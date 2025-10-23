Aurum Trader mt5

4.57

EA Aurum Trader mt5 combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día. 

¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!

 Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aquí.  ¡Tenga cuidado con los estafadores y no compre ningún juego a nadie más!

 AJUSTES

Símbolo: Escriba el nombre exacto del símbolo para el oro, como en market watch ie. XAUUSD

Starting_Lot: Tamaño de lote inicial utilizado para la primera posición.

Aumente 0.01 cada beneficio de X profit: Aumenta el tamaño del lote en 0.01 después de alcanzar el beneficio especificado en USD.

TrailStart_Strg1: Distancia (en puntos) donde comienza el final de la Estrategia 1 (Ruptura).

TrailStop_Strg1 - Paso final (en puntos) para la Estrategia 1.

TP_Strg1 - Nivel de toma de ganancias para la Estrategia 1 (Ruptura).

SL_Strg1 - Nivel de Stop Loss para la Estrategia 1 (Ruptura).

TrailStart_Strg2: Distancia (en puntos) donde comienza el final de la Estrategia 2 (Seguimiento de la tendencia).

TrailStop_Strg2 - Paso final (en puntos) para la Estrategia 2.

TP_Str2 - Nivel de toma de ganancias para la Estrategia 2.

EA_Name - Nombre del Asesor Experto (para identificación).

Número mágico: Identificador único para cada instancia de gráfico para evitar interferencias comerciales.

Comentarios 9
Boono
39
Boono 2025.12.17 13:03 
 

Great EA runs smoothly. Open one trade a day and it is 90% trades in profit. Very easy and safe. It has clear SL and TP. Also telegram group is great and the author gives a very good support.

GocaTara
114
GocaTara 2025.11.27 10:21 
 

I like Aurum a lot, it doesn't work often, it makes a trade once a day. I've been using it for about three weeks, and I've only had a stop loss once, but even so, Aurum is profitable on my account, without stressing whether it will put the account in danger...

Daniel Paul Freeman
343
Daniel Paul Freeman 2025.11.15 21:54 
 

I've tested dozens of EAs over the years, and Aurum Trader MT5 is hands down a must-buy for any serious trader. This isn't some over-hyped system that promises the moon – it's a solid, reliable EA that actually delivers consistent profits. My Real-World Testing: I deliberately stress-tested this EA to see if it could handle different account sizes: £100 account starting at 0.2 lots with 10.0 profit increase setting £5000 account starting at 0.5 lots with the same settings Both accounts? Pure profit. No blown accounts, no heart-stopping drawdowns – just steady, reliable gains. What Makes It Special: Yes, you only get one trade per day on the Daily timeframe (XAUUSD), but that's actually its strength. Quality over quantity. The EA isn't gambling – it's strategically picking high-probability setups. You won't get rich overnight, but you'll sleep well knowing your account is growing safely. Perfect for Prop Firms: If you're looking to pass prop firm challenges, this is your golden ticket. The consistent, low-risk approach is exactly what prop firms want to see. I'm currently running it on multiple accounts, and it's performing beautifully across the board. ROI: Let's talk value – this EA pays for itself within a month on a single account. Run it on multiple accounts like I do? You're looking at ROI in weeks, not months. Bottom Line: Aurum Trader MT5 isn't just another EA – it's a legitimate income-generating tool. Safe, consistent, and perfect for traders at any level. Whether you're starting with £100 or £5000, this EA adapts and delivers. Highly recommended. Don't hesitate – this is the real deal. Here's the crazy part – I've actively tried to blow accounts with this EA. I ran aggressive backtesting on old prop firm logins and my personal demo accounts, deliberately pushing it with risky settings. Guess what? I haven't managed to blow a single one. That's honestly insane and speaks volumes about how well this thing is coded.

Filtro:
