Alpha Brent Strategy Tool

Alpha Bren Strategy Tool es una herramienta de análisis institucional diseñada específicamente para traders de energía que buscan una ventaja competitiva en el mercado del Petróleo Brent. Este indicador combina algoritmos de alta precisión con conceptos de dinero inteligente (SMC) y análisis macroeconómico en tiempo real. El corazón del indicador es el Sistema Kurisko de 4 Estocásticos , una configuración de cuádruple impulso que identifica con exactitud los puntos de agotamiento y continuación de la tendencia, filtrando el ruido del mercado de materias primas. Características Principales: - Smart Money Concepts (SMC): Detección automática de Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG) y Zonas de Liquidez, permitiendo identificar niveles de entrada de alta probabilidad. - Motor de Correlación en Tiempo Real: Analiza la relación del Brent con el WTI, el Índice del Dólar (DXY), el S&P 500 y el Oro, proporcionando una visión inter-mercado única. - Análisis Multi-Timeframe (MTF): Confluencia automática de temporalidades (M15, H1, H4) para asegurar que la entrada esté alineada con la tendencia mayor. - Datos de Inventarios y Estacionalidad: Rastreo integrado de los informes de la EIA y API, junto con patrones estacionales históricos del sector energético. - Dashboard Interactivo: Un panel profesional que muestra el régimen del mercado, la fuerza de la tendencia, puntuación de señal (Score) y estados de correlación. - Gestión de Riesgo Avanzada: Niveles automáticos de Stop Loss basados en ATR, tres niveles de Take Profit y sistema de Trailing Stop dinámico. ¿Cómo funciona el sistema de puntuación (Score)? El indicador asigna una puntuación a cada señal basada en múltiples factores: 1. Confluencia de la tendencia en múltiples temporalidades. 2. Estado de las correlaciones (DXY inverso, WTI directo). 3. Presencia de patrones SMC (mitigación de Order Blocks). 4. Posicionamiento respecto al VWAP y niveles psicológicos. 5. Filtros de volatilidad y volumen. Solo se generan alertas cuando el Score supera el umbral configurado por el usuario, asegurando que solo se operen configuraciones de alta calidad. Parámetros Principales: - Signal Sensitivity: Ajuste entre modos Preciso, Equilibrado o Agresivo. - Minimum Score: Filtro de calidad para las señales de entrada. - Core Settings: Optimización específica para la volatilidad del petróleo. - Correlations: Configuración de símbolos para análisis inter-mercado. - Alerts: Sistema completo de notificaciones (Sonido, Push y Email). Recomendaciones de Uso: - Símbolo: Brent Oil (EB, BRENT, LCO). - Temporalidad: M5, M15 y H1 para análisis principal. - Configuración: Se recomienda utilizar el modo "Balanced" para una operativa estándar y "Precise" para cuentas de fondeo o gestión de riesgo conservadora. ### Instrucciones para el Usuario: 1. Al cargar el indicador, asegúrese de que los símbolos de correlación (WTI, DXY, etc.) coincidan con los nombres exactos en su plataforma de trading. 2. El dashboard es desplazable; puede hacer clic y arrastrarlo a cualquier posición del gráfico. 3. Se recomienda realizar pruebas previas en el Strategy Tester (Modo Visual) para familiarizarse con la lógica de las señales y el dashboard. Nota Legal: El trading de derivados financieros implica un riesgo significativo. Este indicador es una herramienta de apoyo al análisis técnico y no garantiza beneficios futuros. Opere siempre bajo su propia responsabilidad.