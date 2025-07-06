Tick Volume

TickVolume：高度なインジケーター

TickVolume は、ティックボリュームヒストグラムに基づく高度なインジケーターであり、方向性の強さ（強気/弱気）と注文吸収ロジックを組み合わせています。買い手と売り手の間の市場の優位性を明確に示し、強い不均衡中立化フェーズを発見するのに役立ちます。

 主な特徴：

  • 方向性のある色付きヒストグラム

    •  強気（ブル）強い (Bull Strong) – 支配的な買いの衝動。

    •  強気（ブル）弱い (Bull Weak) – 勢いが弱い買い手。

    •  弱気（ベア）強い (Bear Strong) – 支配的な売りの衝動。

    •  弱気（ベア）弱い (Bear Weak) – 強度が低い売り手。

    •  吸収/中立 (Absorption/Neutral) – 市場の圧力間のバランス。

  • 動的なボリューム中央線

    • 設定可能なウィンドウ (CDIRange) で計算され、一般的なボリュームからの逸脱を強調表示します。

  • フェードシステム（動的減衰）

    • 強いバーが時間とともに徐々に弱まることをシミュレートします。

  • スマートアラート（リアルタイム）

    • 現在のボリュームが設定されたアラート閾値 (alertThreshold) を超えたときに通知します。

    • 爆発的な強気 (Bullish) または弱気 (Bearish) な動きを検出します。

    • 視覚および音声アラートが含まれます。

 カスタマイズ可能なパラメーター：

  • CDIRange – 中央値の計算期間。

  • Threshold – 優位性/吸収の閾値。

  • MAPeriod – ボリューム比較とアラートのための期間。

  • FadeFactor – 過去の強さの減衰強度。

  • 各ヒストグラムの状態の色 は完全にカスタマイズ可能です。


レビュー 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.09.21 07:40 
 

TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.

Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
ユーティリティ
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
インディケータ
Fimathe Indicator The   Fimathe Indicator   is a tool for MetaTrader 5 designed to help traders identify support, resistance, neutral zones, and price channels. It features an interactive interface for drawing and managing support and resistance levels, generating take-profit channels and neutral zones, and providing visual and sound alerts for breakouts. Key Features Support and Resistance Lines: Dynamic and draggable lines to identify key levels. Reference Channel: Creates a channel between su
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
ダイナミックな CMF 計算: チャイキン・マネー・フロー (Chaikin Money Flow, CMF) の期間をカスタマイズすることで、分析を微調整し、シグナルの精度を最大限に高めます。  直感的な色分けアラート: 明確な視覚的合図により、市場の状況を即座に解釈できます。  緑色アラート: 買われすぎ ゾーンを示し、潜在的な売り機会を示唆します。  赤色アラート: 売られすぎ ゾーンを示し、潜在的な買い機会を示唆します。  灰色アラート: 中立 ゾーンを表し、確認されたトレンドまたは反転を待つべきシグナルです。  自動ダイバージェンス検出: 市場の隠れた転換点を容易に発見します。当社のシステムは、価格とモメンタム間の ダイバージェンスを自動的に検出 し、重要な反転を予測するのに役立ちます。  リアルボリューム統合: リアルボリュームオプション に切り替えることでシグナルの精度を高め、最も信頼性の高い市場データに基づいて取引を決定できるようにします。
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
ユーティリティ
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy.  Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional ad
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
ユーティリティ
MetaTrader 5 (MT5)用 Sync Indicator: チャートとオブジェクトの完全同期 複数のチャートでの分析を強力にサポートする「Sync Indicator」。 プライスアクション、スマートマネーコンセプト (SMC)、あるいは複数の時間足（マルチタイムフレーム）の相関関係を重視するトレーダーにとって、究極のツールです。 このプロフェッショナルなツールは、単なるマウスカーソルの同期にとどまりません。 テクニカル分析（ライン、チャネル、長方形など）を複数のチャートに複製 し、独自の オブジェクト管理パネル によってワークスペースを整理整頓します。  主な機能 1.  スマートで滑らかなクロスヘア（十字カーソル） MT5標準のカーソルは忘れましょう。Sync Indicatorは、カスタマイズ可能な価格ラインと時間ラインをグループ内の全チャートに同期して表示します。 完全な精度:   H1チャートの高値が、M5チャートのどこに位置するかを瞬時に特定できます。 自動ナビゲーション:   リンク先のチャートで過去のポイントが表示範囲外にある場合、自動的に正しい日時まで
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
TickVolume は、Metatrader 5 向けの高度な 注文フロー＆ボリューム分析 (Order Flow & Volume Analysis) ツールです。買い手と売り手の リアルタイムのティック優位性 を追跡し、生ティックボリュームを直感的で実用的な視覚情報に変換します。多層的な動的ヒストグラムを通じて、市場の 強さ、弱さ、速度、および吸収ゾーン を明確にハイライトします。  独自の機能と高度なテクノロジー (Exclusive Features and Advanced Technology) 多層的な優位性追跡: 強さと弱さ: 可変幅のヒストグラム（ 太い バーは 強い 優位性、 細い バーは 弱い 動き）。 統合されたフェードシステム (Fade System): 圧力の継続性 を捉えます。高ボリュームのバーの後でも、バーのサイズと色が持続（フェードアウト）することで、注文フローにおける 持続的な攻撃性 を示します。 速度コンポーネント (Speed Overlay) - スピードオーバーレイ: v4.5の新機能。 ティックボリュームが 動的中央値を大幅に超える 状
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
ダイナミックな CMF 計算: チャイキン・マネー・フロー (Chaikin Money Flow, CMF) の期間をカスタマイズすることで、分析を微調整し、シグナルの精度を最大限に高めます。  直感的な色分けアラート: 明確な視覚的合図により、市場の状況を即座に解釈できます。  緑色アラート: 買われすぎ ゾーンを示し、潜在的な売り機会を示唆します。  赤色アラート: 売られすぎ ゾーンを示し、潜在的な買い機会を示唆します。  灰色アラート: 中立 ゾーンを表し、確認されたトレンドまたは反転を待つべきシグナルです。  自動ダイバージェンス検出: 市場の隠れた転換点を容易に発見します。当社のシステムは、価格とモメンタム間の ダイバージェンスを自動的に検出 し、重要な反転を予測するのに役立ちます。  リアルボリューム統合: リアルボリュームオプション に切り替えることでシグナルの精度を高め、最も信頼性の高い市場データに基づいて取引を決定できるようにします。
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
プロフェッショナルな累積デルタ＆ボリューム中央値インジケーター この強力なボリューム分析ツールを使用して、 実際の売買圧力 を追跡します。 ボリューム比較インジケーター (Volume Compare Indicator) は、 累積デルタ (Cumulative Delta) と ボリューム中央値 (Volume Medians) を組み合わせて、 機関投資家の活動、 不均衡、 および潜在的な反転を特定するのに役立ちます。  主な特徴：  累積デルタヒストグラム – リアルタイムで純粋な買いボリュームと売りボリュームを視覚化します。  売買ボリューム中央値 – 平均的な買いボリュームと売りボリュームのレベルを示す水平線。  スマートなボリューム分類 – 以下を区別します： 強い買い（緑） – 強気（ブル）の圧力。 強い売り（赤） – 弱気（ベア）の圧力。 買いボリューム中央値（青線） – 標準的な買いボリュームの基準。 売りボリューム中央値（オレンジ線） – 標準的な売りボリュームの基準。  カスタマイズ可能なパラメーター – 感度に合わせて CDIPeriod と CDIRang
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The   Real Flow Defense Levels   indicator is a proprietary tool designed to identify and plot   significant, high-conviction price zones   directly onto your main trading chart. It uses a dynamic, volume-based analysis to determine where the market has previously demonstrated the   strongest defense or concentration of activity . These plotted lines serve as   dynamic support and resistance levels , highlighting the prices where major participants are most likely to enter or defend their positi
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The   MarketProfileTPO   indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the   Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for   high-volatility instruments   like   NAS100, US30, and XAUUSD   when used on the M1 (1-minute) timeframe, offer
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
プロフェッショナルな累積デルタ＆ボリューム中央値インジケータ この強力なボリューム分析ツールを使用して、 実際の売買圧力 を追跡します。 ボリューム比較インジケーター (Volume Compare Indicator) は、 累積デルタ (Cumulative Delta) と ボリューム中央値 (Volume Medians) を組み合わせて、 機関投資家の活動、 不均衡、 および潜在的な反転を特定するのに役立ちます。  主な特徴： 累積デルタヒストグラム – リアルタイムで純粋な買いボリュームと売りボリュームを視覚化します。  売買ボリューム中央値 – 平均的な買いボリュームと売りボリュームのレベルを示す水平線。  スマートなボリューム分類 – 以下を区別します： 強い買い（緑） – 強気（ブル）の圧力。 強い売り（赤） – 弱気（ベア）の圧力。 買いボリューム中央値（青線） – 標準的な買いボリュームの基準。 売りボリューム中央値（オレンジ線） – 標準的な売りボリュームの基準。  カスタマイズ可能なパラメーター – 感度に合わせて CDIPeriod と CDIRang
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The MarketProfileTPO indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for high-volatility instruments like NAS100, US30, and XAUUSD when used on the M1 (1-minute) timeframe, offering a detailed
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The   Real Flow Defense Levels   indicator is a proprietary tool designed to identify and plot   significant, high-conviction price zones   directly onto your main trading chart. It uses a dynamic, volume-based analysis to determine where the market has previously demonstrated the   strongest defense or concentration of activity . These plotted lines serve as   dynamic support and resistance levels , highlighting the prices where major participants are most likely to enter or defend their positi
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
プライス・コンパス は、金融市場における トレンドナビゲーションシステム として機能するように設計された、強力なテクニカル分析ツールです。 本インジケーターは、市場の 平均的な方向性圧力 を評価し、短期的なノイズを効果的にフィルタリングして、支配的な動きを明確に識別します。現在の価格がその「中央平均」からどれだけ乖離しているかを定量化し、市場の 方向性 （強気、弱気、または中立）の正確なシグナルを提供します。 解釈 (コンパスの三つの状態) (Interpretação - Os Três Estados do Compass) このインジケーターは、 ゼロライン を中心に据えた別のサブウィンドウに描画され、現在の市場状態を示すために3つの異なる色を使用します： コンパスの状態 (Estado do Compass) 位置 (Localização) シグナル (Sinalização) 解釈 (Interpretação) 北 (強気) ゼロラインの上 ポジティブ (Positive) 市場が 強い買い圧力 下にあることを示します。 上昇トレンド の開始または継続を示唆します。 南
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.

