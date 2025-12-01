Crystal CopyCat Ultimate MT4

Crystal CopyCat Ultimate

Copiador maestro-esclavo ultrarrápido con ejecución sin retardo y compatibilidad multiplataforma con MT5


Arquitectura: Compatibilidad total MT4 → MT4 y MT4 → MT5.

Versión MT5:https://www.mql5.com/en/market/product/144569

Guía completa de configuración del usuario:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222

1. Visión general

Crystal CopyCat Ultimate 5.0 es un motor de copia de operaciones de última generación diseñado para operadores profesionales, gestores de carteras, operadores de prop-firm y distribuidores de señales.

A diferencia de los EAs copiadores tradicionales que se basan en un lento sondeo de archivos, variables globales o pesadas DLLs, Crystal CopyCat Ultimate opera a través de un canal binario de memoria RAM compartida. Esta arquitectura le permite intercambiar datos comerciales entre terminales Maestro y Esclavo con una sobrecarga mínima y una latencia cercana a cero.

Cada operación se sincroniza utilizando un hash de ADN UID único, garantizando un seguimiento perfecto, un funcionamiento libre de conflictos y un comportamiento totalmente determinista a través de múltiples cuentas, servidores, brokers y símbolos.

La versión MT4 está diseñada para funcionar en perfecta sincronía con la versión MT5, lo que la convierte en una solución ideal para entornos multiplataforma.

2. Características principales

2.1 Sincronización instantánea maestro-esclavo

El sistema escribe el estado comercial del Maestro en un archivo RAM binario en tiempo real. El Esclavo lee este estado cada 200ms.
Ventajas:

  • Duplicación casi instantánea de las operaciones

  • Sincronización garantizada incluso con volatilidad rápida

  • Sin retrasos, sin señales perdidas, sin entradas retrasadas

2.2 Dos modos de funcionamiento

  1. MODO_MASTER

    • Transmite los datos completos de la operación al canal

    • Incluye entrada, tipo, volumen, SL, TP, precio de entrada

    • Optimizado para un uso mínimo de la CPU

  2. MODO_ESCLAVO

    • Lee el estado RAM del Maestro

    • Crea y sincroniza operaciones en tiempo real

    • Incluye un completo sistema de limpieza de operaciones huérfanas para eliminar operaciones que ya no existen en el Maestro.

2.3 Lógica de copia inteligente

El sistema garantiza que todas las operaciones copiadas permanezcan perfectamente sincronizadas con la operación principal.

Funciones soportadas:

  • Órdenes de mercado

  • Órdenes pendientes

  • Modificación SL/TP

  • Ajustes de precio para órdenes pendientes

  • Corrección automática de operaciones no coincidentes

La función interna SyncModifications() garantiza que el Esclavo siempre refleje al Maestro, incluso si los valores difieren en un solo punto.

2.4 Modos avanzados de comportamiento de copia

El EA ofrece dos modelos de sincronización independientes:

A. COPY_FORCE

  • Sincronización estricta

  • Si una operación se cierra manualmente en el Esclavo, se vuelve a abrir

  • Ideal para prop-firms, redes de copiadores y cuentas gestionadas

B. COPY_SIMPLE

  • Copia única

  • Si el usuario modifica o cierra la operación manualmente, el EA respeta la modificación

  • Adecuado para operadores discrecionales

2.5 Gestión profesional del volumen

El copiador ofrece tres ajustes de volumen de alta precisión:

  1. VOL_FIXED

    • El esclavo siempre utiliza un único lote fijo

  2. VOL_MULTIPLICADOR

    • El tamaño del lote es igual a MasterLot * Multiplicador

  3. VOL_EQUITY_RATIO

    • Escalado de riesgo adaptativo

    • Lote esclavo = Lote maestro × (Capital esclavo / Capital maestro) × Multiplicador

    • Garantiza que el riesgo siga siendo proporcional en todas las cuentas y tamaños

Se respetan todos los parámetros:

  • Lote mínimo

  • Lote máximo

  • Paso de lote

2.6 Seguridad y estabilidad del corredor

Crystal CopyCat Ultimate maneja automáticamente múltiples complicaciones del lado del broker:

  • Comprobaciones de operaciones permitidas

  • Validación de apertura de mercado

  • Control de deslizamiento

  • Protección contra desajuste de símbolos

  • Actualización de precios para evitar recotizaciones

  • Mecanismo de enfriamiento para operaciones rechazadas

  • Gestión de órdenes pendientes

El EA está diseñado para funcionar sin caídas, sin supervisión y 24 horas al día, 7 días a la semana.

