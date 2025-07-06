Tick Volume

Certamente! Aqui está a tradução da descrição do indicador TickVolume para o português do Brasil:

TickVolume: Visão Avançada de Volume

O TickVolume é um indicador avançado baseado em um histograma de volume de ticks, que combina força direcional (de Alta/Baixa) com a lógica de absorção de ordens. Ele fornece uma visão clara do domínio do mercado entre compradores e vendedores, ajudando a identificar fortes desequilíbrios ou fases de neutralização. Principais Recursos:

Histograma Colorido Direcional Touros Fortes ( Bull Strong ) – impulsos de compra dominantes. Touros Fracos ( Bull Weak ) – compradores com menor força. Ursos Fortes ( Bear Strong ) – impulsos de venda dominantes. Ursos Fracos ( Bear Weak ) – vendedores com menor intensidade. Absorção/Neutro ( Absorption/Neutral ) – equilíbrio entre as pressões do mercado.

Linha Mediana de Volume Dinâmico Calculada ao longo de uma janela configurável ( CDIRange ) para destacar desvios do volume típico.

Sistema de Atenuação ( Fade System ) (Decaimento Dinâmico) Simula o enfraquecimento gradual de barras fortes ao longo do tempo.

Alertas Inteligentes (em tempo real) Notificações quando o volume atual excede o limite de alerta ( alertThreshold ) configurado. Detecção de movimentos explosivos de Alta ( Bullish ) ou Baixa ( Bearish ). Alertas visuais e sonoros incluídos.



⚙️ Parâmetros Configuráveis: