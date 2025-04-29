Solución profesional para copiar operaciones entre terminales.

RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configuración manual. No interfiere con órdenes abiertas manualmente o por otros asesores expertos. Todo el procesamiento es local en MT4, sin servidores externos.

Desarrollado desde 2008, RS Trade Copier ha sido depurado durante años y se utiliza ampliamente en operaciones reales.

Principales características

Dos modos: Proveedor de señales y Cliente receptor .

Detección automática de proveedores activos.

Reglas flexibles de copia para cada instrumento.

Soporte completo para cierre parcial de posiciones .

Reversa : posibilidad de invertir operaciones.

Corrección automática de símbolos : adaptación automática a diferentes brókeres.

Latencia mínima : ejecución de operaciones en fracciones de segundo.

Compatible con configuraciones multi-terminal.

Ejemplos de uso

Copiado a múltiples cuentas

Un proveedor y un número ilimitado de clientes.

Agregación de señales

Varios proveedores y un cliente.

¿Para quién es esta solución?

Traders que gestionan fondos de clientes.

Servicios de señales y sistemas de arbitraje.

Inversores que utilizan múltiples terminales.

Traders algorítmicos que replican operaciones en varias cuentas.



Instrucciones para configurar RS Trade Copier





