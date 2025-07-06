Tick Volume

5

Certamente! Aqui está a tradução da descrição do indicador TickVolume para o português do Brasil:

 TickVolume: Visão Avançada de Volume

O TickVolume é um indicador avançado baseado em um histograma de volume de ticks, que combina força direcional (de Alta/Baixa) com a lógica de absorção de ordens. Ele fornece uma visão clara do domínio do mercado entre compradores e vendedores, ajudando a identificar fortes desequilíbrios ou fases de neutralização. Principais Recursos:

  • Histograma Colorido Direcional

    • Touros Fortes (Bull Strong) – impulsos de compra dominantes.

    •  Touros Fracos (Bull Weak) – compradores com menor força.

    •  Ursos Fortes (Bear Strong) – impulsos de venda dominantes.

    •  Ursos Fracos (Bear Weak) – vendedores com menor intensidade.

    •  Absorção/Neutro (Absorption/Neutral) – equilíbrio entre as pressões do mercado.

  • Linha Mediana de Volume Dinâmico

    • Calculada ao longo de uma janela configurável (CDIRange) para destacar desvios do volume típico.

  • Sistema de Atenuação (Fade System) (Decaimento Dinâmico)

    • Simula o enfraquecimento gradual de barras fortes ao longo do tempo.

  • Alertas Inteligentes (em tempo real)

    • Notificações quando o volume atual excede o limite de alerta (alertThreshold) configurado.

    • Detecção de movimentos explosivos de Alta (Bullish) ou Baixa (Bearish).

    • Alertas visuais e sonoros incluídos.

⚙️ Parâmetros Configuráveis:

  • CDIRange – Período para o cálculo da mediana.

  • Threshold – Limite (ou Threshold) de dominância/absorção.

  • MAPeriod – Período para comparação de volume e alertas.

  • FadeFactor – Intensidade do decaimento da força passada.

  • Cores totalmente personalizáveis para cada estado do histograma.

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.09.21 07:40 
 

TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.

Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilitários
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indicadores
Para versão atualizada com melhorias e entrada automática. Acesse meu perfil e conheça o Fimathe Painel O   Indicador Fimathe   é uma ferramenta para o MetaTrader 5 criada a partir dos ensinamentos do mestre Marcelo Ferreira, a ferramenta que facilita a identificação de níveis de suporte, resistência, zonas neutras e canais de preço. Com uma interface interativa, ele permite traçar e gerenciar linhas de suporte e resistência, gerar canais de take e zonas neutras, além de oferecer alertas visuai
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.  Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais:  Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda.  Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.  Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sin
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX period
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitários
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional add
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilitários
Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronize Seus Gráficos e Objetos Potencialize sua análise em múltiplos gráficos com o Sync Indicator.   A ferramenta definitiva para traders que operam Price Action, Smart Money Concepts ou qualquer estratégia que exija correlação entre tempos gráficos. Esta ferramenta profissional não apenas sincroniza o movimento do mouse, mas também   replica seus estudos gráficos (linhas, canais, retângulos)   entre gráficos e oferece um   Painel Gerenciador de Obje
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
O TickVolume  é uma ferramenta avançada de Análise de Fluxo de Ordens e Volume (Order Flow & Volume Analysis) , desenvolvida para rastrear a dominância de ticks em tempo real entre compradores e vendedores. Ele transforma o volume bruto em uma visualização intuitiva e acionável, destacando a força, a fraqueza, a velocidade e as zonas de absorção do mercado através de múltiplas camadas de histogramas dinâmicos.  Recursos Exclusivos e Tecnologia Avançada Rastreamento de Dominância Multi-Camadas: F
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.  Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais: Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda. Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.  Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sinal
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos:  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real.  Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizont
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resistência
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador   MarketProfileTPO   para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de   Perfil de Mercado   ( Market Profile ), baseado na análise de   Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimiza
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões.  Principais Recursos:  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizont
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de Perfil de Mercado ( Market Profile ), baseado na análise de Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimizado para at
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
: ️ Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resis
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
O Price Compass é uma ferramenta de análise técnica projetada para funcionar como uma bússola de tendência nos mercados financeiros. Ele avalia a pressão direcional média do mercado, filtrando o ruído de curto prazo para identificar o movimento dominante com clareza. O indicador quantifica o quão afastado o preço atual está de sua "média central" histórica, fornecendo um sinal claro de orientação (Alta, Baixa ou Neutra). Interpretação (Os Três Estados do Compass) O indicador é exibido em uma jan
