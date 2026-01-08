Price Volume Trend Oscillator PVT
- Indicadores
- David Iommi
- Versión: 1.0
Oscilador precio-volumen-tendencia (PVT)
Descripción: El Oscilador PVT es un indicador de volumen que sirve como alternativa al Volumen en Balance (OBV) estándar. Mientras que los indicadores de volumen ordinarios pueden ser ruidosos y difíciles de leer, esta herramienta convierte el flujo de volumen en un Oscilador de Histograma claro, similar a un MACD, pero para Volumen.
Está diseñado para detectar las primeras Reversiones de Tendencia y Divergencias analizando la diferencia entre una media móvil PVT Rápida y una Lenta.
¿Por qué es mejor que el OBV estándar?
Filtrado Inteligente: A diferencia del OBV que añade todo el volumen a ciegas, el PVT sólo añade volumen proporcional al cambio de precio. Esto filtra los movimientos falsos.
Señales visuales: El histograma cambia de color automáticamente. El verde significa volumen alcista y el rojo volumen bajista.
Escala Adaptativa: Incluye un algoritmo de normalización que mantiene las barras legibles y evita que se descontrolen.
Características principales
4 algoritmos de suavizado: Elija su método de cálculo preferido:
SMA (Simple)
EMA (Exponencial - Recomendado)
-
VWMA (Volumen Ponderado)
WMA (Ponderado)
Detección de Cruce de Línea Cero: muestra cuando el impulso del mercado cambia de Vendedores a Compradores.
Lógica de doble periodo: Utiliza una comparación de periodos Rápido/Lento para identificar cambios de momentum de forma temprana.
Preparado para Volumen Real: Funciona tanto con Tick Volume (Forex) como con Volumen Real (Acciones/Futuros).
Cómo operar
Confirmación de Tendencia: Si el precio está subiendo y el histograma está verde y subiendo, la tendencia es saludable.
Señal de Reversión (Divergencia): Si el precio hace un nuevo máximo, pero el oscilador hace un máximo más bajo, esta es una clásica señal de divergencia bajista.
La Cruz Cero: Un cruce de rojo a verde indica un cambio a impulso alcista.
Parámetros de entrada
InpShortPeriod / InpLongPeriod: Establece la sensibilidad del oscilador (Por defecto: 5/10).
InpMaType: La fórmula de suavizado (EMA, SMA, VWMA, WMA).
InpNormalize: (Verdadero/Falso) Activa el escalado inteligente para mantener el gráfico limpio.
InpVolumeType: Elija entre Tick Volume o Real Volume.
Esta herramienta es gratuita. Si le resulta útil, por favor deje un comentario."Descargo de responsabilidad: El software es sólo para fines educativos y analíticos. El rendimiento pasado de cualquier sistema o metodología no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Soy desarrollador de software, no asesor financiero. Utilice estas herramientas para ayudar a su propio análisis, no como un reemplazo para él. Opere con responsabilidad".