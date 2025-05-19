Fibo scalping strategy
Este EA é baseado em retrações de Fibonacci e níveis de Fibonacci. Ele pode abrir muitas posições de compra e venda simultaneamente, se houver sinais baseados em níveis de Fibonacci. Também pode abrir muitas posições de acordo com a tendência, de acordo com o nível de margem livre e se o patrimônio líquido da conta for maior que o saldo da conta.
Recomendo usar uma conta Cent para hedge. Se você depositar US$ 1.000, serão 100.000 centavos. Verifiquei isso na conta Cent Standard da Exness e posso recomendar esta corretora para você também. Recomendo fortemente que você use a conta Cent, pois meu EA é de alto risco, por isso é bom arriscar seus centavos.
Recomendo usar a configuração padrão, pois testei essa configuração várias vezes.
Este EA pode trabalhar com qualquer par, mas recomendo usar apenas XAUUSD (Ouro), pois este instrumento tem alta volatilidade no mercado e pode funcionar muito bem em volatilidades mais altas.
Para: apenas o instrumento XAUUSD (Ouro).
Se você não pode perder, não arrisque.
