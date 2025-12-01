Crystal CopyCat Ultimate MT4

Crystal CopyCat Ultimate

Copiador maestro-esclavo ultrarrápido con ejecución sin retardo y compatibilidad multiplataforma con MT5



Arquitectura: Compatibilidad total MT4 → MT4 y MT4 → MT5.



1. Visión general



Crystal CopyCat Ultimate 5.0 es un motor de copia de operaciones de última generación diseñado para operadores profesionales, gestores de carteras, operadores de prop-firm y distribuidores de señales.

A diferencia de los EAs copiadores tradicionales que se basan en un lento sondeo de archivos, variables globales o pesadas DLLs, Crystal CopyCat Ultimate opera a través de un canal binario de memoria RAM compartida. Esta arquitectura le permite intercambiar datos comerciales entre terminales Maestro y Esclavo con una sobrecarga mínima y una latencia cercana a cero.

Cada operación se sincroniza utilizando un hash de ADN UID único, garantizando un seguimiento perfecto, un funcionamiento libre de conflictos y un comportamiento totalmente determinista a través de múltiples cuentas, servidores, brokers y símbolos.

La versión MT4 está diseñada para funcionar en perfecta sincronía con la versión MT5, lo que la convierte en una solución ideal para entornos multiplataforma.

2. Características principales

2.1 Sincronización instantánea maestro-esclavo

El sistema escribe el estado comercial del Maestro en un archivo RAM binario en tiempo real. El Esclavo lee este estado cada 200ms.

Ventajas:

Duplicación casi instantánea de las operaciones

Sincronización garantizada incluso con volatilidad rápida

Sin retrasos, sin señales perdidas, sin entradas retrasadas

2.2 Dos modos de funcionamiento

MODO_MASTER Transmite los datos completos de la operación al canal

Incluye entrada, tipo, volumen, SL, TP, precio de entrada

Optimizado para un uso mínimo de la CPU MODO_ESCLAVO Lee el estado RAM del Maestro

Crea y sincroniza operaciones en tiempo real

Incluye un completo sistema de limpieza de operaciones huérfanas para eliminar operaciones que ya no existen en el Maestro.

2.3 Lógica de copia inteligente

El sistema garantiza que todas las operaciones copiadas permanezcan perfectamente sincronizadas con la operación principal.

Funciones soportadas:

Órdenes de mercado

Órdenes pendientes

Modificación SL/TP

Ajustes de precio para órdenes pendientes

Corrección automática de operaciones no coincidentes

La función interna SyncModifications() garantiza que el Esclavo siempre refleje al Maestro, incluso si los valores difieren en un solo punto.

2.4 Modos avanzados de comportamiento de copia

El EA ofrece dos modelos de sincronización independientes:

A. COPY_FORCE

Sincronización estricta

Si una operación se cierra manualmente en el Esclavo, se vuelve a abrir

Ideal para prop-firms, redes de copiadores y cuentas gestionadas

B. COPY_SIMPLE

Copia única

Si el usuario modifica o cierra la operación manualmente, el EA respeta la modificación

Adecuado para operadores discrecionales

2.5 Gestión profesional del volumen

El copiador ofrece tres ajustes de volumen de alta precisión:

VOL_FIXED El esclavo siempre utiliza un único lote fijo VOL_MULTIPLICADOR El tamaño del lote es igual a MasterLot * Multiplicador VOL_EQUITY_RATIO Escalado de riesgo adaptativo

Lote esclavo = Lote maestro × (Capital esclavo / Capital maestro) × Multiplicador

Garantiza que el riesgo siga siendo proporcional en todas las cuentas y tamaños

Se respetan todos los parámetros:

Lote mínimo

Lote máximo

Paso de lote

2.6 Seguridad y estabilidad del corredor

Crystal CopyCat Ultimate maneja automáticamente múltiples complicaciones del lado del broker:

Comprobaciones de operaciones permitidas

Validación de apertura de mercado

Control de deslizamiento

Protección contra desajuste de símbolos

Actualización de precios para evitar recotizaciones

Mecanismo de enfriamiento para operaciones rechazadas

Gestión de órdenes pendientes

El EA está diseñado para funcionar sin caídas, sin supervisión y 24 horas al día, 7 días a la semana.

