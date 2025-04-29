RS Trade Copier

Solución profesional para copiar operaciones entre terminales.

RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configuración manual. No interfiere con órdenes abiertas manualmente o por otros asesores expertos. Todo el procesamiento es local en MT4, sin servidores externos.

Desarrollado desde 2008, RS Trade Copier ha sido depurado durante años y se utiliza ampliamente en operaciones reales.

Principales características

  • Dos modos: Proveedor de señales y Cliente receptor.

  • Detección automática de proveedores activos.

  • Reglas flexibles de copia para cada instrumento.

  • Soporte completo para cierre parcial de posiciones.

  • Reversa: posibilidad de invertir operaciones.

  • Corrección automática de símbolos: adaptación automática a diferentes brókeres.

  • Latencia mínima: ejecución de operaciones en fracciones de segundo.

  • Compatible con configuraciones multi-terminal.

Ejemplos de uso

  • Copiado a múltiples cuentas
    Un proveedor y un número ilimitado de clientes.

  • Agregación de señales
    Varios proveedores y un cliente.

¿Para quién es esta solución?

  • Traders que gestionan fondos de clientes.

  • Servicios de señales y sistemas de arbitraje.

  • Inversores que utilizan múltiples terminales.

  • Traders algorítmicos que replican operaciones en varias cuentas.


Instrucciones para configurar RS Trade Copier

Comentarios 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

Respuesta al comentario