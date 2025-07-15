EmoSandR
- Indicadores
- Clever Emoghene
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador EmoSupportAndResistance
EmoSupportandResistance es un indicador para MetaTrader que destaca automáticamente las zonas importantes de soporte y resistencia. Estas zonas representan niveles de precios en los que el mercado ha reaccionado anteriormente, lo que las convierte en puntos de referencia útiles para el análisis técnico.
El indicador actualiza las zonas en tiempo real a medida que se dispone de nuevos datos de precios y los traza claramente en el gráfico.
Características principales
-
Identificación automática de niveles de soporte y resistencia
-
Actualización en tiempo real a medida que cambian los datos del mercado
-
Estilo visual diferenciado: líneas discontinuas rojas para la resistencia y líneas discontinuas negras para el soporte
-
Optimizado para un rendimiento rápido en todos los marcos temporales
-
Interfaz minimalista centrada únicamente en los niveles clave
Cómo se puede utilizar
-
Para identificar posibles zonas de ruptura y reacción
-
Para mantener los gráficos organizados y estructurados
-
Para respaldar las decisiones de negociación con niveles de referencia claros
-
Funciona con divisas, índices, criptomonedas, acciones y otros instrumentos
-
Fácil de usar con la configuración predeterminada