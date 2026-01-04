MT4 Signal to Telegram And Discord

Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord )

La solución profesional para proveedores de señal.

Transmisión Automatizada | Panel GUI Inteligente | Informes de Rendimiento.

Deje de gestionar sus señales manualmente.Signal Provider Utility Pro es el puente fiable entre su terminal MetaTrader 4 y su comunidad en Telegram y Discord. Diseñado para los servicios de señal de alto rendimiento, esta herramienta le da un control instantáneo sobre sus emisiones sin necesidad de abrir la ventana de configuración.

Desde lacopia de operaciones en tiempo real hasta los informes diarios automatizados, esta utilidad lo maneja todo con latencia cero y formato profesional.

Características principales

1. Control total a través de un panel GUI inteligente

A diferencia de las copiadoras básicas, nuestra utilidad cuenta con un potente panel de control directamente en su gráfico. Puede cambiar los ajustes al instante mientras opera:

  • Filtro de Símbolos: Elija emitir señales desde elGráfico Actual,Todos los Símbolos, o unaLista Personalizada específica.

  • Filtro de dirección: ¿Desea enviar sólo operaciones de compra? Puede restringir el EA para que emitaSólo Compra,Sólo Venta oTodas las Direcciones con un solo clic.

  • FiltroMágico: Cambie entre transmitirOperaciones Manuales,Todos los EAs, oNúmeros Mágicos específicos.

2. Informes automáticos de rendimiento

Mantenga a sus seguidores comprometidos con los resúmenes automáticos de rendimiento. El EA puede generar y enviar informes al comienzo de un nuevo Día, Semana o Mes, detallando:

  • Total de operaciones y porcentaje de ganancias.

  • Ganancias/Pérdidas netas.

  • Resumen de crecimiento.

3. Smart Anti-Spam & Bulk Logic

Proteja la reputación de su canal con una gestión inteligente de los mensajes:

  • Retraso de Orden Pendiente: Defina un "Tiempo de Validación" (por ejemplo, 1 minuto). Si coloca una orden pendiente y la elimina dentro de este tiempo (una trampa), el EAno la enviará . Esto evita los mensajes spam de "Señal cancelada".

  • Detección de cierre masivo: Si se cierran varias operaciones simultáneamente, la utilidad las agrupa de forma inteligente en un único mensaje de "Informe masivo" en lugar de inundar su canal con 10 notificaciones diferentes.

4. Ejecución con latencia cero

Sus seguidores reciben la señal en el momento exacto en que se cumple la condición lógica. Soporta Ejecución de Mercado, Órdenes Pendientes, Modificaciones SL/TP y Cierres Parciales/Completos.

Guía de Parámetros (Pulse F7)

1. Configuración de la Conexión

  • Telegram Bot Token : Pega el API Token recibido de BotFather.

  • Telegram Chat ID : Pega tu ID de Canal o Grupo (normalmente empieza por -100).

  • Discord Webhook URL : Pega el enlace Webhook de la configuración de tu servidor Discord.

2. Base de Datos y Listas (Para "Modo Lista")

  • Inp_Symbols_List : Introduzca pares específicos a monitorizar, separados por punto y coma (ej. EURUSD;GBPUSD;XAUUSD ).

  • Inp_MagicNumbers_List : Introduzca los Números Mágicos específicos a seguir, separados por un punto y coma (por ejemplo, 1001;1002 ).

3. Personalización de mensajes

Puede personalizar completamente el texto del mensaje utilizando marcadores de posición como {PRICE}, {SL}, {TP}, {PROFIT}.

  • Ajustes de Plantilla : Personalice el texto para Abrir, Cerrar, Modificar e Informes Masivos.

  • Modo de Beneficio : Elija si desea informar de los beneficios enPuntos ( mejor para Señales) o enDinero.

Guía de instalación paso a paso

Para asegurarse de que el EA funciona correctamente, por favor siga estos pasos cuidadosamente.

