Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva.

A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combina la planificación visual de operaciones con capacidades de ejecución instantánea, monitoreo de ganancias/pérdidas en tiempo real y funciones completas de gestión de operaciones. La herramienta es totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MT4, lo que le permite practicar su estrategia de trading y perfeccionar su enfoque sin arriesgar capital real.

El manual completo de la herramienta está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601



Características Principales

Planificación Visual de Operaciones

Líneas interactivas de entrada, stop loss y take profit arrastrables

Zonas de riesgo/recompensa codificadas por colores que se actualizan en tiempo real al ajustar los parámetros de la operación

Cálculo automático de stop loss basado en ATR para dimensionamiento de posición ajustado a la volatilidad

Ratio riesgo/recompensa configurable con representación visual

Soporte tanto para órdenes de mercado como órdenes pendientes (límite/stop) según la posición de la línea de entrada

Dimensionamiento Inteligente de Posición

Riesgo como porcentaje del balance de la cuenta o cantidad monetaria fija

Cálculo del tamaño del lote en tiempo real que se actualiza al mover el stop loss

Riesgo ajustable con botones convenientes de subir/bajar o entrada directa

Normalización automática del lote según las especificaciones de su broker

Ejecución de Operaciones con Un Clic

Ejecución instantánea de órdenes de mercado con tamaño de posición precalculado

Colocación automática de órdenes pendientes cuando la entrada se establece lejos del precio actual

Interruptor de modo de Orden de Mercado para ejecución instantánea al precio actual

Confirmación visual antes de la colocación de la operación

Gestión Integral de Operaciones

Botón de Mover a Punto de Equilibrio para operaciones individuales

Función de Punto de Equilibrio Promedio para múltiples posiciones

Funcionalidad de cierre parcial con porcentaje personalizable

Botón de Cerrar Todas las posiciones para salida rápida

Cerrar la Posición Más Rentable para escalar salidas ganadoras

Monitoreo de Operaciones en Tiempo Real

Visualización de ganancias/pérdidas en vivo en el panel de control

Etiquetas de P/L de operaciones individuales en el gráfico

Etiquetas de cantidades SL/TP mostrando pérdida/ganancia potencial en cada nivel

Línea de precio promedio para múltiples posiciones en la misma dirección

Agrupación inteligente de etiquetas para evitar gráficos saturados

Compatibilidad con el Probador de Estrategias

Funcionalidad completa en el Probador de Estrategias Visual de MT4

Panel arrastrable para reposicionamiento durante las pruebas

Líneas SL/TP ajustables en órdenes abiertas para probar la gestión de operaciones

Practique su estrategia sin arriesgar dinero real

Ventajas y Beneficios

Para la Gestión de Riesgos

Nunca arriesgue más de lo previsto - el dimensionamiento automático de posición asegura un riesgo consistente por operación

Las zonas visuales de riesgo/recompensa facilitan la evaluación de la calidad de la operación antes de la ejecución

Los stops basados en ATR se adaptan automáticamente a la volatilidad del mercado

Proteja su capital con las funciones de punto de equilibrio y cierre parcial

Para la Ejecución de Operaciones

Elimine errores de cálculo con el cómputo automatizado del tamaño del lote

Ejecute operaciones más rápido con la colocación de órdenes con un clic

Reduzca el trading emocional planificando entradas visualmente antes de comprometerse

Soporte sin interrupciones tanto para órdenes de mercado como pendientes

Para la Gestión de Operaciones

Gestione múltiples posiciones eficientemente con seguimiento de precio promedio

Asegure ganancias rápidamente con la funcionalidad instantánea de punto de equilibrio

Salga de operaciones ganadoras escalonadamente con la función de cierre parcial

Monitoree todas las posiciones de un vistazo con la visualización de P/L en tiempo real

Para el Desarrollo de Estrategias