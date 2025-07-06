Tick Volume

Друзья, представляем Вашему вниманию наш новый индикатор Forex Gump Laser. Так как у нас в команде нет дизайнеров, а в основном мы математики, финансисты, программисты и трейдеры, то особых изменений в дизайне индикатора мы не делали. С виду он напоминает привычный Вам Forex Gump. С другой стороны Forex Gump стал уже не просто названием индикатора, это бренд. И мы пытаемся во всех его разновидностях сохранить фирменный стиль. Вся суть индикатора в его алгоритмах работы и формулах, которые отвеча