Tick Volume

Der TickVolume-Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt.

 Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie

Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Multi-Layer Dominance Tracking):

  • Stärke und Schwäche: Variables Histogramm der Dicke (Dicke Balken für Starke Dominanz und Dünne Balken für Schwache Bewegungen).

  • Integriertes Fade-System: Erfasst die Kontinuität des Drucks. Die Balkengröße und -farbe können auch nach dem anfänglichen Hochvolumen-Balken anhalten (ausblenden), was auf anhaltende Aggression im Order Flow hinweist.

Geschwindigkeitskomponente (Velocity Component / Speed Overlay):

  • Neu in v4.5. Identifiziert, wann das Tick-Volumen die dynamische Medianlinie signifikant überschreitet, was eine Beschleunigung und potenzielle Ausbrüche durch zwei separate Ebenen signalisiert (Bull Speed und Bear Speed).

Dynamische Volumen-Medianlinie (Goldene Linie):

  • Etabliert eine adaptive Basislinie für das Tick-Volumen, die es Tradern ermöglicht, das aktuelle Volumen gegen den jüngsten Marktdurchschnitt zu bewerten.

Absorptions-/Gleichgewichts-Erkennung (Grau):

  • Signalisiert Konsolidierungs- oder Absorptionsphasen, in denen der Preis trotz zugrundeliegenden hohen Volumens ins Stocken geraten kann.

Intelligente und Anpassbare Alarme:

  • Visuelle und akustische Benachrichtigungen, die ausgelöst werden, wenn die Tick-Geschwindigkeit einen benutzerdefinierten Alarmschwellenwert ( alertThreshold ) überschreitet, und vor potenzieller Erschöpfung oder Bewegungsbeschleunigung warnen.


XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.09.21 07:40 
 

TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.

