles móviles, visualización del diferencial calculado por pips y registro estructurado. Diseñado para la compatibilidad universal con la mayoría de los brokers (3/4/5 dígitos) y el análisis multiperiodo.
Características principales
-
Matriz DXY MTF con puntuación: Análisis multiperiodo (M15, H1, H4, D1) que muestra la fuerza porcentual y las divergencias, directamente integradas en el panel.
-
VWAP de sesión: Cubre las sesiones de Asia, Londres y Nueva York con bandas de desviación estándar y estado de la sesión en tiempo real.
-
ADR/ATR y proyecciones diarias: Realiza un seguimiento del consumo de ADR, proyecciones de rango y muestra el ATR en pips.
-
Estructura del mercado y OTE: Identifica el estado BULL/BEAR/RANGE, marca los eventos BOS (ruptura de estructura) y CHOCH (cambio de carácter), y destaca las zonas OTE (entrada óptima de operaciones).
-
SMC (Conceptos de Dinero Inteligente): Detección automática de Fair Value Gaps (FVG) y Order Blocks (OB) con seguimiento de mitigación y autolimpieza.
-
Correlaciones multiactivos: Analiza GBPUSD, USDCHF (inverso), EURGBP, SPX y EUR Index con un sistema de puntuación de confluencias.
-
Señal de correlación flotante: Un cuadro flotante dinámico (esquina superior derecha) que indica COMPRA, VENTA o NEUTRAL en función de la fuerza de la correlación.
-
Niveles y eventos clave: Muestra niveles psicológicos (.00/.50), Camarilla Pivots, Frankfurt Open, London Fix, y Killzones configurables.
-
Alertas y notificaciones: Alertas de divergencias y noticias de alto impacto; cuenta con enfriamiento ajustable y soporte SendNotification.
-
Interfaz de usuario y experiencia: Moderno panel neumórfico con título dinámico ("EUR/USD PRO v1.0"), interfaz móvil y caché de etiquetas para un uso reducido de la CPU.
-
Registro: Salida de un archivo CSV (con cabeceras) para auditoría de señales y análisis externo en Excel o Google Sheets.
-
Compatibilidad universal: Autoajuste de Dígitos, Puntos y Diferencial (en pips); funciona tanto en entornos de backtesting visual como en tiempo real.
Cómo funciona
Este indicador agrega pruebas institucionales en un cuadro de mandos único y cohesionado:
-
Puntuación de Correlación: El MTF del DXY y las correlaciones ponderadas construyen una puntuación compuesta.
-
Dirección y calidad: El SMC y la lógica de la estructura del mercado determinan el sesgo direccional y la calidad de la configuración.
-
Filtrado: Los módulos ADR/ATR y Sesión filtran las condiciones subóptimas (por ejemplo, rangos sobreextendidos o fuera de horario).
-
Visualización final: El panel presenta la Puntuación, el Diferencial (pips), el VWAP, el SMR, la Estructura y la Confluencia. Sugiere una dirección sólo cuando se detecta una confluencia media-fuerte.
Casos de uso
-
Day Trading: Ideal para las sesiones de Londres y Nueva York, filtrando las entradas a través de los límites ADR/ATR y la alineación de la correlación.
-
Swing Trading: Válido para análisis H4/D1, apoyado por las tendencias del DXY y la estructura macro del mercado.
-
Validación de entradas: Utilice la confluencia multifactorial para reducir los falsos positivos en su estrategia actual.
Mejores prácticas
-
Marco temporal: Recomendado para M15 - H4 dependiendo de su estilo de trading.
-
Confirmación: Confirme siempre las señales con la Acción del Precio, el VWAP y la Estructura del Mercado.
-
Prioridad de la señal: Prioriza las configuraciones con confluencia Media o Fuerte y spread bajo.
-
Pruebas: Pruebe en DEMO y Probador de Estrategias (Modo Visual) antes de aplicar a una cuenta real.
-
Calibración: Ajuste Inp_Min_Score , Inp_Max_Spread , y Killzones para que coincidan con su broker y zona horaria específicos.
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Opera automáticamente?
No, este es un indicador analítico. No envía órdenes al mercado.
-
¿Es sólo para EUR/USD?
Está muy optimizado para el EUR/USD. Se puede utilizar en otros símbolos a su discreción, pero aparecerá una advertencia de optimización.
-
¿Cuál es el mejor marco temporal?
M15-H4. Utilícelo intradía para las operaciones de sesión y en plazos más largos para las operaciones swing con el DXY/estructura.
-
¿Funciona la Demo en gráficos reales?
Las reglas del mercado dictan que los indicadores Demo sólo pueden ser probados en el Probador de Estrategias.
-
¿Muestra el spread en pips?
Sí, el spread se normaliza por Dígitos/Puntos para mostrar el valor real del pip.
-
¿Tiene registro?
Sí, genera un CSV con encabezados para ayudarle a analizar las señales y los parámetros.
-
¿Requiere indicadores externos?
No, no tiene dependencias fuera de las librerías estándar.
El paquete incluye
-
Panel Principal con Estado del Mercado y Confluencia.
-
MTF DXY integrado y Caja de Señales Flotantes.
-
VWAP de Sesión, Niveles Psicológicos y SMC (FVG/OB).
-
Registro CSV y Persistencia de Layout (Opcional).
Actualizaciones (v1.0)
-
Actual: UI Neumórfica, DXY MTF Integrado, Caja de Señales de Correlación, ADR/ATR, Spread en pips, CSV Logging, Compatibilidad Universal.
-
Hoja de ruta: Perfiles de pesos de correlación personalizables y métricas de estructura avanzadas ampliadas.
Instalación
-
Copie el archivo .EX5 en su carpeta MQL5/Indicators.
-
Reinicie MT5 (o actualice el navegador) y adjunte el indicador a un gráfico EURUSD.
-
Configure las entradas según la zona horaria de su broker y su estilo de trading.
-
Utilice el Modo Visual en el Probador de Estrategias para validar la configuración.
Support:
Por favor, póngase en contacto conmigo a través de mi perfil de vendedor MQL5 para soporte, sugerencias o solicitudes de mejora.