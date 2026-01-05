VertexAlgo

VertexAlgo - Diseñado para XAUUSD H1

Precisión. Velocidad. Crecimiento exponencial.

¿Está buscando un sistema de trading que respete el mercado en lugar de luchar contra él? VertexAlgo es un sofisticado motor diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.

💎 Lanzamiento Especial: Sólo $30

Precio Actual: $30 (Precio Estándar: $1099) Asegure su licencia ahora antes de que el precio se ajuste a su valor real. 👉 BONUS: Después de la compra, por favor envíe un mensaje privado para recibir la configuración recomendada VertexAlgo👉 https://www.mql5.com/en/users/krzychq

🔀 3 Modos de gestión del dinero: A la medida de sus objetivos

VertexAlgo ofrece la máxima flexibilidad con tres modos distintos de gestionar tu capital:

1. 🛡️ Lote Fijo (Modo Estabilidad)

  • Ideal para: Prop Firm Challenges (FTMO, FundedNext) y Trading Conservador.

  • Cómo funciona: Opera con un volumen constante (por ejemplo, 0,01 lote) independientemente del saldo.

  • Ventaja: Garantiza la máxima consistencia y limita estrictamente el drawdown, ayudándole a pasar las evaluaciones con seguridad.

2. 🚀 Auto Risk (Crecimiento exponencial)

  • Ideal para: Crecimiento agresivo de la cuenta personal.

  • Cómo funciona: Calcula el tamaño del lote como un porcentaje de su Capital (por ejemplo, 1% de riesgo por operación). A medida que su cuenta crece, el tamaño de sus operaciones aumenta matemáticamente (Interés Compuesto).

  • Resultado: Este modo impulsó nuestro backtest de $10,000 a más de $39 Millones.

3. 📈 Lote por Balance (Crecimiento Progresivo)

  • Mejor para: Escalado lineal y predecible.

  • Cómo funciona: Aumenta el tamaño del lote en pasos basados en su saldo (por ejemplo, 0,01 lote por cada 1.000 $ en la cuenta).

  • Ventaja: Un enfoque equilibrado que hace crecer su cuenta más rápido que el Lote Fijo pero con más estabilidad que el Riesgo Automático.

⚔️ Motor de estrategia de doble núcleo

VertexAlgo no se limita a una única lógica. Pone el poder de elección en sus manos con dos algoritmos internos distintos. Puedes cambiar fácilmente entre Estrategia 1 y Estrategia 2 en los ajustes para adaptar perfectamente el sistema a tu estilo de trading.


📊 Resultadosde Backtest

Basado en el historial de datos de ticks de alta precisión en XAUUSD H1.

  • Beneficio Neto Total: $39,909,188.66

  • Factor de ganancia: 2.62

  • Factor de recuperación : 129.51

  • Reducción: Estrictamente controlado para asegurar la supervivencia a largo plazo.

No Martingala |No Rejilla |No Arbitraje

✅ Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (Oro).

  • Timeframe: H1 (1 Hora).

  • Broker: Verdadero broker ECN con spreads bajos (por ejemplo, IC Markets).

  • Depósito: Mínimo $500, Recomendado $1000-2000+.

  • VPS: Altamente recomendado para operaciones 24/7 de baja latencia.

[Compre VertexAlgo ahora por $30] Deje de apostar. Comience a operar con una ventaja de ingeniería.

⚠️ Advertencia de Riesgo

Operar en mercados financieros implica un riesgo significativo. El rendimiento histórico (backtests) no garantiza resultados futuros. Por favor, opere con responsabilidad y asegúrese de que entiende los riesgos que implica antes de invertir capital real.

