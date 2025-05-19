Fibo scalping strategy

Questo EA si basa sui ritracciamenti e sui livelli di Fibonacci. Può aprire molte posizioni di acquisto e vendita contemporaneamente, se ci sono segnali basati sui livelli di Fibonacci. Può anche aprire molte posizioni seguendo il trend in base al livello di margine libero e se il capitale del conto è superiore al saldo del conto. Ti consiglio di utilizzare il conto Cent per la copertura. Se depositi 1000$, saranno 100.000 centesimi. Ho verificato questo aspetto nel conto standard Cent di Exness e potrei consigliarti anche questo broker. Ti consiglio vivamente di utilizzare il conto Cent perché il mio EA è ad alto rischio, ecco perché è consigliabile rischiare i tuoi centesimi. Ti consiglio di utilizzare le impostazioni predefinite, perché le ho testate molte volte. Questo EA può funzionare su qualsiasi coppia, ma ti consiglio di utilizzare solo XAUUSD (Oro), perché questo strumento presenta un'elevata volatilità sul mercato e questo EA può funzionare molto bene in situazioni di volatilità elevata. Per: solo strumento XAUUSD (Oro). Se non puoi permetterti di perderlo, non rischiare.

Filtro:
Sherlocks1994
26
Sherlocks1994 2026.01.18 10:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Komila Safarova
15120
Risposta dello sviluppatore Komila Safarova 2026.01.18 15:47
Hi, yes with adjusted set file you can use on them, test yourself. change stop loss, take profit, trailing stop trailing step and pointmultiplier on input section. Thank you
Rispondi alla recensione