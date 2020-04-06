Prop Firm Killer EA

Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva.

Características principales

  • Límite de pérdida máxima diaria: detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria.

  • Objetivo de beneficio diario: bloquea los beneficios y desactiva las operaciones tras alcanzar el objetivo.

  • Operaciones máximas por día: evita el exceso de operaciones y las malas condiciones del mercado.

  • Stop Loss y Take Profit - Cada operación está protegida con salidas predefinidas

  • Trailing Stop - Asegura los beneficios al tiempo que permite la ejecución de las operaciones

  • Gestión adecuada del riesgo: dimensionamiento de las posiciones basado en el riesgo y en consonancia con las normas de las empresas de puntales.

  • Protección contra sobrecompra - Filtros inteligentes y lógica de enfriamiento para entradas disciplinadas

Prop Firm Killer EA está diseñado para superar con seguridad los retos de las empresas de apoyo, mantener el control de la reducción y apoyar el crecimiento constante de la cuenta a través de la automatización basada en reglas.

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Prop Firm Killer EA no promete ganancias o éxito en los desafíos. Utilice la configuración de riesgo adecuada y pruébelo en una cuenta demo antes de operar en vivo. Usted es totalmente responsable de cualquier decisión comercial y las pérdidas potenciales.


