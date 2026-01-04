MT4 Signal to Telegram And Discord

Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord

La solución profesional para proveedores de señal.

Transmisión Automatizada | Panel GUI Inteligente | Informes de Rendimiento.

Deje de gestionar sus señales manualmente.Signal Provider Utility Pro es el puente fiable entre su terminal MetaTrader 4 y su comunidad en Telegram y Discord. Diseñado para los servicios de señal de alto rendimiento, esta herramienta le da un control instantáneo sobre sus emisiones sin necesidad de abrir la ventana de configuración.

Desde lacopia de operaciones en tiempo real hasta los informes diarios automatizados, esta utilidad lo maneja todo con latencia cero y formato profesional.

Características principales

1. Control total a través de un panel GUI inteligente

A diferencia de las copiadoras básicas, nuestra utilidad cuenta con un potente panel de control directamente en su gráfico. Puede cambiar los ajustes al instante mientras opera:

Filtro de Símbolos: Elija emitir señales desde el Gráfico Actual , Todos los Símbolos , o una Lista Personalizada específica.

Filtro de dirección: ¿Desea enviar sólo operaciones de compra? Puede restringir el EA para que emita Sólo Compra , Sólo Venta o Todas las Direcciones con un solo clic.

FiltroMágico: Cambie entre transmitirOperaciones Manuales,Todos los EAs, oNúmeros Mágicos específicos.

2. Informes automáticos de rendimiento

Mantenga a sus seguidores comprometidos con los resúmenes automáticos de rendimiento. El EA puede generar y enviar informes al comienzo de un nuevo Día, Semana o Mes, detallando:

Total de operaciones y porcentaje de ganancias.

Ganancias/Pérdidas netas.

Resumen de crecimiento.

3. Smart Anti-Spam & Bulk Logic

Proteja la reputación de su canal con una gestión inteligente de los mensajes:

Retraso de Orden Pendiente: Defina un "Tiempo de Validación" (por ejemplo, 1 minuto). Si coloca una orden pendiente y la elimina dentro de este tiempo (una trampa), el EA no la enviará . Esto evita los mensajes spam de "Señal cancelada".

Detección de cierre masivo: Si se cierran varias operaciones simultáneamente, la utilidad las agrupa de forma inteligente en un único mensaje de "Informe masivo" en lugar de inundar su canal con 10 notificaciones diferentes.

4. Ejecución con latencia cero

Sus seguidores reciben la señal en el momento exacto en que se cumple la condición lógica. Soporta Ejecución de Mercado, Órdenes Pendientes, Modificaciones SL/TP y Cierres Parciales/Completos.

Guía de Parámetros (Pulse F7)

1. Configuración de la Conexión

Telegram Bot Token : Pega el API Token recibido de BotFather.

Telegram Chat ID : Pega tu ID de Canal o Grupo (normalmente empieza por -100).

Discord Webhook URL : Pega el enlace Webhook de la configuración de tu servidor Discord.

2. Base de Datos y Listas (Para "Modo Lista")

Inp_Symbols_List : Introduzca pares específicos a monitorizar, separados por punto y coma (ej. EURUSD;GBPUSD;XAUUSD ).

Inp_MagicNumbers_List : Introduzca los Números Mágicos específicos a seguir, separados por un punto y coma (por ejemplo, 1001;1002 ).

3. Personalización de mensajes

Puede personalizar completamente el texto del mensaje utilizando marcadores de posición como {PRICE}, {SL}, {TP}, {PROFIT}.

Ajustes de Plantilla : Personalice el texto para Abrir, Cerrar, Modificar e Informes Masivos.

Modo de Beneficio : Elija si desea informar de los beneficios enPuntos ( mejor para Señales) o enDinero.

Guía de instalación paso a paso

Para asegurarse de que el EA funciona correctamente, por favor siga estos pasos cuidadosamente.

Paso 1: Permitir WebRequests (Crucial)

Abra su Terminal MT5. Haga click enHerramientas > Opciones > Asesores Expertos. Marque la casilla"Permitir WebRequest para URL de la lista". Añada las siguientes URLs a la lista (haga clic en el icono + verde): https://api.telegram.org

https://discord.com

https://discordapp.com Haga clic en OK.

Paso 2: Cómo configurar Telegram

Abre Telegram y busca@BotFather. Envía el comando /newbot y sigue las instrucciones para nombrar a tu bot. BotFather te dará unAPI Token. Cópialo y pégalo en la entrada Telegram Bot Token en el EA. Crea tu Canal o Grupo. Añade tu nuevo Bot como Administrador a tu Canal/Grupo. Para encontrar tu ID de Chat: Reenvía un mensaje desde tu canal a@userinfobot ( o cualquier bot buscador de ID). Copia el ID y pégalo en el EA.

Paso 3: Cómo configurar Discord

Ve a la configuración de tu servidor Discord. Haz clic enIntegraciones > Webhooks. Haz clic enNuevo Webhook, ponle un nombre y selecciona el canal en el que quieres que aparezcan los mensajes. Haz clic enCopiar URL de Webhook. Pega esta URL en la entrada Discord Webhook URL en el EA.

Paso 4: Iniciar la difusión

Adjunte el EA aun solo gráfico ( por ejemplo, EURUSD M1). Aparecerá el Panel GUI. Haga clic en el botón "Mensaje de prueba" en el panel para verificar la conexión.

Eleve su nivel de servicio

Esta herramienta está diseñada para proveedores que se preocupan por la velocidad, la precisión y la profesionalidad.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, ¡no dude en ponerse en contacto conmigo!



Haga clic aquí para la versión MT5