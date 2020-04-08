Gold Master Indicator MT5

Gold Master Indicator MT5 - Indicador Especializado en Oro

VISIÓN GENERAL

Gold Master Indicator es un indicador técnico especializado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El indicador combina múltiples métodos de análisis para proporcionar señales completas de los movimientos del mercado del oro.

COMPONENTES DE ANÁLISIS

Análisis de Tendencia
- Identificación de tendencia basada en EMA
- Confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales
- Medición de la fuerza de la tendencia
- Detección de inversión de tendencia

Análisis del impulso
- Seguimiento del impulso RSI
- Procesamiento de señales MACD
- Detección de divergencias en el impulso
- Identificación de sobrecompra/sobreventa

Análisis de volatilidad
- Medición de la volatilidad basada en ATR
- Análisis de bandas de Bollinger
- Detección de expansión/contracción de la volatilidad
- Niveles dinámicos de soporte/resistencia

Análisis de volumen
- Identificación de tendencias de volumen
- Detección de picos de volumen
- Confirmación de señales de volumen
- Correlación volumen-precio

SISTEMA DE SEÑALES

Tipos de señales
- Señales de COMPRA: Múltiples indicadores se alinean al alza
- Señales de VENTA: Múltiples indicadores se alinean a la baja
- NEUTRAL: Condiciones de mercado mixtas o poco claras

Intensidad de la señal
- Señales fuertes: Alta confluencia entre indicadores
- Señales medias: Alineación parcial de los indicadores
- Señales débiles: Sugerencia de un solo indicador

Validación de señales
- Confirmación multiindicador
- Validación de volumen
- Comprobación de alineación de tendencias
- Filtro de volatilidad

INTERFAZ VISUAL

Visualización de gráficos
- Señales de flecha en el gráfico principal
- Niveles de soporte/resistencia
- Líneas de tendencia
- Zonas de entrada/salida

Panel de información
- Tendencia actual del mercado
- Indicador de intensidad de la señal
- Evaluación del nivel de riesgo
- Acción recomendada

SISTEMA DE ALERTA

Opciones de notificación
- Alertas visuales emergentes
- Notificaciones sonoras
- Alertas por correo electrónico
- Notificaciones push al móvil

Configuración de alertas
- Alerta para señales de COMPRA
- Alerta de señales de VENTA
- Alerta de cambios de tendencia
- Control de la frecuencia de las alertas

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Parámetros de configuración del indicador
- Periodos EMA (rápido, medio, lento)
- Periodo y niveles del RSI
- Ajustes MACD (rápido, lento, señal)
- Periodo ATR
- Parámetros de las Bandas de Bollinger

Parámetros de señal
- Nivel mínimo de confluencia
- Sensibilidad de la señal
- Intensidad del filtro de tendencia
- Umbral del filtro de volumen

Ajustes visuales
- Colores y tamaños de las flechas
- Posición y colores del panel
- Estilos y anchos de línea
- Tamaño y tipo de fuente

GESTIÓN DE RIESGOS

Herramientas de riesgo integradas
- Cálculo de stop loss basado en ATR
- Niveles dinámicos de toma de beneficios
- Visualización de la relación riesgo/recompensa
- Sugerencias sobre el tamaño de las posiciones

Parámetros de riesgo
- Multiplicador de stop loss
- Ratio de toma de beneficios
- Riesgo máximo por operación
- Protección del saldo de la cuenta

USO RECOMENDADO

Configuración óptima
- Plazos: M15, H1, H4 recomendado
- Instrumentos: XAUUSD (oro vs USD)
- Estilo de negociación: Day trading, swing trading
- Condiciones de mercado: Mercados en tendencia

Consejos de uso
- Espere señales fuertes con alta confluencia
- Utilice plazos más largos para confirmar la tendencia
- Combinar con el análisis fundamental del mercado del oro
- Respetar los niveles de stop loss

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5
Compatibilidad: Todas las versiones de MT5
Uso de recursos: De bajo a moderado
Datos históricos: Se recomienda un mínimo de 1000 barras

SOPORTE

Para soporte técnico o preguntas, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.

-------------------
