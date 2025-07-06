Tick Volume
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versão: 2.2
- Atualizado: 20 setembro 2025
- Ativações: 20
TickVolume: Visão Avançada de Volume
O TickVolume é um indicador avançado baseado em um histograma de volume de ticks, que combina força direcional (de Alta/Baixa) com a lógica de absorção de ordens. Ele fornece uma visão clara do domínio do mercado entre compradores e vendedores, ajudando a identificar fortes desequilíbrios ou fases de neutralização. Principais Recursos:
-
Histograma Colorido Direcional
-
Touros Fortes (Bull Strong) – impulsos de compra dominantes.
-
Touros Fracos (Bull Weak) – compradores com menor força.
-
Ursos Fortes (Bear Strong) – impulsos de venda dominantes.
-
Ursos Fracos (Bear Weak) – vendedores com menor intensidade.
-
Absorção/Neutro (Absorption/Neutral) – equilíbrio entre as pressões do mercado.
-
-
Linha Mediana de Volume Dinâmico
-
Calculada ao longo de uma janela configurável (CDIRange) para destacar desvios do volume típico.
-
-
Sistema de Atenuação (Fade System) (Decaimento Dinâmico)
-
Simula o enfraquecimento gradual de barras fortes ao longo do tempo.
-
-
Alertas Inteligentes (em tempo real)
-
Notificações quando o volume atual excede o limite de alerta (alertThreshold) configurado.
-
Detecção de movimentos explosivos de Alta (Bullish) ou Baixa (Bearish).
-
Alertas visuais e sonoros incluídos.
-
⚙️ Parâmetros Configuráveis:
-
CDIRange – Período para o cálculo da mediana.
-
Threshold – Limite (ou Threshold) de dominância/absorção.
-
MAPeriod – Período para comparação de volume e alertas.
-
FadeFactor – Intensidade do decaimento da força passada.
-
Cores totalmente personalizáveis para cada estado do histograma.
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.