Tick Volume
- Индикаторы
- Thiago Pereira Pinho
- Версия: 2.2
- Обновлено: 20 сентября 2025
- Активации: 20
TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема
TicvVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема, который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров. Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации.
Ключевые Особенности:
-
Направленная Цветовая Гистограмма
-
Сильные Быки (Bull Strong) – доминирующие импульсы покупок.
-
Слабые Быки (Bull Weak) – покупатели с меньшей силой.
-
Сильные Медведи (Bear Strong) – доминирующие импульсы продаж.
-
Слабые Медведи (Bear Weak) – продавцы с меньшей интенсивностью.
-
Поглощение/Нейтраль (Absorption/Neutral) – баланс между рыночными давлениями.
-
-
Динамическая Медианная Линия Объема
-
Рассчитывается за настраиваемое окно (CDIRange), чтобы выделить отклонения от типичного объема.
-
-
Система Затухания (Fade System) (Динамический Спад)
-
Имитирует постепенное ослабление сильных баров с течением времени.
-
-
Умные Оповещения (в реальном времени)
-
Уведомления, когда текущий объем превышает настроенный порог оповещения (alertThreshold).
-
Обнаружение взрывных Бычьих (Bullish) или Медвежьих (Bearish) движений.
-
Включены визуальные и звуковые оповещения.
-
Настраиваемые Параметры:
-
CDIRange – Период для расчета медианы.
-
Threshold – Порог доминирования/поглощения.
-
MAPeriod – Период для сравнения объемов и оповещений.
-
FadeFactor – Интенсивность ослабления прошлой силы.
-
Полностью настраиваемые цвета для каждого состояния гистограммы.
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.