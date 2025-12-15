Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva.

A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combina la planificación visual de operaciones con capacidades de ejecución instantánea, monitoreo de ganancias/pérdidas en tiempo real y funciones completas de gestión de operaciones. La herramienta es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MT4, lo que le permite practicar su estrategia de trading y perfeccionar su enfoque sin arriesgar capital real.

El manual completo de la herramienta está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601

Características Principales

Planificación Visual de Operaciones

  • Líneas interactivas de entrada, stop loss y take profit arrastrables
  • Zonas de riesgo/recompensa codificadas por colores que se actualizan en tiempo real al ajustar los parámetros de la operación
  • Cálculo automático de stop loss basado en ATR para dimensionamiento de posición ajustado a la volatilidad
  • Ratio riesgo/recompensa configurable con representación visual
  • Soporte tanto para órdenes de mercado como órdenes pendientes (límite/stop) según la posición de la línea de entrada

Dimensionamiento Inteligente de Posición

  • Riesgo como porcentaje del balance de la cuenta o cantidad monetaria fija
  • Cálculo del tamaño del lote en tiempo real que se actualiza al mover el stop loss
  • Riesgo ajustable con botones convenientes de subir/bajar o entrada directa
  • Normalización automática del lote según las especificaciones de su broker

Ejecución de Operaciones con Un Clic

  • Ejecución instantánea de órdenes de mercado con tamaño de posición precalculado
  • Colocación automática de órdenes pendientes cuando la entrada se establece lejos del precio actual
  • Interruptor de modo de Orden de Mercado para ejecución instantánea al precio actual
  • Confirmación visual antes de la colocación de la operación

Gestión Integral de Operaciones

  • Botón de Mover a Punto de Equilibrio para operaciones individuales
  • Función de Punto de Equilibrio Promedio para múltiples posiciones
  • Funcionalidad de cierre parcial con porcentaje personalizable
  • Botón de Cerrar Todas las posiciones para salida rápida
  • Cerrar la Posición Más Rentable para escalar salidas ganadoras

Monitoreo de Operaciones en Tiempo Real

  • Visualización de ganancias/pérdidas en vivo en el panel de control
  • Etiquetas de P/L de operaciones individuales en el gráfico
  • Etiquetas de cantidades SL/TP mostrando pérdida/ganancia potencial en cada nivel
  • Línea de precio promedio para múltiples posiciones en la misma dirección
  • Agrupación inteligente de etiquetas para evitar gráficos saturados

Compatibilidad con el Probador de Estrategias

  • Funcionalidad completa en el Probador de Estrategias Visual de MT4
  • Panel arrastrable para reposicionamiento durante las pruebas
  • Líneas SL/TP ajustables en órdenes abiertas para probar la gestión de operaciones
  • Practique su estrategia sin arriesgar dinero real

Ventajas y Beneficios

Para la Gestión de Riesgos

  • Nunca arriesgue más de lo previsto - el dimensionamiento automático de posición asegura un riesgo consistente por operación
  • Las zonas visuales de riesgo/recompensa facilitan la evaluación de la calidad de la operación antes de la ejecución
  • Los stops basados en ATR se adaptan automáticamente a la volatilidad del mercado
  • Proteja su capital con las funciones de punto de equilibrio y cierre parcial

Para la Ejecución de Operaciones

  • Elimine errores de cálculo con el cómputo automatizado del tamaño del lote
  • Ejecute operaciones más rápido con la colocación de órdenes con un clic
  • Reduzca el trading emocional planificando entradas visualmente antes de comprometerse
  • Soporte sin interrupciones tanto para órdenes de mercado como pendientes

Para la Gestión de Operaciones

  • Gestione múltiples posiciones eficientemente con seguimiento de precio promedio
  • Asegure ganancias rápidamente con la funcionalidad instantánea de punto de equilibrio
  • Salga de operaciones ganadoras escalonadamente con la función de cierre parcial
  • Monitoree todas las posiciones de un vistazo con la visualización de P/L en tiempo real

Para el Desarrollo de Estrategias

  • Pruebe su estrategia de trading en el Probador de Estrategias antes de operar en vivo
  • Practique técnicas de gestión de operaciones sin riesgo financiero
  • Refine su timing de entrada y salida usando datos históricos
  • Construya confianza en su enfoque antes de comprometer capital real