2.7 Protocolo binario RAM de alta eficiencia

El sistema codifica lo siguiente en un archivo binario mínimo:

  • Número de cuenta principal

  • Capital principal

  • Número total de operaciones

  • Lista completa de todas las operaciones activas con símbolo, entrada, volumen, SL, TP, precio de entrada, UID ADN

  • Hora de la última actualización en milisegundos

Esto permite:

  • Cero comunicación de red

  • Ninguna dependencia del servidor

  • Copia entre varias cuentas en la misma máquina

  • Sincronización instantánea entre varios terminales

3. Mecánica interna (desglose técnico)

3.1 Sistema UID DNA

Cada operación recibe un identificador único generado a partir de:

  • Nombre del símbolo

  • Billete

  • Marca de tiempo

Resultado:

  • Seguimiento perfecto

  • Sin duplicados

  • Sin confusión entre pedidos similares

3.2 Limpieza de operaciones huérfanas

Si una operación existe en el Esclavo pero no en el Maestro:

  • Las órdenes de mercado se cierran

  • Se eliminan las órdenes pendientes

Asegura que el Esclavo siempre refleja exactamente al Maestro cuando se usa COPY_FORCE.

3.3 Lógica de reentrada automática

Si falta una operación en el Esclavo pero existe en el Maestro, el copiador la recrea automáticamente utilizando los precios de mercado actuales.

3.4 Sincronización de modificaciones

  • SL y TP siempre coinciden

  • Para órdenes pendientes, el precio también se sincroniza

  • Evita desviaciones entre plataformas

4. Cuadros de mando

Los cuadros de mando integrados muestran el estado en tiempo real:

Pantalla maestra

  • Estado de la emisión

  • Nombre del canal

  • Cuenta

  • Frecuencia de actualización

Esclavo Visualización

  • Cuenta principal

  • Capital maestro

  • Modo de copia

  • Estado de la conexión

  • Seguimiento del número mágico

5. Ventajas sobre las copiadoras tradicionales

Crystal CopyCat Ultimate ofrece importantes ventajas tecnológicas:

  • No depende de archivos de texto lentos

  • No es necesario reiniciar el terminal

  • Sin retrasos durante la volatilidad de las noticias

  • No depende de la velocidad del broker

  • No se pierden operaciones debido a los niveles de congelación

  • La escala de riesgo se ajusta a las curvas de renta variable

  • Carga de CPU casi nula

  • Perfecta compatibilidad MT4 ↔ MT5

6. Ideal para

  • Proveedores de señales

  • Gestores de empresas de apoyo

  • Gestores de cuentas

  • Operaciones PAMM/MAM

  • Operaciones multicuenta

  • Family offices

  • Configuraciones multiterminal

  • Integración entre plataformas MT4 y MT5

  • Copia de operaciones entre distintos brokers

7. Resumen de ajustes

Núcleo

  • Modo maestro / esclavo

  • Nombre del canal

  • Número mágico

Comportamiento de copia

  • Forzar copia

  • Copia simple

Control de volumen

  • Lote fijo

  • Ratio de equidad

  • Modo multiplicador

Ejecución

  • Deslizamiento máximo

  • Sincronización automática de precios

  • Enfriamiento para operaciones rechazadas

8. Entrega y compatibilidad

  • Compatible con todos los brokers

  • Funciona en Forex, Índices, Metales, Crypto

  • Copia ilimitada multicuenta

  • Totalmente compatible con entornos de cobertura y compensación

  • Optimizado para terminales que funcionan 24/7 en VPS

9. Instalación

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico.

  2. Seleccione el modo Maestro o Esclavo.

  3. Utilice el mismo Nombre de Canal en todos los terminales.

  4. Para múltiples Esclavos, utilice diferentes Números Mágicos por gráfico.

  5. Asegúrese de que los terminales funcionan en la misma máquina (RAM compartida).

  6. Comience a operar en el Maestro. Los Esclavos se duplicarán instantáneamente.

Descargo de Riesgo

Operar con divisas, índices, materias primas o criptodivisas implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Un copiador de operaciones no garantiza beneficios y no puede evitar pérdidas. El rendimiento pasado de la cuenta maestra no garantiza resultados futuros. Los usuarios son responsables de gestionar el riesgo de acuerdo con sus propios objetivos de negociación. El desarrollador de este software no se hace responsable de las pérdidas financieras derivadas de su uso.