2.7 Protocolo binario RAM de alta eficiencia

El sistema codifica lo siguiente en un archivo binario mínimo:

Número de cuenta principal

Capital principal

Número total de operaciones

Lista completa de todas las operaciones activas con símbolo, entrada, volumen, SL, TP, precio de entrada, UID ADN

Hora de la última actualización en milisegundos

Esto permite:

Cero comunicación de red

Ninguna dependencia del servidor

Copia entre varias cuentas en la misma máquina

Sincronización instantánea entre varios terminales

3. Mecánica interna (desglose técnico)

3.1 Sistema UID DNA

Cada operación recibe un identificador único generado a partir de:

Nombre del símbolo

Billete

Marca de tiempo

Resultado:

Seguimiento perfecto

Sin duplicados

Sin confusión entre pedidos similares

3.2 Limpieza de operaciones huérfanas

Si una operación existe en el Esclavo pero no en el Maestro:

Las órdenes de mercado se cierran

Se eliminan las órdenes pendientes

Asegura que el Esclavo siempre refleja exactamente al Maestro cuando se usa COPY_FORCE.

3.3 Lógica de reentrada automática

Si falta una operación en el Esclavo pero existe en el Maestro, el copiador la recrea automáticamente utilizando los precios de mercado actuales.

3.4 Sincronización de modificaciones

SL y TP siempre coinciden

Para órdenes pendientes, el precio también se sincroniza

Evita desviaciones entre plataformas

4. Cuadros de mando

Los cuadros de mando integrados muestran el estado en tiempo real:

Pantalla maestra

Estado de la emisión

Nombre del canal

Cuenta

Frecuencia de actualización

Esclavo Visualización

Cuenta principal

Capital maestro

Modo de copia

Estado de la conexión

Seguimiento del número mágico

5. Ventajas sobre las copiadoras tradicionales

Crystal CopyCat Ultimate ofrece importantes ventajas tecnológicas:

No depende de archivos de texto lentos

No es necesario reiniciar el terminal

Sin retrasos durante la volatilidad de las noticias

No depende de la velocidad del broker

No se pierden operaciones debido a los niveles de congelación

La escala de riesgo se ajusta a las curvas de renta variable

Carga de CPU casi nula

Perfecta compatibilidad MT4 ↔ MT5

6. Ideal para

Proveedores de señales

Gestores de empresas de apoyo

Gestores de cuentas

Operaciones PAMM/MAM

Operaciones multicuenta

Family offices

Configuraciones multiterminal

Integración entre plataformas MT4 y MT5

Copia de operaciones entre distintos brokers

7. Resumen de ajustes

Núcleo

Modo maestro / esclavo

Nombre del canal

Número mágico

Comportamiento de copia

Forzar copia

Copia simple

Control de volumen

Lote fijo

Ratio de equidad

Modo multiplicador

Ejecución

Deslizamiento máximo

Sincronización automática de precios

Enfriamiento para operaciones rechazadas

8. Entrega y compatibilidad

Compatible con todos los brokers

Funciona en Forex, Índices, Metales, Crypto

Copia ilimitada multicuenta

Totalmente compatible con entornos de cobertura y compensación

Optimizado para terminales que funcionan 24/7 en VPS

9. Instalación

Adjunte el EA a cualquier gráfico. Seleccione el modo Maestro o Esclavo. Utilice el mismo Nombre de Canal en todos los terminales. Para múltiples Esclavos, utilice diferentes Números Mágicos por gráfico. Asegúrese de que los terminales funcionan en la misma máquina (RAM compartida). Comience a operar en el Maestro. Los Esclavos se duplicarán instantáneamente.

Descargo de Riesgo

Operar con divisas, índices, materias primas o criptodivisas implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Un copiador de operaciones no garantiza beneficios y no puede evitar pérdidas. El rendimiento pasado de la cuenta maestra no garantiza resultados futuros. Los usuarios son responsables de gestionar el riesgo de acuerdo con sus propios objetivos de negociación. El desarrollador de este software no se hace responsable de las pérdidas financieras derivadas de su uso.