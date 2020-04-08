QuantFusion BTC MT5

═══════════════════════════════════════════════════════════════

QUANTFUSION BTC - INDICADOR PROFESIONAL DE DINERO INTELIGENTE

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





SISTEMA DE TRADING BITCOIN PREMIUM - DETECCIÓN DE DINERO INTELIGENTE





QuantFusion BTC es un indicador técnico avanzado, específicamente diseñado y optimizado para operar con Bitcoin/USD. Integra conceptos institucionales de Smart Money

con un sofisticado análisis multi-marco temporal para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad .

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





SISTEMA ESTOCÁSTICO DE 4 PERIODOS KURISKO

- Estocástico ultrarrápido de 8 periodos para scalping

- Estocástico estándar de 14 periodos para la confirmación del impulso

- Fibonacci de 34 periodos para el análisis de tendencias a medio plazo

- Periodo lento de 55 para sesgo direccional a largo plazo

- Detección de alineación simultánea (2/3/4 estocásticos )

- Umbrales de sobrecompra/sobreventa optimizados para la volatilidad única de BTC





CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE

- Bloques de órdenes: Zonas de acumulación/distribución institucionales

- Fair Value Gaps (FVG): Ineficiencias y desequilibrios de precios

- Detección automática y seguimiento de mitigación

- Representación visual directamente en el gráfico de precios





SISTEMA AVANZADO DE PUNTUACIÓN

- Clasificación de la fuerza de la señal en 10 puntos

- Porcentaje de validez de la señal (0-100% )

- Incorpora: Fuerza de la tendencia ADX, posicionamiento RSI, intensidad del volumen

- Ponderación de la alineación estocástica

- Bonificación por confirmación multi-timeframe





ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL

- Filtro de tendencia H4 para una confirmación en un marco temporal superior

- Suprime las señales de contratendencia

- Aumenta significativamente la tasa de ganancias





ZONAS DE LIQUIDACIÓN

- Niveles de liquidación basados en oscilaciones (grupos de paradas institucionales )

- Zonas de liquidación dinámicas basadas en ATR

- Zonas de apalancamiento específicas para BTC (100x, 50x, 25x )

- Identificación separada de zonas de liquidación largas y cortas





ANÁLISIS DE VOLUMEN

- Control de la intensidad del volumen en tiempo real

- Comparación del volumen con la media móvil

- Detección de ruptura con confirmación de volumen explosivo

- Filtrado de señales que se producen durante un volumen anormalmente bajo





DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS

- Divergencias alcistas y bajistas regulares

- Divergencias ocultas para configuraciones de continuación de tendencia

- Basado en RSI con precisión fractal de 5 barras

- Ajustes de sensibilidad optimizados para BTC





DETECCIÓN DE COMPRESIONES

- Análisis de compresión: Bandas de Bollinger frente a canales de Keltner

- Identifica las fases de consolidación que preceden a los movimientos explosivos

- Umbral de compresión configurable





CALCULADORA DE RIESGO

- Dimensionamiento automático de las posiciones en función del capital de la cuenta

- Porcentaje de riesgo por operación configurable

- Incorpora la distancia de stop-loss en el cálculo del lote

- Respeta las restricciones de tamaño y paso de lote impuestas por el broker





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

MODOS DE NEGOCIACIÓN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





MODO AGRESIVO (Por defecto )

- Frecuencia de señal más alta

- Requisito mínimo: 2/4 estocásticos alineados

- Umbral de puntuación: 5/10

- Umbral ADX: ≥15

- Ideal para: Bitcoin scalping y estrategias intradía





MODO EQUILIBRADO

- Compromiso optimizado entre la calidad de la señal y la frecuencia

- Requisito mínimo: 3/4 estocásticos alineados

- Umbral de puntuación: 7/10

- Umbral ADX: ≥25

- Ideal para: Bitcoin day trading





MODO CONSERVADOR

- Sólo señales de máxima confianza

- Requisito: Alineación estocástica 4/4 perfecta

- Umbral de puntuación: 8/10

- Umbral ADX: ≥30

- Ideal para: Enfoques de swing trading de Bitcoin





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

TABLERO DE MANDOS ARRASTRABLE

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





PANEL VISUAL INTERACTIVO

- Panel totalmente arrastrable y redimensionable

- Actualizaciones de señales en tiempo real

- Seguimiento estadístico en directo, que incluye

- Señal actual (con visualización de la puntuación )

- Recuento de alineación estocástica (X/4 )

