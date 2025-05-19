Fibo scalping strategy

Cet EA est basé sur les retracements et les niveaux de Fibo. Il permet d'ouvrir simultanément plusieurs positions d'achat et de vente, en présence de signaux basés sur les niveaux de Fibo. Il peut également ouvrir plusieurs positions en fonction de la tendance, en fonction du niveau de marge disponible et si le capital du compte est supérieur au solde. Je vous recommande d'utiliser un compte en cents pour la couverture. Si vous déposez 1 000 $, vous obtiendrez 100 000 cents. J'ai vérifié cela avec le compte en cents standard d'Exness et je vous recommande également ce courtier. Je vous recommande fortement d'utiliser un compte en cents, car mon EA est très risqué ; c'est pourquoi il est judicieux de risquer vos cents. Je vous recommande d'utiliser le paramètre par défaut, car je l'ai testé à plusieurs reprises. Cet EA peut gérer toutes les paires, mais je vous recommande d'utiliser uniquement le XAUUSD (or), car cet instrument présente une forte volatilité sur le marché et il fonctionne très bien dans les conditions de volatilité les plus élevées. Pour : instrument XAUUSD (or) uniquement. Si vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre, ne le risquez pas.