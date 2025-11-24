Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 ¿BUSCA LA VERSIÓN PARA MT5? Si utiliza MetaTrader 5, haga clic aquí para obtener la versión nativa: 👉 https://www.mql5.com/es/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicador profesional de fuerza de divisas (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador avanzado para MetaTrader 4 que mide en tiempo real la fuerza relativa de las principales divisas del mercado Forex. Analiza hasta 28 pares mayores, calcula la fuerza normalizada de las 8 divisas principales y muestra un panel de control completo que permite identificar rápidamente los pares más relevantes para vigilar o evitar.

Objetivo del indicador

Proporcionar una visión clara e inmediata de la fuerza y debilidad de las divisas.

Ayudar a detectar tendencias fuertes destacando las combinaciones "fuerte vs débil".

Servir de filtro para mejorar la selección de los pares a operar.

Sintetizar el análisis Forex sin necesidad de abrir múltiples gráficos.

Funcionalidades principales

Análisis multidivisa: cálculo simultáneo de la fuerza de las 8 divisas mayores (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

Análisis de hasta 28 pares: detección automática de los pares disponibles en el broker.

Dashboard visual completo: barras de fuerza 0–100%, colores dinámicos, porcentajes y tendencias.

Mejores pares (Best Pairs): identificación de las combinaciones con mayor divergencia (fuerte vs débil).

Pares a evitar: detección de cruces con diferencial bajo (mercado sin dirección/rango).

Multi-timeframe: posibilidad de suavizar o combinar varios horizontes temporales para mayor estabilidad.

Suavizado de datos: promedio configurable para reducir el ruido del mercado.

Alertas integradas: notificación de divisa fuerte, divisa débil o mejor par detectado.

Interfaz configurable: posición del panel, colores, ancho y fuentes.

Cómo usarlo

Arrastre el indicador a cualquier gráfico de MT4. Elija la unidad de tiempo del cálculo a través de CalculationTimeframe . Ajuste el período de análisis (por ejemplo, 24 barras). Active o desactive el análisis multi-timeframe y el suavizado según su enfoque. Configure las secciones "Best Pairs" y "Worst Pairs" según sus umbrales. Active las alertas locales o notificaciones push si desea recibir avisos de oportunidades. Utilice el tablero como filtro para sus estrategias o para analizar el mercado de un vistazo.

Parámetros principales

CALCULATION SETTINGS (Configuración de cálculo) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (Panel visual) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (Recomendaciones de pares) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (Alertas y notificaciones) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (Opciones avanzadas) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

Buenas prácticas de uso

Priorice los cruces donde una divisa es significativamente más fuerte que la otra.

Evite los pares cuya fuerza relativa es similar: los movimientos suelen ser irregulares o laterales.

Para trading a corto plazo, utilice períodos más cortos (ej: 12–24 barras).

Para swing trading, aumente el período o active el suavizado.

Combine la fuerza de las divisas con su estrategia técnica para mejorar sus decisiones.

Pruebe siempre su configuración en una cuenta demo antes de usarla en real.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (Indicador).

Símbolos: Pares Forex mayores (hasta 28 pares según el broker).

Timeframes: M1 a MN (cálculo basado en CalculationTimeframe ).

Cuentas: Hedging y Netting.

FAQ (Preguntas frecuentes)

¿El indicador abre posiciones? No. Proporciona un análisis, pero no coloca ninguna orden.

¿Por qué cambian los valores en tiempo real? La fuerza de las divisas evoluciona en función de las variaciones del mercado, lo cual es normal para un indicador dinámico.

¿El sistema repinta (repaint)? Los valores pueden moverse en la última barra (vela actual), pero el historial permanece coherente con los períodos analizados.

¿Qué pasa si mi broker no tiene todos los pares? El indicador utiliza únicamente los símbolos disponibles, mostrando un mensaje de advertencia si faltan algunos pares.

Advertencia

El trading conlleva un alto riesgo de pérdida. Este indicador proporciona una visión sintética del mercado pero no garantiza resultados y no constituye una recomendación de inversión. Pruebe siempre sus configuraciones en cuenta demo antes de su uso real.

Historial de cambios (Changelog)

v1.00 — Versión inicial: tablero multidivisa, mejores/peores pares, alertas, opciones avanzadas, análisis de hasta 28 pares.

Palabras clave

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Fuerza de divisas, Indicador Forex, Trend Filter, Market Scanner, Pares Forex, MT4 Indicator.