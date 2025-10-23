EA Aurum Trader mt5 combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.

AJUSTES

Símbolo: Escriba el nombre exacto del símbolo para el oro, como en market watch ie. XAUUSD

Starting_Lot: Tamaño de lote inicial utilizado para la primera posición.

Aumente 0.01 cada beneficio de X profit: Aumenta el tamaño del lote en 0.01 después de alcanzar el beneficio especificado en USD.

TrailStart_Strg1: Distancia (en puntos) donde comienza el final de la Estrategia 1 (Ruptura).

TrailStop_Strg1 - Paso final (en puntos) para la Estrategia 1.

TP_Strg1 - Nivel de toma de ganancias para la Estrategia 1 (Ruptura).

SL_Strg1 - Nivel de Stop Loss para la Estrategia 1 (Ruptura).

TrailStart_Strg2: Distancia (en puntos) donde comienza el final de la Estrategia 2 (Seguimiento de la tendencia).

TrailStop_Strg2 - Paso final (en puntos) para la Estrategia 2.

TP_Str2 - Nivel de toma de ganancias para la Estrategia 2.

EA_Name - Nombre del Asesor Experto (para identificación).

Número mágico: Identificador único para cada instancia de gráfico para evitar interferencias comerciales.