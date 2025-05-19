Fibo scalping strategy

Este EA é baseado em retrações de Fibonacci e níveis de Fibonacci. Ele pode abrir muitas posições de compra e venda simultaneamente, se houver sinais baseados em níveis de Fibonacci. Também pode abrir muitas posições de acordo com a tendência, de acordo com o nível de margem livre e se o patrimônio líquido da conta for maior que o saldo da conta.

Recomendo usar uma conta Cent para hedge. Se você depositar US$ 1.000, serão 100.000 centavos. Verifiquei isso na conta Cent Standard da Exness e posso recomendar esta corretora para você também. Recomendo fortemente que você use a conta Cent, pois meu EA é de alto risco, por isso é bom arriscar seus centavos.

Recomendo usar a configuração padrão, pois testei essa configuração várias vezes.

Este EA pode trabalhar com qualquer par, mas recomendo usar apenas XAUUSD (Ouro), pois este instrumento tem alta volatilidade no mercado e pode funcionar muito bem em volatilidades mais altas.

Para: apenas o instrumento XAUUSD (Ouro).

Se você não pode perder, não arrisque.
Sherlocks1994
26
Sherlocks1994 2026.01.18 10:50 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Komila Safarova
15120
Resposta do desenvolvedor Komila Safarova 2026.01.18 15:47
Hi, yes with adjusted set file you can use on them, test yourself. change stop loss, take profit, trailing stop trailing step and pointmultiplier on input section. Thank you
Responder ao comentário