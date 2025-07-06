Tick Volume

5

TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема

TicvVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема, который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров. Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации.

Ключевые Особенности:

  • Направленная Цветовая Гистограмма

    •  Сильные Быки (Bull Strong) – доминирующие импульсы покупок.

    •  Слабые Быки (Bull Weak) – покупатели с меньшей силой.

    • Сильные Медведи (Bear Strong) – доминирующие импульсы продаж.

    •  Слабые Медведи (Bear Weak) – продавцы с меньшей интенсивностью.

    •  Поглощение/Нейтраль (Absorption/Neutral) – баланс между рыночными давлениями.

  • Динамическая Медианная Линия Объема

    • Рассчитывается за настраиваемое окно (CDIRange), чтобы выделить отклонения от типичного объема.

  • Система Затухания (Fade System) (Динамический Спад)

    • Имитирует постепенное ослабление сильных баров с течением времени.

  • Умные Оповещения (в реальном времени)

    • Уведомления, когда текущий объем превышает настроенный порог оповещения (alertThreshold).

    • Обнаружение взрывных Бычьих (Bullish) или Медвежьих (Bearish) движений.

    • Включены визуальные и звуковые оповещения.

 Настраиваемые Параметры:

  • CDIRange – Период для расчета медианы.

  • Threshold – Порог доминирования/поглощения.

  • MAPeriod – Период для сравнения объемов и оповещений.

  • FadeFactor – Интенсивность ослабления прошлой силы.

  • Полностью настраиваемые цвета для каждого состояния гистограммы.


Отзывы 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.09.21 07:40 
 

TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.