- Intensidad de volumen (como porcentaje de la media )

- Valores RSI y ADX en tiempo real

- Estado de la tendencia en múltiples marcos temporales

- Estado de detección de compresión

- Alertas de divergencia

- Salida de cálculo de riesgo (lotes + exposición USD )

- Seguimiento de la tasa de ganancias (duración de la sesión )

- Puntuación media de la señal

- Métricas de rendimiento de la sesión





- Datos contextuales ampliados :

- Dirección actual de la tendencia dominante

- Marco temporal del gráfico activo

- Tiempo restante hasta el cierre de la siguiente barra

- Diferencial actual (en puntos o pips )

- Porcentaje de volatilidad (ATR normalizado )





- Estado dinámico codificado por colores :

- VERDE: Señales de compra activas

- ROJO: Señales de venta activas

- AZUL OSCURO: Neutral / a la espera de confirmación





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

SISTEMA DE ALERTAS MULTICANAL

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- Alertas sonoras (archivos WAV configurables )

- Notificaciones push a dispositivos móviles

- Alertas por correo electrónico (con contexto de señal completo )

- Mensajes emergentes en el gráfico

- Intervalo de enfriamiento configurable para evitar el spam

- Formato de alerta estructurado, que incluye

- Clase de señal (SUPER / ALINEADA / BÁSICA )

- Dirección (COMPRA / VENTA )

- Nivel de precio de entrada

- Puntuación de la señal y porcentaje de validez

- Estado de confirmación del marco temporal





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

TIPOS DE SEÑALES

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





SUPER SEÑALES

- Los 4 estocásticos alineados en zonas extremas

- Fuerte confirmación de la tendencia (ADX ≥ 30 )

- Posicionamiento óptimo del RSI (sin sobreextensión )

- Alineación en múltiples marcos temporales (H4 + TF activo )

- Confluencia opcional: divergencia o compresión presente

- Operaciones de mayor probabilidad estadística





SEÑALES ALINEADAS

- ≥3 estocásticos en concordancia

- Confirmación clara de la tendencia

- ADX ≥ 25

- Volumen por encima de la media móvil

- Oportunidades de entrada fiables y de alta calidad





SEÑALES BÁSICAS

- ≥2 estocásticos alineados

- Alineación de la tendencia de base presente

- Condiciones generales del mercado aceptables

- Oportunidades de negociación válidas, nivel de confianza más bajo





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





INDICADORES UTILIZADOS

- Media móvil exponencial (EMA )

- Rango Medio Real (ATR )

- Índice de Fuerza Relativa (RSI )

- Índice direccional medio (ADX )

- Cuatro osciladores estocásticos (8, 14, 34, 55 periodos )

- Bandas de Bollinger (detección de compresión )

- Canales de Keltner (detección de compresión )





ESTRUCTURA INTERNA

- 8 búferes de datos (salidas gráficas visibles )

- 14 búferes de cálculo (lógica interna )

- Total: 22 memorias intermedias de indicadores





CARACTERÍSTICAS DE OPTIMIZACIÓN

- Almacenamiento avanzado en caché para reutilizar cálculos anteriores

- Ocupación mínima de memoria y CPU

- Profundidad de retrospectiva configurable (por defecto: 2.000 barras )

- Recálculo bajo demanda activado sólo por nuevos eventos de barra

- Manejo optimizado de matrices y operaciones vectoriales





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

IDEAL PARA

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- Operadores de Bitcoin/USD en todos los horizontes (scalping a swing )

- Traders que buscan activamente zonas de entrada de Smart Money

- Practicantes de metodologías de confluencia multi-marco de tiempo

- Traders conscientes del riesgo (motor de dimensionamiento de posiciones integrado )

- Aquellos que requieren una visión holística e institucional del mercado

- Principiantes (señales visuales intuitivas) y profesionales (análisis en profundidad )





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

NOTAS IMPORTANTES

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





RESTRICCIÓN DE SÍMBOLOS

Este indicador está optimizado exclusivamente para **BTC/USD** .

No se admite el funcionamiento con ningún otro símbolo. El indicador realiza

validación del símbolo en la inicialización y se detendrá la ejecución si un

símbolo incompatible .





CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO

Debido a su intensidad computacional y a la riqueza de sus resultados visuales, el indicador

se despliega mejor en un solo gráfico a la vez. El uso simultáneo en varios

gráficos puede afectar a la capacidad de respuesta del terminal .





DIRECTRICES PARA PRUEBAS RETROSPECTIVAS

Disponemos de soporte completo para backtesting. Para un rendimiento óptimo

durante las pruebas históricas, desactive las alertas en tiempo real y el panel interactivo .





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

GUÍA DEL USUARIO

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





1. INSTALACIÓN

- Aplicar el indicador a un gráfico BTC/USD (cualquier timeframe )

- Plazos recomendados: M5, M15, H1 para un equilibrio óptimo

- Seleccione el modo de negociación preferido (Agresivo, Equilibrado, Conservador )

- Habilitar y personalizar los canales de alerta deseados





2. INTERPRETACIÓN DE SEÑALES

- Señales SUPER : Entradas de máxima convicción - priorizar la ejecución

- Señales ALINEADAS : Sólidas configuraciones - riesgo/recompensa favorable

- señales BÁSICAS : Oportunidades válidas - considerar sólo con fuerte confluencia

- Señales objetivo con puntuación ≥ 7/10 y validez ≥ 80% .





3. GESTIÓN DEL RIESGO

- Aproveche la calculadora de riesgo incorporada

- Introduzca el porcentaje de riesgo de su cuenta (por ejemplo, 1-2% por operación )

- Cumpla estrictamente los tamaños de lote calculados

- Utilice los niveles sugeridos de stop-loss basados en el ATR para mantener la coherencia





4. MEJORAS DE CONFLUENCIA

- Bloqueo de órdenes: Las entradas cerca de zonas OB aumentan la probabilidad

- Gaps de valor razonable: Favorecen las operaciones iniciadas dentro de las zonas FVG

- Zonas de liquidación: Objetivos ideales o zonas de confirmación de inversión

- Filtro de tendencia H4: Añade confianza cuando se alinea con la dirección de entrada





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

¿POR QUÉ ELEGIR QUANTFUSION BTC ?

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- INTEGRAL: Solución todo en uno - elimina la necesidad de indicadores auxiliares

- OPTIMIZADO: Ajustado específicamente para el perfil de volatilidad de Bitcoin

- PRECISO: Sistema de confirmación multicapa que minimiza los falsos positivos

- PROFESIONAL: Lógica institucional Smart Money, accesible para operadores minoristas

- FÁCIL DE USAR: Interfaz visual intuitiva con panel de control de arrastrar y soltar

- FIABLE: Las vías de alerta redundantes garantizan que no se pierda ninguna señal de alta probabilidad .

- RENTABLE: Alta tasa de ganancias demostrada cuando se combina con controles de riesgo disciplinados .





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- Actualizaciones periódicas de funciones y mejoras de rendimiento

- Rápida resolución de errores y mantenimiento de la compatibilidad

- Soporte directo para desarrolladores (a través del perfil MQL5 )

- Integración continua de los comentarios de los usuarios y las sugerencias de la comunidad



═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════ COMPATIBILIDADES ═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

- Soporte Universal de Símbolos : Detecta automáticamente BTC/USD y permite optimizaciones específicas para criptomonedas - Multi-Broker Ready : Compatible tanto con creadores de mercado como con brokers ECN Compatibilidad técnica: - Volumen Real vs Tick : Detecta automáticamente el tipo de volumen del corredor y adapta los cálculos - Manejo de dígitos de símbolos : Ajuste dinámico para brokers de 2, 3 o 5 dígitos - Compatibilidad de diferenciales: Funciona con cuentas de diferenciales fijos y variables. - Independiente de la zona horaria : Funciona correctamente en todas las zonas horarias Compatibilidad con sistemas de alerta: - Alertas multicanal : Sonido, notificaciones push, correo electrónico y alertas emergentes - Integración con aplicaciones móviles : Soporte completo de notificaciones de la aplicación móvil MetaTrader - Modo No Emoji : Modo de compatibilidad opcional para sistemas sin soporte Unicode Características de rendimiento: - Sistema de caché : Reduce el uso de la CPU con caché de cálculo inteligente - Memoria eficiente : Optimizado para gráficos de larga duración sin pérdidas de memoria - Compatible con Backtest : Modo especial para la optimización de los probadores de estrategias Características de seguridad del broker: - Monitorización de la conexión : Seguimiento en tiempo real del estado de la conexión con el broker - Validación de datos : Detección automática de datos de precios obsoletos o no válidos - Recuperación de errores : Gestión de errores robusta con mecanismos de reintento automático



═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

OPERE COMO LAS INSTITUCIONES - ADQUIERA QUANTFUSION BTC HOY MISMO

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





2025 Gori Germán Pablo