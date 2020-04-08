EurUsd PRO

EUR/USD PRO - Indicador compuesto institucional

Un indicador de nivel profesional optimizado específicamente para el EUR/USD, que integra conceptos de análisis institucional en una única herramienta. Este sistema combina análisis DXY MTF, VWAP basado en sesión, métricas ADR/ATR, estructura de mercado (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), correlaciones entre activos y un panel de confluencia con señal flotante.

Presenta una interfaz de usuario neumórfica con paneles móviles, visualización del diferencial calculado por pips y registro estructurado. Diseñado para la compatibilidad universal con la mayoría de los brokers (3/4/5 dígitos) y el análisis multiperiodo.

Características principales

  • Matriz DXY MTF con puntuación: Análisis multiperiodo (M15, H1, H4, D1) que muestra la fuerza porcentual y las divergencias, directamente integradas en el panel.

  • VWAP de sesión: Cubre las sesiones de Asia, Londres y Nueva York con bandas de desviación estándar y estado de la sesión en tiempo real.

  • ADR/ATR y proyecciones diarias: Realiza un seguimiento del consumo de ADR, proyecciones de rango y muestra el ATR en pips.

  • Estructura del mercado y OTE: Identifica el estado BULL/BEAR/RANGE, marca los eventos BOS (ruptura de estructura) y CHOCH (cambio de carácter), y destaca las zonas OTE (entrada óptima de operaciones).

  • SMC (Conceptos de Dinero Inteligente): Detección automática de Fair Value Gaps (FVG) y Order Blocks (OB) con seguimiento de mitigación y autolimpieza.

  • Correlaciones multiactivos: Analiza GBPUSD, USDCHF (inverso), EURGBP, SPX y EUR Index con un sistema de puntuación de confluencias.

  • Señal de correlación flotante: Un cuadro flotante dinámico (esquina superior derecha) que indica COMPRA, VENTA o NEUTRAL en función de la fuerza de la correlación.

  • Niveles y eventos clave: Muestra niveles psicológicos (.00/.50), Camarilla Pivots, Frankfurt Open, London Fix, y Killzones configurables.

  • Alertas y notificaciones: Alertas de divergencias y noticias de alto impacto; cuenta con enfriamiento ajustable y soporte SendNotification.

  • Interfaz de usuario y experiencia: Moderno panel neumórfico con título dinámico ("EUR/USD PRO v1.0"), interfaz móvil y caché de etiquetas para un uso reducido de la CPU.

  • Registro: Salida de un archivo CSV (con cabeceras) para auditoría de señales y análisis externo en Excel o Google Sheets.

  • Compatibilidad universal: Autoajuste de Dígitos, Puntos y Diferencial (en pips); funciona tanto en entornos de backtesting visual como en tiempo real.

Cómo funciona

Este indicador agrega pruebas institucionales en un cuadro de mandos único y cohesionado:

  1. Puntuación de Correlación: El MTF del DXY y las correlaciones ponderadas construyen una puntuación compuesta.

  2. Dirección y calidad: El SMC y la lógica de la estructura del mercado determinan el sesgo direccional y la calidad de la configuración.

  3. Filtrado: Los módulos ADR/ATR y Sesión filtran las condiciones subóptimas (por ejemplo, rangos sobreextendidos o fuera de horario).

  4. Visualización final: El panel presenta la Puntuación, el Diferencial (pips), el VWAP, el SMR, la Estructura y la Confluencia. Sugiere una dirección sólo cuando se detecta una confluencia media-fuerte.

Casos de uso

  • Day Trading: Ideal para las sesiones de Londres y Nueva York, filtrando las entradas a través de los límites ADR/ATR y la alineación de la correlación.

  • Swing Trading: Válido para análisis H4/D1, apoyado por las tendencias del DXY y la estructura macro del mercado.

  • Validación de entradas: Utilice la confluencia multifactorial para reducir los falsos positivos en su estrategia actual.

Mejores prácticas

  • Marco temporal: Recomendado para M15 - H4 dependiendo de su estilo de trading.

  • Confirmación: Confirme siempre las señales con la Acción del Precio, el VWAP y la Estructura del Mercado.

  • Prioridad de la señal: Prioriza las configuraciones con confluencia Media o Fuerte y spread bajo.

  • Pruebas: Pruebe en DEMO y Probador de Estrategias (Modo Visual) antes de aplicar a una cuenta real.

  • Calibración: Ajuste Inp_Min_Score , Inp_Max_Spread , y Killzones para que coincidan con su broker y zona horaria específicos.

PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿Opera automáticamente?

    No, este es un indicador analítico. No envía órdenes al mercado.

  • ¿Es sólo para EUR/USD?

    Está muy optimizado para el EUR/USD. Se puede utilizar en otros símbolos a su discreción, pero aparecerá una advertencia de optimización.

  • ¿Cuál es el mejor marco temporal?

    M15-H4. Utilícelo intradía para las operaciones de sesión y en plazos más largos para las operaciones swing con el DXY/estructura.

  • ¿Funciona la Demo en gráficos reales?

    Las reglas del mercado dictan que los indicadores Demo sólo pueden ser probados en el Probador de Estrategias.

  • ¿Muestra el spread en pips?

    Sí, el spread se normaliza por Dígitos/Puntos para mostrar el valor real del pip.

  • ¿Tiene registro?

    Sí, genera un CSV con encabezados para ayudarle a analizar las señales y los parámetros.

  • ¿Requiere indicadores externos?

    No, no tiene dependencias fuera de las librerías estándar.

El paquete incluye

  • Panel Principal con Estado del Mercado y Confluencia.

  • MTF DXY integrado y Caja de Señales Flotantes.

  • VWAP de Sesión, Niveles Psicológicos y SMC (FVG/OB).

  • Registro CSV y Persistencia de Layout (Opcional).

Actualizaciones (v1.0)

  • Actual: UI Neumórfica, DXY MTF Integrado, Caja de Señales de Correlación, ADR/ATR, Spread en pips, CSV Logging, Compatibilidad Universal.

  • Hoja de ruta: Perfiles de pesos de correlación personalizables y métricas de estructura avanzadas ampliadas.

Instalación

  1. Copie el archivo .EX5 en su carpeta MQL5/Indicators.

  2. Reinicie MT5 (o actualice el navegador) y adjunte el indicador a un gráfico EURUSD.

  3. Configure las entradas según la zona horaria de su broker y su estilo de trading.

  4. Utilice el Modo Visual en el Probador de Estrategias para validar la configuración.

Support:

Por favor, póngase en contacto conmigo a través de mi perfil de vendedor MQL5 para soporte, sugerencias o solicitudes de mejora.