Paso 1: Permitir WebRequests (Crucial)

  1. Abra su Terminal MT5.

  2. Haga click enHerramientas > Opciones > Asesores Expertos.

  3. Marque la casilla"Permitir WebRequest para URL de la lista".

  4. Añada las siguientes URLs a la lista (haga clic en el icono + verde):

  5. Haga clic en OK.

Paso 2: Cómo configurar Telegram

  1. Abre Telegram y busca@BotFather.

  2. Envía el comando /newbot y sigue las instrucciones para nombrar a tu bot.

  3. BotFather te dará unAPI Token. Cópialo y pégalo en la entrada Telegram Bot Token en el EA.

  4. Crea tu Canal o Grupo.

  5. Añade tu nuevo Bot como Administrador a tu Canal/Grupo.

  6. Para encontrar tu ID de Chat: Reenvía un mensaje desde tu canal a@userinfobot ( o cualquier bot buscador de ID). Copia el ID y pégalo en el EA.

Paso 3: Cómo configurar Discord

  1. Ve a la configuración de tu servidor Discord.

  2. Haz clic enIntegraciones > Webhooks.

  3. Haz clic enNuevo Webhook, ponle un nombre y selecciona el canal en el que quieres que aparezcan los mensajes.

  4. Haz clic enCopiar URL de Webhook.

  5. Pega esta URL en la entrada Discord Webhook URL en el EA.

Paso 4: Iniciar la difusión

  1. Adjunte el EA aun solo gráfico ( por ejemplo, EURUSD M1).

  2. Aparecerá el Panel GUI.

  3. Haga clic en el botón "Mensaje de prueba" en el panel para verificar la conexión.

Eleve su nivel de servicio

Esta herramienta está diseñada para proveedores que se preocupan por la velocidad, la precisión y la profesionalidad.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, ¡no dude en ponerse en contacto conmigo!