Productos recomendados
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Utilidades
El Navegador es un panel de última generación muy fácil de usar. Aplicar este indicador en el gráfico para navegar muy rápidamente a través de todos los símbolos y plazos que figuran en la entrada. Las flechas gestionan el zoom y los marcos temporales. Puede personalizar tanto los colores gráficos y la lista de símbolos para mostrar. Una herramienta rápida y sencilla que le ayudará a analizar los gráficos. Valores de entrada Show_TF_Panel (true/false) permite mostrar/ocultar panel con TF y Flec
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
Utilidades
Utilidad utilizada para cuentas con múltiples posiciones abiertas con números Mágicos añadidos a través de Asesores Expertos o manualmente. La Utilidad cierra posiciones abiertas con números Mágicos específicos cuando se ha alcanzado un cierto beneficio en $ de divisa. La Utilidad también cierra posiciones abiertas con números Mágicos específicos con una función de punto de equilibrio cuando los Asesores Expertos o manualmente se ha colocado una cierta cantidad de posiciones abiertas. La Utilid
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Stealth Mode for TP SL and Trailing MQ4
Petrus Nicolaas Johannes Roets
1 (1)
Utilidades
Ocultar TP y SL de su broker. Establezca Use_TP_SL_Stealth_Mode a true para ocultar su TP o SL de los brokers. Stealth Trailing ahora disponible en la versión actualizada. Establezca Use_Stealth_Trailing a true para obtener beneficios sin que su broker lo sepa. Este EA se puede utilizar en cualquier par de divisas y gestionará sus órdenes abiertas. Además del modo sigiloso, el EA también puede utilizarse para la gestión normal de órdenes, donde se pueden establecer los niveles reales de TP y SL
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
Utilidades
Asistente de la Orden Pendiente comercial MT4   Trade Assistant es un panel de trading diseñado para el trading manual. El panel le permite calcular el riesgo, gestionar posiciones utilizando órdenes limitadas, Y otras características útiles. Características clave del panel 1. Funciona con cualquier instrumento de negociación - pares de divisas, CFDs, acciones, índices, futuros, criptomonedas. 2. Establezca Stop Loss y Take Profit como la distancia en puntos. 3. Ajuste y visualización de la re
Balance Control
Chantal Sala
Utilidades
Balance Control es un conjunto de información sobre su cuenta de operaciones. El indicador devuelve las ganancias anuales, trimestrales, mensuales, semanales y diarias de su historial de operaciones. Además, en el gráfico se muestran otros datos útiles sobre el apalancamiento utilizado, el apalancamiento de la cuenta y el margen libre. La característica más interesante de este indicador es la agregación de posiciones y la posibilidad de ver el gráfico en cuestión con un simple clic. Al hacer cli
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilidades
Gerente de Riesgos TPSpro       es un sistema único de control de riesgos profesional para comerciantes de cualquier formación y capital. Le permite evitar pérdidas en el comercio y errores graves en las transacciones. TPSpro Risk Manager es necesario para la gestión de riesgos, principalmente para revendedores y traders intradía, pero lo utilizan con éxito traders de cualquier estilo comercial. El panel tiene 3 columnas, cada una de las cuales contiene información útil. La primera columna mue
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Manage your deals
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Utilidades
Hola queridos amigos , Como te dije ,,, hoy produzco la EA de gestión para la gestión de sus operaciones y con el cierre de los instrumentos utilizados para el cierre de tow tipo de operaciones .. los oficios rentables y losable oficios .. u puede probar de forma gratuita durante 2 días ,, vale la pena cada centavo .. ahora .. no es necesario mantener el seguimiento de su deals.... dejar que la EA lo haga por usted de forma automática ... para cualquier consulta en contacto conmigo directamente
Traders Toolbox Overwatch MT4
Jason Kisogloo
Utilidades
Traders Toolbox Overwatch: es una utilidad de supervisión para todas las instancias en ejecución de Traders Toolbox. Es una sencilla utilidad de cambio de gráficos y una vigilancia del mercado para todos los gráficos en ejecución de   Traders Toolbox .   Características: 1. Colores, filas y columnas de botones personalizables.   2. Tres tipos de señales (Retener - Amarillo / Vender - Rojo / Comprar - Verde)   3. Actualiza dinámicamente la lista de botones según las instancias nuevas o
Verdure Price Action Volatility Pair
Olawale Adenagbe
5 (1)
Utilidades
Este es un indicador puramente de Acción de Precios que rastrea los precios de apertura y cierre de los 28 principales pares de divisas Forex y calcula un valor de volatilidad basado en cada tick en tiempo real. Sólo sigue los datos de precios en bruto y no los datos de otro indicador y no utiliza ninguna fórmula complicada o algoritmo en el cálculo de la volatilidad. Esta versión sólo muestra la volatilidad de un único par de divisas. Ventajas Actualización precisa y en tiempo real de la volat
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilidades
Este EA está pensado para automatizar el movimiento del stop loss a Breakeven y tomar 2 parciales cuando se alcanza un cierto número de pips de beneficio. Es sólo un asistente para su trading manual, no abre órdenes por sí mismo. Usted sólo tiene que preocuparse de colocar las órdenes de stop loss. El EA se encargará de gestionar la orden una vez activada. También puedes no poner el TP, como hago yo, y una vez tomados los 2 parciales intentar piramidar más posiciones en la dirección de la tenden
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilidades
Hola a todos.  Quiero contarles, un poco, sobre este panel para el comercio en el mercado financiero de divisas. El panel está escrito en el lenguaje de programación MQL4 y está diseñado para ayudar a abrir órdenes de mercado en ciertas posiciones. Funciona tanto con órdenes normales como con pendientes. Es decir, abre órdenes de venta y compra, como Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Y también abre la red de órdenes pendientes y, incluyendo las órdenes grid, es decir, de inmedi
Trade List
Sara Sabaghi
Utilidades
LISTA COMERCIAL DE ZIWOX Descripción: ¿Está cansado de su pequeña pantalla y necesita cerrar la pestaña de su lista de operaciones para tener una perspectiva más amplia del gráfico? ¿Necesita una mejor gestión de su lista de operaciones, como la tasa de ganancias o la relación riesgo/recompensa? Es una herramienta sencilla, pero útil. Consolida su lista de operaciones, posiciones activas, posiciones abiertas y órdenes pendientes en un gráfico distinto embellecido con efectos visuales refinados.
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilidades
Configure Easy Virtual Trader> Ingrese sus reglas> Está listo para operar desde un dispositivo móvil u otro EA o en cualquier lugar ... ¡Deje que el robot administre sus operaciones!     Este poderoso EA lo ayudará a administrar TODOS los intercambios o ESPECÍFICOS automáticamente en función de sus reglas y configuraciones PREESTABLECIDAS     Una vez que esté configurado y en ejecución, ya no necesitará monitorear sus pedidos, el software seguirá vigilando y controlando sus pedidos con sus re
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilidades
Experto buscador de velas para forex en MetaTrader 4 Experto buscador de velas es uno de los expertos prácticos asistente de trader que se utiliza en el mercado financiero forex, este experto identifica con precisión los patrones de velas en el gráfico de precios como una señal, todas las velas encontradas. le informa. Este experto se ejecuta en su plataforma Meta trader y de una manera muy precisa, examina todos los pares de divisas que están en su lista de vigilancia y cada par de divisas que
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
Linear Regression Global
Igor Semyonov
Indicadores
Se trata del indicador de regresión lineal para indicadores básicos incluido en el paquete estándar del terminal MetaTrader 4. Se utiliza para el análisis de los movimientos de precios y el estado de ánimo del mercado. El estado de ánimo del mercado se juzga por la pendiente de la regresión lineal y el precio está por debajo o por encima de esta línea. La línea de regresión que rompe la línea del indicador puede servir como señal de entrada al mercado. Existe la posibilidad de establecer el colo
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilidades
Trade Copier Agent está diseñado para copiar transacciones entre múltiples cuentas/terminales MetaTrader (4/5). Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente) o como receptor (destino). Todas las acciones comerciales se copiarán del proveedor al receptor sin demora. Esta herramienta le permite copiar transacciones entre múltiples terminales MetaTrader en la misma computadora con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. Guía de entradas e instalación de Trade Copi
RadarPriceAction
Roman Lipatov
4.2 (5)
Indicadores
Este panel está diseñado para la búsqueda visual rápida de los patrones de acción del precio en varios instrumentos simultáneamente. Es posible añadir y eliminar instrumentos. Al hacer clic en el botón de señal, se puede pasar rápidamente al gráfico con el patrón y el marco temporal identificados. El panel busca 8 patrones de velas: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Cualquiera de los patrones se puede desactivar haciendo clic en su título. T
US30 Chainsaw EA
Mazen Ismail Darwish Aladgham
Asesores Expertos
