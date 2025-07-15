Indicador EmoSupportAndResistance

EmoSupportandResistance es un indicador para MetaTrader que destaca automáticamente las zonas importantes de soporte y resistencia. Estas zonas representan niveles de precios en los que el mercado ha reaccionado anteriormente, lo que las convierte en puntos de referencia útiles para el análisis técnico.

El indicador actualiza las zonas en tiempo real a medida que se dispone de nuevos datos de precios y los traza claramente en el gráfico.

Características principales

Identificación automática de niveles de soporte y resistencia

Actualización en tiempo real a medida que cambian los datos del mercado

Estilo visual diferenciado: líneas discontinuas rojas para la resistencia y líneas discontinuas negras para el soporte

Optimizado para un rendimiento rápido en todos los marcos temporales

Interfaz minimalista centrada únicamente en los niveles clave

Cómo se puede utilizar