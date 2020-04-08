QuantFusion BTC MT5

QUANTFUSION BTC - INDICADOR PROFESIONAL DE DINERO INTELIGENTE
SISTEMA DE TRADING BITCOIN PREMIUM - DETECCIÓN DE DINERO INTELIGENTE

QuantFusion BTC es un indicador técnico avanzado, específicamente diseñado y optimizado para operar con Bitcoin/USD. Integra conceptos institucionales de Smart Money
con un sofisticado análisis multi-marco temporal para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad .
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SISTEMA ESTOCÁSTICO DE 4 PERIODOS KURISKO
- Estocástico ultrarrápido de 8 periodos para scalping
- Estocástico estándar de 14 periodos para la confirmación del impulso
- Fibonacci de 34 periodos para el análisis de tendencias a medio plazo
- Periodo lento de 55 para sesgo direccional a largo plazo
- Detección de alineación simultánea (2/3/4 estocásticos )
- Umbrales de sobrecompra/sobreventa optimizados para la volatilidad única de BTC

CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE
- Bloques de órdenes: Zonas de acumulación/distribución institucionales
- Fair Value Gaps (FVG): Ineficiencias y desequilibrios de precios
- Detección automática y seguimiento de mitigación
- Representación visual directamente en el gráfico de precios

SISTEMA AVANZADO DE PUNTUACIÓN
- Clasificación de la fuerza de la señal en 10 puntos
- Porcentaje de validez de la señal (0-100% )
- Incorpora: Fuerza de la tendencia ADX, posicionamiento RSI, intensidad del volumen
- Ponderación de la alineación estocástica
- Bonificación por confirmación multi-timeframe

ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL
- Filtro de tendencia H4 para una confirmación en un marco temporal superior
- Suprime las señales de contratendencia
- Aumenta significativamente la tasa de ganancias

ZONAS DE LIQUIDACIÓN
- Niveles de liquidación basados en oscilaciones (grupos de paradas institucionales )
- Zonas de liquidación dinámicas basadas en ATR
- Zonas de apalancamiento específicas para BTC (100x, 50x, 25x )
- Identificación separada de zonas de liquidación largas y cortas

ANÁLISIS DE VOLUMEN
- Control de la intensidad del volumen en tiempo real
- Comparación del volumen con la media móvil
- Detección de ruptura con confirmación de volumen explosivo
- Filtrado de señales que se producen durante un volumen anormalmente bajo

DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS
- Divergencias alcistas y bajistas regulares
- Divergencias ocultas para configuraciones de continuación de tendencia
- Basado en RSI con precisión fractal de 5 barras
- Ajustes de sensibilidad optimizados para BTC

DETECCIÓN DE COMPRESIONES
- Análisis de compresión: Bandas de Bollinger frente a canales de Keltner
- Identifica las fases de consolidación que preceden a los movimientos explosivos
- Umbral de compresión configurable

CALCULADORA DE RIESGO
- Dimensionamiento automático de las posiciones en función del capital de la cuenta
- Porcentaje de riesgo por operación configurable
- Incorpora la distancia de stop-loss en el cálculo del lote
- Respeta las restricciones de tamaño y paso de lote impuestas por el broker

MODOS DE NEGOCIACIÓN
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

MODO AGRESIVO (Por defecto )
- Frecuencia de señal más alta
- Requisito mínimo: 2/4 estocásticos alineados
- Umbral de puntuación: 5/10
- Umbral ADX: ≥15
- Ideal para: Bitcoin scalping y estrategias intradía

MODO EQUILIBRADO
- Compromiso optimizado entre la calidad de la señal y la frecuencia
- Requisito mínimo: 3/4 estocásticos alineados
- Umbral de puntuación: 7/10
- Umbral ADX: ≥25
- Ideal para: Bitcoin day trading

MODO CONSERVADOR
- Sólo señales de máxima confianza
- Requisito: Alineación estocástica 4/4 perfecta
- Umbral de puntuación: 8/10
- Umbral ADX: ≥30
- Ideal para: Enfoques de swing trading de Bitcoin

TABLERO DE MANDOS ARRASTRABLE
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

PANEL VISUAL INTERACTIVO
- Panel totalmente arrastrable y redimensionable
- Actualizaciones de señales en tiempo real
- Seguimiento estadístico en directo, que incluye
- Señal actual (con visualización de la puntuación )
- Recuento de alineación estocástica (X/4 )
- Intensidad de volumen (como porcentaje de la media )
- Valores RSI y ADX en tiempo real
- Estado de la tendencia en múltiples marcos temporales
- Estado de detección de compresión
- Alertas de divergencia
- Salida de cálculo de riesgo (lotes + exposición USD )
- Seguimiento de la tasa de ganancias (duración de la sesión )
- Puntuación media de la señal
- Métricas de rendimiento de la sesión

