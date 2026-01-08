Price Volume Trend Oscillator PVT

Oscilador precio-volumen-tendencia (PVT)

Descripción: El Oscilador PVT es un indicador de volumen que sirve como alternativa al Volumen en Balance (OBV) estándar. Mientras que los indicadores de volumen ordinarios pueden ser ruidosos y difíciles de leer, esta herramienta convierte el flujo de volumen en un Oscilador de Histograma claro, similar a un MACD, pero para Volumen.

Está diseñado para detectar las primeras Reversiones de Tendencia y Divergencias analizando la diferencia entre una media móvil PVT Rápida y una Lenta.

¿Por qué es mejor que el OBV estándar?

Filtrado Inteligente: A diferencia del OBV que añade todo el volumen a ciegas, el PVT sólo añade volumen proporcional al cambio de precio. Esto filtra los movimientos falsos.

Señales visuales: El histograma cambia de color automáticamente. El verde significa volumen alcista y el rojo volumen bajista.

Escala Adaptativa: Incluye un algoritmo de normalización que mantiene las barras legibles y evita que se descontrolen.

Características principales

4 algoritmos de suavizado: Elija su método de cálculo preferido: SMA (Simple) EMA (Exponencial - Recomendado) VWMA (Volumen Ponderado) WMA (Ponderado)

Detección de Cruce de Línea Cero: muestra cuando el impulso del mercado cambia de Vendedores a Compradores.

Lógica de doble periodo: Utiliza una comparación de periodos Rápido/Lento para identificar cambios de momentum de forma temprana.

Preparado para Volumen Real: Funciona tanto con Tick Volume (Forex) como con Volumen Real (Acciones/Futuros).

Cómo operar

Confirmación de Tendencia: Si el precio está subiendo y el histograma está verde y subiendo, la tendencia es saludable.

Señal de Reversión (Divergencia): Si el precio hace un nuevo máximo, pero el oscilador hace un máximo más bajo, esta es una clásica señal de divergencia bajista.

La Cruz Cero: Un cruce de rojo a verde indica un cambio a impulso alcista.

Parámetros de entrada

InpShortPeriod / InpLongPeriod: Establece la sensibilidad del oscilador (Por defecto: 5/10).

InpMaType: La fórmula de suavizado (EMA, SMA, VWMA, WMA).

InpNormalize : (Verdadero/Falso) Activa el escalado inteligente para mantener el gráfico limpio.

InpVolumeType: Elija entre Tick Volume o Real Volume.

Esta herramienta es gratuita. Si le resulta útil, por favor deje un comentario.

"Descargo de responsabilidad: El software es sólo para fines educativos y analíticos. El rendimiento pasado de cualquier sistema o metodología no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Soy desarrollador de software, no asesor financiero. Utilice estas herramientas para ayudar a su propio análisis, no como un reemplazo para él. Opere con responsabilidad".