Haga clic aquí para la versión MT5


Otros productos de este autor
MT5 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord) La solución profesional para proveedores de señal. Transmisión Automatizada | Panel GUI Inteligente | Informes de Rendimiento. Deje de gestionar sus señales manualmente. Signal Provider Utility Pro es el puente definitivo entre su terminal MetaTrader 5 y su comunidad en Telegram y Discord. Diseñado para los servicios de señal de alto rendimiento, esta herramienta le da un control instantáneo sobre sus emisiones sin necesidad de abrir la ventana d
XP Bulk SL TP Modify for MT5
Mostafa Mahmoud
5 (5)
Utilidades
Gestor de Stop Loss y Take Profit El EA le permite establecer un Stop Loss (SL) para sus órdenes o posiciones en milisegundos, independientemente del número de órdenes. Cómo utilizarlo: Adjunte el EA al gráfico donde desea modificar el SL para sus órdenes. Configure los siguientes parámetros de entrada : Order_Type: Seleccione el tipo de orden o posición. SetStopLoss : Active esta opción si desea establecer un Stop Loss. StopLoss: Introduzca el precio del SL. SetTakeProfit : Active esta opción
FREE
XP Layering and set BE tool for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Gestor de Operaciones Inteligente para Layering & BE Esta herramienta de negociación automatiza la gestión de las operaciones gestionando las posiciones de entrada, el punto de equilibrio (BE) y la toma de beneficios (TP) de forma dinámica. Permite a los operadores superponer operaciones y proteger sus beneficios sin intervención manual. Características principales: Asegurar los beneficios automáticamente mediante el establecimiento de BE una vez que un comercio alcanza beneficios. Distribuya e
XP Bulk SL TP Modify for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Gestor de Stop Loss y Take Profit El EA le permite establecer un Stop Loss (SL) para sus órdenes o posiciones en milisegundos, independientemente del número de órdenes. Cómo utilizarlo: Añada el EA al gráfico en el que desea modificar el SL de sus órdenes. Configure los siguientes ajustes de entrada : Order_Type: Seleccione los tipos de orden o posición. SetStopLoss: habilite esta opción si desea establecer un Stop Loss. StopLoss: introduzca el precio SL. SetTakeProfit: habilite esta opción si
FREE
XP SL By Candle for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Cerrar posiciones al cierre de la vela Esta herramienta le permite cerrar posiciones automáticamente basándose en el precio de cierre de la última vela, ayudando a confirmar la salida de la operación y evitando movimientos de precios impredecibles. Cómo funciona: El EA espera a que una vela cierre por encima o por debajo del nivel de Stop Loss antes de ejecutar un cierre de posición. Elimina la necesidad de supervisar manualmente las operaciones y ayuda a automatizar las estrategias de salida.
FREE
XP Bulk Close
Mostafa Mahmoud
Utilidades
### Descripción Este Asesor Experto está diseñado para cerrar instantáneamente posiciones activas y/o órdenes pendientes basándose en criterios definidos por el usuario. Soporta el filtrado por tipo de operación, número mágico y alcance del símbolo, y está optimizado para una rápida ejecución. ### Características - Cierre operaciones de compra, venta o ambas. - Filtro por símbolo: cierre operaciones sólo en el gráfico actual o en todos los símbolos. - Filtrar por número mágico o cerrar todas l
FREE
XP SL By Candle for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Cerrar posiciones al cierre de la vela Esta herramienta le permite cerrar posiciones automáticamente basándose en el precio de cierre de la última vela, ayudando a confirmar la salida de la operación y evitando movimientos de precios impredecibles. Cómo funciona: El EA espera a que una vela cierre por encima o por debajo del nivel de Stop Loss antes de ejecutar un cierre de posición. Elimina la necesidad de supervisar manualmente las operaciones y ayuda a automatizar las estrategias de salida.
FREE
XP Layering and set BE tool
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Gestor de Operaciones Inteligente para Layering & BE Esta herramienta de negociación automatiza la gestión de las operaciones gestionando las posiciones de entrada, el punto de equilibrio (BE) y la toma de beneficios (TP) de forma dinámica. Permite a los operadores superponer operaciones y proteger sus beneficios sin intervención manual. Características principales: Asegurar los beneficios automáticamente mediante el establecimiento de BE una vez que un comercio alcanza beneficios. Distribuya e
XP Stealth SL TP for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Gestor de TP/SL en modo oculto con protección de IA Esta herramienta basada en IA gestiona Stop Loss y Take Profit dinámicamente usando cálculos basados en el precio o en ganancias y pérdidas (PnL) mientras oculta estos niveles del mercado . Además, esta herramienta es muy importante para las cuentas PROP FIRMS , por lo que puede configurar su stoploss para que no alcance el stop loss diario. Características principales: Soporta COMPRA, VENTA, o ambos tipos de posición. Selección flexible de sí
Swap Shield Auto Close And Reopen Prop Firms MT4
Mostafa Mahmoud
Utilidades
La herramienta definitiva para los operadores de Prop Firm. Cierra automáticamente las operaciones antes de los fines de semana/swaps y las reabre más tarde. Cuenta con protección de spreads, recuperación de fallos de CSV y compatibilidad con múltiples horarios. Swap Shield es una utilidad profesional diseñada específicamente para los operadores que operan con las reglas de las Proprietary Trading Firms (Prop Firms) y para aquellos que buscan evitar las comisiones negativas de los Swaps. Muchas
XP Stealth SL TP for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Gestor de TP/SL en modo oculto con protección de IA Esta herramienta basada en IA gestiona Stop Loss y Take Profit dinámicamente usando cálculos basados en el precio o en ganancias y pérdidas (PnL) mientras oculta estos niveles del mercado . Además, esta herramienta es muy importante para las cuentas PROP FIRMS , por lo que puede configurar su stoploss para que no alcance el stop loss diario. Características principales: Soporta COMPRA, VENTA, o ambos tipos de posición. Selección flexible de sí
Swap Shield Auto Close And Reopen for Prop Firms
Mostafa Mahmoud
Utilidades
La herramienta definitiva para los operadores de Prop Firm. Cierra automáticamente las operaciones antes de los fines de semana/swaps y las reabre más tarde. Cuenta con protección de spreads, recuperación de fallos de CSV y compatibilidad con múltiples horarios. Swap Shield es una utilidad profesional diseñada específicamente para los operadores que operan con las reglas de las Proprietary Trading Firms (Prop Firms) y para aquellos que buscan evitar las comisiones negativas de los Swaps. Muchas
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario