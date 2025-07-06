Tick Volume
- インディケータ
- Thiago Pereira Pinho
- バージョン: 2.2
- アップデート済み: 20 9月 2025
- アクティベーション: 20
TickVolume：高度なインジケーター
TickVolume は、ティックボリュームヒストグラムに基づく高度なインジケーターであり、方向性の強さ（強気/弱気）と注文吸収ロジックを組み合わせています。買い手と売り手の間の市場の優位性を明確に示し、強い不均衡や中立化フェーズを発見するのに役立ちます。
主な特徴：
-
方向性のある色付きヒストグラム
-
強気（ブル）強い (Bull Strong) – 支配的な買いの衝動。
-
強気（ブル）弱い (Bull Weak) – 勢いが弱い買い手。
-
弱気（ベア）強い (Bear Strong) – 支配的な売りの衝動。
-
弱気（ベア）弱い (Bear Weak) – 強度が低い売り手。
-
吸収/中立 (Absorption/Neutral) – 市場の圧力間のバランス。
-
-
動的なボリューム中央線
-
設定可能なウィンドウ (CDIRange) で計算され、一般的なボリュームからの逸脱を強調表示します。
-
-
フェードシステム（動的減衰）
-
強いバーが時間とともに徐々に弱まることをシミュレートします。
-
-
スマートアラート（リアルタイム）
-
現在のボリュームが設定されたアラート閾値 (alertThreshold) を超えたときに通知します。
-
爆発的な強気 (Bullish) または弱気 (Bearish) な動きを検出します。
-
視覚および音声アラートが含まれます。
-
カスタマイズ可能なパラメーター：
-
CDIRange – 中央値の計算期間。
-
Threshold – 優位性/吸収の閾値。
-
MAPeriod – ボリューム比較とアラートのための期間。
-
FadeFactor – 過去の強さの減衰強度。
-
各ヒストグラムの状態の色 は完全にカスタマイズ可能です。
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.