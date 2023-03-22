DrawDown Limiter MT4

5

Limitador de Drawdown EA

Usted está en el lugar correcto si estaba buscando control de Drawdown, Limitador de Drawdown, Protección de Saldo, Protección de Equidad o Límite de Drawdown Diario relacionado con Prop Firm, FTMO, o trading con cuentas financiadas, o si desea proteger su cuenta de trading.

¿Ha sufrido por controlar su reducción cuando opera con cuentas financiadas? Este EA es para usted. Las empresas de Prop suelen establecer una regla llamada "Trader Daily Drawdown", y si no se respeta, eres descalificado . Soy un trader automatizado EA, y he desarrollado esta utilidad para ayudarme a respetar esta regla, y la propongo aquí para ayudarte a ti también. Este EA es ideal para proteger su saldo si usted está operando manualmente, a través de copy trading, o EA trading con una empresa prop o por su cuenta.

El limitador DrawDown le ayudará en:

  1. Seguimiento de la reducción de la cuenta
  2. Controlar el drawdown diario del trader
  3. Evitar el exceso de operaciones mediante la limitación de la posición abierta
  4. Alertarle cuando está tomando operaciones de alto riesgo
  5. Seguimiento de su cartera de EA uno por uno
  6. Y lo más importante , proteger su cuenta para que no supere los umbrales de reducción y sobreoperación.

La función esencial del asesor experto essupervisar todas las actividades de la cuenta, si se trata de una operación manual o automatizada por otro asesor experto. En dos clics puede configurarlo. Su función "Semáforo" le mantendrá informado sobre el KPI de forma gráfica y sencilla. La posición y el estilo de los semáforos son personalizables para adaptarse al estilo de su gráfico.

La función "Draw Down Limiter" está diseñada para respetar las reglas de las principales empresas de puntales. El EA es compatible con FTMO. Por favor, compruebe cómo en este blog: FTMO reglas compatibles EA: DrawDown Limiter. Si está operando desde los EE.UU. y tiene que respetar las regulaciones de la FSA, DrawDown Limiter es compatible con la regla NFA FIFO. Por favor, consulte el siguiente blog para más detalles: DrawDown Limiter compatible con la regla NFA 2-43b FIFO.


If you are interested to get a FREE EA that automatically toggle "Algo Trading" ON and OFF  based on your drawdown, don't hesitate to contact me  once you purchase DrawDown limiter to share it with you for free.

Sinecesita ayuda o tiene alguna pregunta, consultela Guía del usuario de DrawDown Limiter.

Soy Lio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Siempre estamos disponibles para responder, ayudar y mejorar.


Comentarios 10
studentspower
167
studentspower 2024.08.30 10:11 
 

everything I need. Fortunatly it didn't need to close yet. But the settings are very good for all kinds of prop firm requirements.

Juan Antonio Rojo Pereira
509
Juan Antonio Rojo Pereira 2023.10.10 21:13 
 

All right, thanks

Inakis Srl
724
Enrico De Landerset 2023.10.09 21:40 
 

5 stars to the product that is simply perfect and 5.000 stars for the Author and his fantastic support.!

PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilidades
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" para negociación. Abre, modifica, cierra y borra órdenes de trading y pendientes del gráfico mediante líneas virtuales, botones y el terminal de información activo. Abre automáticamente una orden por niveles de indicador. Indicaciones en ruso, inglés o desactivadas. Dispone de varias funciones de seguimiento de líneas virtuales Take Profit y órdenes limitadas. Muestra información en el terminal de información activo. Oculta e incluye líneas virtuales S/L , T/P, b
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilidades
Este panel forma parte del sistema de negociación SupDem-Pro y se utiliza para buscar las mejores oportunidades para cualquier instrumento disponible. Los cuales pueden ser seleccionados manualmente en el Market Watch (abrirlo con CTRL + M). El uso de este panel de negociación en combinación con ShvedSupDem-Pro_Zone permite analizar múltiples pares de divisas con un solo clic. El panel permite cargar cualquier instrumento desde la Observación del Mercado, desde los 6 principales pares de divisas
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Smart Backtest
Mr Chaiyaporn Boonsamorn
Utilidades
Para aquellos que todavía no confían en su sistema o están probando nuevas técnicas para que sea más fácil sin perder tiempo para cambiar los gráficos uno por uno, le recomendamos EA Backtest inteligente para ayudarle a backtest su sistema de manera eficiente. -El EA está pensado para hacer Backtest de su sistema. -Puede abrir la compra o venta en modo visual y puede modificar los valores de LOT, SL, TP. -El gráfico también muestra el estado de Balance Equity Profit. -Puede elegir cerrar, Comp
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilidades
Gerente de Riesgos TPSpro       es un sistema único de control de riesgos profesional para comerciantes de cualquier formación y capital. Le permite evitar pérdidas en el comercio y errores graves en las transacciones. TPSpro Risk Manager es necesario para la gestión de riesgos, principalmente para revendedores y traders intradía, pero lo utilizan con éxito traders de cualquier estilo comercial. El panel tiene 3 columnas, cada una de las cuales contiene información útil. La primera columna mue
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilidades
El mejor panel de comercio Scalping manual funcional con recompensa de riesgo, auto SL por vela (solución original), cálculo de tamaño de lote, el comercio de un solo clic, la escala dentro y fuera de los oficios (cierre parcial), Funciona con todos los símbolos no sólo los pares de divisas, obras perfectas en DAX, NASDAQ, ORO, ...... Gano todos los días durante la transmisión en vivo en ZakopiecFX - Únete a mí Riesgo por lote Riesgo por porcentaje SL por puntos SL por Vela, Renko, RangeBar ( s
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Indicador de Alerta de Velas Altas/Bajas Visión general: Forex Candle High/Low Alert Indicator, diseñado para proporcionar información y alertas en tiempo real para los principales pares de divisas. Esta herramienta personalizada muestra los valores máximos y mínimos clave en un número de velas y un marco temporal elegidos, lo que le garantiza que se mantendrá informado sobre los movimientos y tendencias críticos de los precios. (Las velas observadas son desde la 1ª vela hacia atrás - La cantida
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
MT4 to Telegram Pro/Copier es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para mejorar tu experiencia de trading enviando notificaciones de operaciones en tiempo real y reportes completos a tu canal de Telegram. Ideal para proveedores de señales y formadores, esta herramienta copia operaciones colocadas manualmente o por otros EAs en tu cuenta, ofreciendo alertas personalizables, gestión avanzada de operaciones y un panel de control fácil de usar para obtener información sobre el rendim
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Guard channel
Alexandr Gershkevich
Utilidades
Se trata de un Asesor Experto semiautomático. El usuario dibuja una línea de soporte o resistencia en forma de línea horizontal o línea de tendencia en un gráfico. En el nombre de la línea se especifica un comando con el formato UP|DN_xxxx:yyyy ; el Asesor Experto lo entiende como una señal para comprar o vender estableciendo un stop loss y un take profit. Los ajustes del EA incluyen un parámetro con un tamaño de lote y un valor para mover el stop loss al punto de equilibrio. Si stop loss = 0, e
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
Utilidades
AnyChart es una herramienta multifuncional que le permite trabajar con gráficos no estándar en MetaTrader 4. Incluye colector de ticks y generador de gráficos para trading (archivos hst) y pruebas (archivos fxt). Los tipos de gráficos soportados son los de segundos, ticks y renko. Ajustes Starting Date - fecha de inicio para el trazado del gráfico. Ending Date - fecha final para el trazado del gráfico. Tipo de gráfico - tipo de gráfico: Time - gráfico de tiempo, cada barra contiene un intervalo
