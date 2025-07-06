Tick Volume
- 지표
- Thiago Pereira Pinho
- 버전: 2.2
- 업데이트됨: 20 9월 2025
- 활성화: 20
TickVolume: 고급 주문 흐름 및 거래량 분석 도구 (MT5)
TickVolume 지표는 MetaTrader 5용 고급 주문 흐름 및 거래량 분석 도구로, 매수자와 매도자 간의 실시간 틱 우위를 추적하도록 설계되었습니다. 이 지표는 원시 틱 거래량을 직관적이고 실행 가능한 시각화로 변환하여, 다중 동적 히스토그램 레이어를 통해 강도, 약점, 속도 및 흡수 영역을 강조합니다.
독점 기능 및 고급 기술
다층 우위 추적 (Multi-Layer Dominance Tracking):
-
강점 및 약점: 두께가 변하는 히스토그램 (두꺼운 막대는 강한 우위를, 얇은 막대는 약한 움직임을 나타냅니다).
-
통합 페이드 시스템 (Integrated Fade System): 압력의 연속성을 포착합니다. 초기 고볼륨 막대 이후에도 막대 크기와 색상이 **지속(서서히 사라짐)**되어 주문 흐름의 지속적인 공격성을 나타냅니다.
속도 구성 요소 (Velocity Component / Speed Overlay):
-
v4.5의 새로운 기능. 틱 거래량이 동적 중앙값을 크게 초과할 때를 식별하여, 두 개의 분리된 레이어(Bull Speed 및 Bear Speed)를 통해 가속 및 잠재적인 돌파를 알립니다.
동적 거래량 중앙값 (Dynamic Volume Median / 금색 선):
-
틱 거래량에 대한 적응형 기준선을 설정하여, 트레이더가 현재 거래량을 최근 시장 평균과 비교하여 평가할 수 있도록 합니다.
흡수/균형 감지 (Absorption/Equilibrium Detection / 회색):
-
기본적으로 높은 거래량에도 불구하고 가격이 정체될 수 있는 통합 또는 흡수 단계를 알립니다.
스마트하고 맞춤 설정 가능한 경고:
-
틱 속도가 사용자 정의 경고 임계값( alertThreshold )을 초과할 때 시각 및 소리 알림이 트리거되어, 잠재적인 소진 또는 움직임 가속에 대해 경고합니다.
차트 해석 방법
|레이어 (색상)
|시장 상태
|시사점 (권장 사용법)
|짙은 파란색 (강함)
|강한 강세 우위
|주문 흐름에 높은 매수 공격성. 잠재적인 추세 지속 또는 상승 추세의 시작.
|벽돌색 빨간색 (강함)
|강한 약세 우위
|주문 흐름에 높은 매도 공격성. 잠재적인 추세 지속 또는 하락 추세의 시작.
|밝은 파란색 (약함)
|약한 강세 우위
|낮은 거래량 참여로 상승 추세 움직임. 잠재적인 반전 또는 일시 중지에 대한 경고.
|밝은 빨간색 (약함)
|약한 약세 우위
|낮은 거래량 참여로 하락 추세 움직임. 잠재적인 반전 또는 일시 중지에 대한 경고.
|파란색/빨간색 (속도)
|가속/과도한 틱
|틱 거래량이 중앙값을 크게 상회합니다. 절정 또는 돌파 확인 신호.
|회색 (흡수)
|흡수/균형
|거래량을 동반한 일시 정지. 공격성이 대형 플레이어에 의해 흡수되고 있다는 주요 지표.
|금색 선 (중앙값)
|거래량 기준선
|현재 거래량이 높은지 또는 낮은지 결정하는 기준.
TickVolume is a powerful and intuitive indicator. It highlights buying/selling pressure, absorption, and exhaustion with clear visuals, making momentum shifts and fakeouts easy to spot. Great for SnR trading — and the support is excellent.