Tick Volume

TickVolume: 고급 주문 흐름 및 거래량 분석 도구 (MT5)

TickVolume 지표는 MetaTrader 5용 고급 주문 흐름 및 거래량 분석 도구로, 매수자와 매도자 간의 실시간 틱 우위를 추적하도록 설계되었습니다. 이 지표는 원시 틱 거래량을 직관적이고 실행 가능한 시각화로 변환하여, 다중 동적 히스토그램 레이어를 통해 강도, 약점, 속도 및 흡수 영역을 강조합니다.

 독점 기능 및 고급 기술

다층 우위 추적 (Multi-Layer Dominance Tracking):

  • 강점 및 약점: 두께가 변하는 히스토그램 (두꺼운 막대는 강한 우위를, 얇은 막대는 약한 움직임을 나타냅니다).

  • 통합 페이드 시스템 (Integrated Fade System): 압력의 연속성을 포착합니다. 초기 고볼륨 막대 이후에도 막대 크기와 색상이 **지속(서서히 사라짐)**되어 주문 흐름의 지속적인 공격성을 나타냅니다.

속도 구성 요소 (Velocity Component / Speed Overlay):

  • v4.5의 새로운 기능. 틱 거래량이 동적 중앙값을 크게 초과할 때를 식별하여, 두 개의 분리된 레이어(Bull SpeedBear Speed)를 통해 가속 및 잠재적인 돌파를 알립니다.

동적 거래량 중앙값 (Dynamic Volume Median / 금색 선):

  • 틱 거래량에 대한 적응형 기준선을 설정하여, 트레이더가 현재 거래량을 최근 시장 평균과 비교하여 평가할 수 있도록 합니다.

흡수/균형 감지 (Absorption/Equilibrium Detection / 회색):

  • 기본적으로 높은 거래량에도 불구하고 가격이 정체될 수 있는 통합 또는 흡수 단계를 알립니다.

스마트하고 맞춤 설정 가능한 경고:

  • 틱 속도가 사용자 정의 경고 임계값( alertThreshold )을 초과할 때 시각 및 소리 알림이 트리거되어, 잠재적인 소진 또는 움직임 가속에 대해 경고합니다.

 차트 해석 방법

레이어 (색상) 시장 상태 시사점 (권장 사용법)
짙은 파란색 (강함) 강한 강세 우위 주문 흐름에 높은 매수 공격성. 잠재적인 추세 지속 또는 상승 추세의 시작.
벽돌색 빨간색 (강함) 강한 약세 우위 주문 흐름에 높은 매도 공격성. 잠재적인 추세 지속 또는 하락 추세의 시작.
밝은 파란색 (약함) 약한 강세 우위 낮은 거래량 참여로 상승 추세 움직임. 잠재적인 반전 또는 일시 중지에 대한 경고.
밝은 빨간색 (약함) 약한 약세 우위 낮은 거래량 참여로 하락 추세 움직임. 잠재적인 반전 또는 일시 중지에 대한 경고.
파란색/빨간색 (속도) 가속/과도한 틱 틱 거래량이 중앙값을 크게 상회합니다. 절정 또는 돌파 확인 신호.
회색 (흡수) 흡수/균형 거래량을 동반한 일시 정지. 공격성이 대형 플레이어에 의해 흡수되고 있다는 주요 지표.
금색 선 (중앙값) 거래량 기준선 현재 거래량이 높은지 또는 낮은지 결정하는 기준.

리뷰 답변