- Datos contextuales ampliados :
- Dirección actual de la tendencia dominante
- Marco temporal del gráfico activo
- Tiempo restante hasta el cierre de la siguiente barra
- Diferencial actual (en puntos o pips )
- Porcentaje de volatilidad (ATR normalizado )

- Estado dinámico codificado por colores :
- VERDE: Señales de compra activas
- ROJO: Señales de venta activas
- AZUL OSCURO: Neutral / a la espera de confirmación

SISTEMA DE ALERTAS MULTICANAL
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

- Alertas sonoras (archivos WAV configurables )
- Notificaciones push a dispositivos móviles
- Alertas por correo electrónico (con contexto de señal completo )
- Mensajes emergentes en el gráfico
- Intervalo de enfriamiento configurable para evitar el spam
- Formato de alerta estructurado, que incluye
- Clase de señal (SUPER / ALINEADA / BÁSICA )
- Dirección (COMPRA / VENTA )
- Nivel de precio de entrada
- Puntuación de la señal y porcentaje de validez
- Estado de confirmación del marco temporal

TIPOS DE SEÑALES
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

SUPER SEÑALES
- Los 4 estocásticos alineados en zonas extremas
- Fuerte confirmación de la tendencia (ADX ≥ 30 )
- Posicionamiento óptimo del RSI (sin sobreextensión )
- Alineación en múltiples marcos temporales (H4 + TF activo )
- Confluencia opcional: divergencia o compresión presente
- Operaciones de mayor probabilidad estadística

SEÑALES ALINEADAS
- ≥3 estocásticos en concordancia
- Confirmación clara de la tendencia
- ADX ≥ 25
- Volumen por encima de la media móvil
- Oportunidades de entrada fiables y de alta calidad

SEÑALES BÁSICAS
- ≥2 estocásticos alineados
- Alineación de la tendencia de base presente
- Condiciones generales del mercado aceptables
- Oportunidades de negociación válidas, nivel de confianza más bajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

INDICADORES UTILIZADOS
- Media móvil exponencial (EMA )
- Rango Medio Real (ATR )
- Índice de Fuerza Relativa (RSI )
- Índice direccional medio (ADX )
- Cuatro osciladores estocásticos (8, 14, 34, 55 periodos )
- Bandas de Bollinger (detección de compresión )
- Canales de Keltner (detección de compresión )

ESTRUCTURA INTERNA
- 8 búferes de datos (salidas gráficas visibles )
- 14 búferes de cálculo (lógica interna )
- Total: 22 memorias intermedias de indicadores

CARACTERÍSTICAS DE OPTIMIZACIÓN
- Almacenamiento avanzado en caché para reutilizar cálculos anteriores
- Ocupación mínima de memoria y CPU
- Profundidad de retrospectiva configurable (por defecto: 2.000 barras )
- Recálculo bajo demanda activado sólo por nuevos eventos de barra
- Manejo optimizado de matrices y operaciones vectoriales

IDEAL PARA
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

- Operadores de Bitcoin/USD en todos los horizontes (scalping a swing )
- Traders que buscan activamente zonas de entrada de Smart Money
- Practicantes de metodologías de confluencia multi-marco de tiempo
- Traders conscientes del riesgo (motor de dimensionamiento de posiciones integrado )
- Aquellos que requieren una visión holística e institucional del mercado
- Principiantes (señales visuales intuitivas) y profesionales (análisis en profundidad )

NOTAS IMPORTANTES
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

RESTRICCIÓN DE SÍMBOLOS
Este indicador está optimizado exclusivamente para **BTC/USD** .
No se admite el funcionamiento con ningún otro símbolo. El indicador realiza
validación del símbolo en la inicialización y se detendrá la ejecución si un
símbolo incompatible .

CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO
Debido a su intensidad computacional y a la riqueza de sus resultados visuales, el indicador
se despliega mejor en un solo gráfico a la vez. El uso simultáneo en varios
gráficos puede afectar a la capacidad de respuesta del terminal .

DIRECTRICES PARA PRUEBAS RETROSPECTIVAS
Disponemos de soporte completo para backtesting. Para un rendimiento óptimo
durante las pruebas históricas, desactive las alertas en tiempo real y el panel interactivo .