Diseñado para sobrevivir a cualquier desplome del mercado, incluido el desplome covariable del 36% que se produjo en marzo de 2020 . Estos mercados han nacido para ser alcistas por naturaleza. Por lo tanto, lo que se verá en la siguiente sección es una compra sólo asesor experto. Puede detener el asesor de expertos de comercio por un tiempo cuando se siente como el mercado es empezar a caer tan mal y luego volver a conectar cuando sea necesario. Sin embargo, el asesor experto sobrevivirá en amb
Silver Bullet EA
Wade C Hunt
2.2 (5)
Asesores Expertos
Silver Bullet EA se basa en la estrategia ICT Silver Bullet, un modelo comercial popular y probado. Utilizando ventanas de negociación específicas, el asesor experto ingresará operaciones automáticamente según las enseñanzas de las TIC. Con una configuración de gestión de riesgos totalmente personalizable, puede elegir cuánto está dispuesto a arriesgar en cada operación, gestionar sus operaciones con activadores de equilibrio e incluso buscar más ganancias con un segundo nivel de toma de gananci
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Button Panel Trade OneClick VZ
Kusuma Nungki S
Utilidades
Botonera simple de comercio en su gráfico con OneClick VZ . Este panel de comercio hará que sea más fácil para usted. Equipado con varias funciones que hacen que sea muy fácil para usted. Usted puede probar la versión de prueba OneClick V1 en aquí . Esta versión incluye: Orden Abierta de Compra Orden Abierta de Venta Abrir Orden Pendiente [Compra Límite - Compra Stop - Venta Límite - Venta Stop]. Cerrar TODAS las órdenes Cerrar orden de compra Cerrar orden Vender Eliminar orden pendiente [Límit
Magic calculation analyzer
Xiao Lin Zhu
Utilidades
Sistema de cálculo de puntos mágicos Soporte, resistencia, posición objetivo... Utilice cálculos científicos para ayudarle en sus operaciones Encuentre los puntos altos y bajos correspondientes A través de nuestra observación del gráfico actual, encuentre los puntos altos y bajos correspondientes Introduzca los puntos máximo y mínimo y calcule Introduzca el punto máximo y mínimo en las posiciones correspondientes y haga clic en calcular para obtener el soporte, la resistencia, el objetivo, etc
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Otros productos de este autor
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Asesores Expertos
Market Reversal Alerts EA funciona con el indicador del mismo nombre ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) y se negocia en función de los cambios en la estructura del mercado. Por defecto, el EA realizará una operación cada vez que el indicador envíe una alerta de reversión del mercado y negociará esas alertas en función de las condiciones y los filtros que establezca en la configuración del EA. Dibuja rectángulos de soporte a medida que el precio se mueve en la dirección de la te
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicadores
Conviértase en un Breaker Trader y obtenga beneficios de los cambios en la estructura del mercado a medida que se invierte el precio. El indicador de ruptura de bloque de órdenes identifica cuándo una tendencia o movimiento de precio se acerca al agotamiento y está listo para revertirse. Le alerta sobre cambios en la estructura del mercado que generalmente ocurren cuando una reversión o un retroceso importante están a punto de suceder. El indicador utiliza un cálculo patentado que identifica
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Asesores Expertos
Market Reversal Alerts EA funciona con el indicador del mismo nombre (disponible aquí) y se negocia en función de los cambios en la estructura del mercado. Por defecto, el EA realizará una operación cada vez que el indicador envíe una alerta de reversión del mercado y negociará esas alertas en función de las condiciones y los filtros que establezca en la configuración del EA. Dibuja rectángulos de soporte a medida que el precio se mueve en la dirección de la tendencia actual y opera cuando e
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilidades
El Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 5. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool com
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Indicadores
El indicador de reversión de ADR le muestra de un vistazo dónde se cotiza actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El indicador dibuja líneas horizontales en el gráfico en los extremos del rango promedio diario y también extensiones p
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
El panel de alertas RSI / TDI le permite monitorear los RSI a la vez (seleccionables por usted) en cada par principal que opere. Puedes usarlo de dos maneras: 1. Seleccione varios marcos de tiempo y el guión le mostrará cuándo hay varios marcos de tiempo que se extienden más allá de las condiciones comerciales normales. Un gran indicador de que el precio ha subido con fuerza recientemente, ya que ha alcanzado un nivel de sobrecompra o sobreventa en múltiples marcos de tiempo, por lo que pron
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicadores
Conviértase en un Breaker Trader y obtenga beneficios de los cambios en la estructura del mercado a medida que se invierte el precio. El indicador de ruptura de bloque de órdenes identifica cuándo una tendencia o movimiento de precio se acerca al agotamiento y está listo para revertirse. Le alerta sobre cambios en la estructura del mercado que generalmente ocurren cuando una reversión o un retroceso importante están a punto de suceder. El indicador utiliza un cálculo patentado que identifica
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Asesores Expertos
Convierta cualquier estrategia comercial en una estrategia de negociación de posiciones o opere con las probadas estrategias de negociación de posiciones basadas en RSI y ADR, incluido el sistema de control de reducción automatizado para posiciones que se mueven en su contra. Este EA es una evolución y una simplificación del EA MRA que se ha utilizado para las estrategias de negociación de posiciones que se enseñan en el sitio web de Market Structure Trader durante muchos años. Consulte mi perf
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Asesores Expertos
Benefíciese de los movimientos explosivos que se producen en la apertura de los índices bursátiles y obtenga una ventaja procesable todos los días. El EA de ruptura del rango de apertura se puede modificar a su gusto para capturar las tendencias que se forman justo después de la apertura todos los días en los principales índices bursátiles como DAX, DOW, NASDAQ y S&P500. Estas aperturas ocurren a la misma hora todos los días para que sepa cuándo ocurrirá la volatilidad y, a menudo, justo despué
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicadores
El indicador de reversión de ADR le muestra de un vistazo dónde se cotiza actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El indicador dibuja líneas horizontales en el gráfico en los extremos del rango promedio diario y también extensiones p
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicadores
Un patrón de gráfico de triángulo simétrico representa un período de contracción y consolidación antes de que el precio se vea obligado a romper al alza o romperse. Una ruptura desde la línea de tendencia inferior marca el inicio de una nueva tendencia bajista, mientras que una ruptura desde la línea de tendencia superior indica el inicio de una nueva tendencia alcista. Versión MT4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Este indicador identifica estos patrones y le avi
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Asesores Expertos
Benefíciese de los movimientos explosivos que se producen en la apertura de los índices bursátiles y obtenga una ventaja procesable todos los días. El EA de ruptura del rango de apertura se puede modificar a su gusto para capturar las tendencias que se forman justo después de la apertura todos los días en los principales índices bursátiles como DAX, DOW, NASDAQ y S&P500. Estas aperturas ocurren a la misma hora todos los días para que sepa cuándo ocurrirá la volatilidad y, a menudo, justo despué
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Asesores Expertos
Convierta cualquier estrategia comercial en una estrategia de negociación de posiciones o opere con las probadas estrategias de negociación de posiciones basadas en RSI y ADR, incluido el sistema de control de reducción automatizado para posiciones que se mueven en su contra. Este EA es una evolución y una simplificación del EA MRA que se ha utilizado para las estrategias de negociación de posiciones que se enseñan en el sitio web de Market Structure Trader durante muchos años. Consulte mi perf
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicadores
Un patrón de gráfico de triángulo simétrico representa un período de contracción y consolidación antes de que el precio se vea obligado a romper al alza o romperse. Una ruptura desde la línea de tendencia inferior marca el inicio de una nueva tendencia bajista, mientras que una ruptura desde la línea de tendencia superior indica el inicio de una nueva tendencia alcista. ¡Obtenga el tablero para monitorear todos los instrumentos y marcos de tiempo que intercambia por patrones de triángulos simét
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicadores
Este tablero es una herramienta de alerta para usar con el indicador de reversión de la estructura del mercado. Su propósito principal es alertarlo sobre oportunidades de reversión en marcos de tiempo específicos y también para volver a probar las alertas (confirmación) como lo hace el indicador. El tablero está diseñado para ubicarse en un gráfico por sí solo y funcionar en segundo plano para enviarle alertas sobre los pares y marcos de tiempo elegidos. Fue desarrollado después de que muchas p
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicadores
El panel de alertas RSI / TDI le permite monitorear los RSI a la vez (seleccionables por usted) en cada par principal que opere. Puedes usarlo de dos maneras: 1. Seleccione varios marcos de tiempo y el guión le mostrará cuándo hay varios marcos de tiempo que se extienden más allá de las condiciones comerciales normales. Un gran indicador de que el precio ha subido con fuerza recientemente, ya que ha alcanzado un nivel de sobrecompra o sobreventa en múltiples marcos de tiempo, por lo que pron
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
Dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia MÁS los gaps de las velas de propulsión en su gráfico, para que pueda ver hacia dónde es probable que el precio se dirija a continuación y/o potencialmente retroceda. Este indicador está diseñado para ser utilizado como parte de la metodología de negociación de posiciones que se enseña en mi sitio web (The Market Structure Trader) y muestra información clave para la orientación y entradas potenciales. Hay 2 características PRINCIPALE
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicadores
El panel de alertas de ADR le muestra de un vistazo dónde se negocia actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El guión está diseñado para colocarse en un gráfico en blanco y sentarse en el fondo y alertarlo cuando se alcanzan los nive
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicadores
Este tablero es una herramienta de alerta para usar con el indicador de reversión de la estructura del mercado. Su propósito principal es alertarlo sobre oportunidades de reversión en marcos de tiempo específicos y también para volver a probar las alertas (confirmación) como lo hace el indicador. El tablero está diseñado para ubicarse en un gráfico por sí solo y funcionar en segundo plano para enviarle alertas sobre los pares y marcos de tiempo elegidos. Fue desarrollado después de que muchas p
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Asesores Expertos
Aproveche la volatilidad de apertura de los principales índices bursátiles y aproveche los movimientos repentinos creados en esos momentos en que el mercado se rompe al sonar la campana de apertura. El objetivo de las estrategias es simplemente beneficiarse de esos días en los que el mercado se mueve rápido y con fuerza en una dirección en la apertura y deposita ese movimiento. Si el mercado abre débil y sin dirección, el EA bloquea una pérdida de cobertura y espera a que el mercado decida una
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicadores
El panel de alertas de ADR le muestra de un vistazo dónde se negocia actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El guión está diseñado para colocarse en un gráfico en blanco y sentarse en el fondo y alertarlo cuando se alcanzan los nive
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicadores
¡AL FINAL! ¡Un indicador estocástico para MT4 que muestra múltiples marcos de tiempo en un gráfico! Vea la posición real de las líneas principal y de señal en 4 marcos de tiempo separados al instante para ayudarlo a tomar decisiones comerciales informadas. Un verdadero indicador estocástico de MTF para los operadores que necesitan ver visualmente lo que el indicador les dice en varios períodos de tiempo, sin flechas que solo apunten hacia arriba o hacia abajo o se muestren los números. ¡No más
FREE
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicadores
Dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia MÁS los gaps de las velas de propulsión en su gráfico, para que pueda ver hacia dónde es probable que el precio se dirija a continuación y/o potencialmente retroceda. Este indicador está diseñado para ser utilizado como parte de la metodología de negociación de posiciones que se enseña en mi sitio web (The Market Structure Trader) y muestra información clave para la orientación y entradas potenciales. MT4 Version:  https://www.mql5.co
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicadores
The Strat Dashboard – Escáner Multisímbolo de Patrones para la Estrategia Strat de Rob Smith Transforma tu Trading con Análisis Strat Multisímbolo en Tiempo Real The Strat Dashboard es un indicador potente y de nivel profesional diseñado específicamente para traders que usan la reconocida metodología “Strat” de Rob Smith. Monitorea símbolos ilimitados en varios marcos de tiempo simultáneamente, identifica configuraciones de alta probabilidad al instante y no te pierdas nunca otro patrón accion
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
Indicadores
El indicador Multi-Timeframe ATR es una versión mejorada del indicador estándar ATR para MetaTrader 4 que permite a los traders ver la volatilidad de   cualquier marco de tiempo   directamente en su gráfico actual. A diferencia del ATR estándar, que solo muestra datos del marco de tiempo activo, esta versión le permite elegir otro marco, por ejemplo ver el   ATR diario   mientras opera en un gráfico M15 o H1. Cómo funciona: El indicador extrae los valores de ATR del marco de tiempo seleccionado
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario