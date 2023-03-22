DrawDown Limiter MT4

Limitador de Drawdown EA

Usted está en el lugar correcto si estaba buscando control de Drawdown, Limitador de Drawdown, Protección de Saldo, Protección de Equidad o Límite de Drawdown Diario relacionado con Prop Firm, FTMO, o trading con cuentas financiadas, o si desea proteger su cuenta de trading.

¿Ha sufrido por controlar su reducción cuando opera con cuentas financiadas? Este EA es para usted. Las empresas de Prop suelen establecer una regla llamada "Trader Daily Drawdown", y si no se respeta, eres descalificado . Soy un trader automatizado EA, y he desarrollado esta utilidad para ayudarme a respetar esta regla, y la propongo aquí para ayudarte a ti también. Este EA es ideal para proteger su saldo si usted está operando manualmente, a través de copy trading, o EA trading con una empresa prop o por su cuenta.

El limitador DrawDown le ayudará en:

Seguimiento de la reducción de la cuenta Controlar el drawdown diario del trader Evitar el exceso de operaciones mediante la limitación de la posición abierta Alertarle cuando está tomando operaciones de alto riesgo Seguimiento de su cartera de EA uno por uno Y lo más importante , proteger su cuenta para que no supere los umbrales de reducción y sobreoperación.

La función esencial del asesor experto essupervisar todas las actividades de la cuenta, si se trata de una operación manual o automatizada por otro asesor experto. En dos clics puede configurarlo. Su función "Semáforo" le mantendrá informado sobre el KPI de forma gráfica y sencilla. La posición y el estilo de los semáforos son personalizables para adaptarse al estilo de su gráfico. La función "Draw Down Limiter" está diseñada para respetar las reglas de las principales empresas de puntales. El EA es compatible con FTMO. Por favor, compruebe cómo en este blog: FTMO reglas compatibles EA: DrawDown Limiter . Si está operando desde los EE.UU. y tiene que respetar las regulaciones de la FSA, DrawDown Limiter es compatible con la regla NFA FIFO. Por favor, consulte el siguiente blog para más detalles: DrawDown Limiter compatible con la regla NFA 2-43b FIFO.

If you are interested to get a FREE EA that automatically toggle "Algo Trading" ON and OFF based on your drawdown, don't hesitate to contact me once you purchase DrawDown limiter to share it with you for free.

Sinecesita ayuda o tiene alguna pregunta, consultela Guía del usuario de DrawDown Limiter. Soy Lio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Siempre estamos disponibles para responder, ayudar y mejorar.



