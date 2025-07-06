Tick Volume
- 指标
- Thiago Pereira Pinho
- 版本: 2.2
- 更新: 20 九月 2025
- 激活: 20
TickVolume：高级指标
TickVolume 是一个基于跳动点成交量直方图的先进指标，它结合了方向强度（看涨/看跌）和订单吸收逻辑。它清晰地展示了买方和卖方之间的市场主导地位，有助于发现强烈的失衡或中性化阶段。
主要特点：
-
定向彩色直方图
-
强劲买盘 (Bull Strong) – 占主导地位的购买冲动。 疲软买盘 (Bull Weak) – 买家力量较弱。
-
强劲卖盘 (Bear Strong) – 占主导地位的抛售冲动。
-
疲软卖盘 (Bear Weak) – 卖家强度较低。
-
吸收/中性 (Absorption/Neutral) – 市场压力之间的平衡。
-
-
动态成交量中位线
-
在可配置的窗口 (CDIRange) 上计算，以突出与典型成交量的偏差。
-
-
衰减系统（动态衰减）
-
模拟强劲柱子随时间逐渐减弱的过程。
-
-
智能警报（实时）
-
当当前成交量超过配置的警报阈值 (alertThreshold) 时发出通知。
-
检测爆发性的看涨 (Bullish) 或看跌 (Bearish) 走势。
-
包括视觉和声音警报。
-
可自定义参数：
-
CDIRange – 中位数计算周期。
-
Threshold – 主导地位/吸收阈值。
-
MAPeriod – 用于成交量比较和警报的周期。
-
FadeFactor – 过去强度的衰减强度。
-
直方图每种状态的颜色 可完全自定义。
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.