GUÍA DEL USUARIO
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

1. INSTALACIÓN
- Aplicar el indicador a un gráfico BTC/USD (cualquier timeframe )
- Plazos recomendados: M5, M15, H1 para un equilibrio óptimo
- Seleccione el modo de negociación preferido (Agresivo, Equilibrado, Conservador )
- Habilitar y personalizar los canales de alerta deseados

2. INTERPRETACIÓN DE SEÑALES
- Señales SUPER : Entradas de máxima convicción - priorizar la ejecución
- Señales ALINEADAS : Sólidas configuraciones - riesgo/recompensa favorable
- señales BÁSICAS : Oportunidades válidas - considerar sólo con fuerte confluencia
- Señales objetivo con puntuación ≥ 7/10 y validez ≥ 80% .

3. GESTIÓN DEL RIESGO
- Aproveche la calculadora de riesgo incorporada
- Introduzca el porcentaje de riesgo de su cuenta (por ejemplo, 1-2% por operación )
- Cumpla estrictamente los tamaños de lote calculados
- Utilice los niveles sugeridos de stop-loss basados en el ATR para mantener la coherencia

4. MEJORAS DE CONFLUENCIA
- Bloqueo de órdenes: Las entradas cerca de zonas OB aumentan la probabilidad
- Gaps de valor razonable: Favorecen las operaciones iniciadas dentro de las zonas FVG
- Zonas de liquidación: Objetivos ideales o zonas de confirmación de inversión
- Filtro de tendencia H4: Añade confianza cuando se alinea con la dirección de entrada

¿POR QUÉ ELEGIR QUANTFUSION BTC ?
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

- INTEGRAL: Solución todo en uno - elimina la necesidad de indicadores auxiliares
- OPTIMIZADO: Ajustado específicamente para el perfil de volatilidad de Bitcoin
- PRECISO: Sistema de confirmación multicapa que minimiza los falsos positivos
- PROFESIONAL: Lógica institucional Smart Money, accesible para operadores minoristas
- FÁCIL DE USAR: Interfaz visual intuitiva con panel de control de arrastrar y soltar
- FIABLE: Las vías de alerta redundantes garantizan que no se pierda ninguna señal de alta probabilidad .
- RENTABLE: Alta tasa de ganancias demostrada cuando se combina con controles de riesgo disciplinados .

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

- Actualizaciones periódicas de funciones y mejoras de rendimiento
- Rápida resolución de errores y mantenimiento de la compatibilidad
- Soporte directo para desarrolladores (a través del perfil MQL5 )
- Integración continua de los comentarios de los usuarios y las sugerencias de la comunidad


COMPATIBILIDADES
- Soporte Universal de Símbolos : Detecta automáticamente BTC/USD y permite optimizaciones específicas para criptomonedas

- Multi-Broker Ready : Compatible tanto con creadores de mercado como con brokers ECN

Compatibilidad técnica:

- Volumen Real vs Tick : Detecta automáticamente el tipo de volumen del corredor y adapta los cálculos

- Manejo de dígitos de símbolos : Ajuste dinámico para brokers de 2, 3 o 5 dígitos

- Compatibilidad de diferenciales: Funciona con cuentas de diferenciales fijos y variables.

- Independiente de la zona horaria : Funciona correctamente en todas las zonas horarias

Compatibilidad con sistemas de alerta:

- Alertas multicanal : Sonido, notificaciones push, correo electrónico y alertas emergentes

- Integración con aplicaciones móviles : Soporte completo de notificaciones de la aplicación móvil MetaTrader

- Modo No Emoji : Modo de compatibilidad opcional para sistemas sin soporte Unicode

Características de rendimiento:

- Sistema de caché : Reduce el uso de la CPU con caché de cálculo inteligente

- Memoria eficiente : Optimizado para gráficos de larga duración sin pérdidas de memoria

- Compatible con Backtest : Modo especial para la optimización de los probadores de estrategias

Características de seguridad del broker:

- Monitorización de la conexión : Seguimiento en tiempo real del estado de la conexión con el broker

- Validación de datos : Detección automática de datos de precios obsoletos o no válidos

- Recuperación de errores : Gestión de errores robusta con mecanismos de reintento automático

OPERE COMO LAS INSTITUCIONES - ADQUIERA QUANTFUSION BTC HOY MISMO
══ ════════════════════════════════════════════════════════════

2025 Gori Germán Pablo
Versión 1.00
https://www.mql5.com/en/users/pablogx9/seller
