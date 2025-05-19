Fibo scalping strategy

이 EA는 피보나치 되돌림과 피보나치 레벨을 기반으로 합니다. 피보나치 레벨에 기반한 신호가 있을 경우, 동시에 여러 매수 및 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 또한, 자유 증거금 수준에 따라 추세에 따라 계좌 자본금이 계좌 잔액보다 높을 경우 여러 포지션을 개설할 수 있습니다. 헤지 거래에는 센트 계좌를 사용하는 것을 권장합니다. 1,000달러를 입금하면 100,000센트가 됩니다. Exness Standard 센트 계좌에서 이 점을 확인했으며, 이 브로커를 추천해 드릴 수 있습니다. 제 EA는 고위험 계좌이므로 센트를 위험에 노출하는 것이 좋으므로 센트 계좌 유형을 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 기본 설정을 사용하는 것을 권장합니다. 이 설정을 여러 번 테스트했기 때문입니다. 이 EA는 모든 통화쌍에서 작동할 수 있지만, XAUUSD(금) 상품만 사용하는 것을 권장합니다. 이 상품은 시장 변동성이 높고, 변동성이 가장 높은 상황에서도 매우 효과적일 수 있기 때문입니다. XAUUSD(금) 상품만 해당. 잃을 여유가 없다면 위험을 무릅쓰지 마세요.

제작자의 제품 더 보기
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
이 Expert Advisor (EA) 는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) , 빌 윌리엄스의 오썸 오실레이터(Awesome Oscillator) , 그리고 지수이동평균선(Exponential Moving Average, EMA) 을 기반으로 설계되었습니다. 설정 파일(.set)을 받으려면 저에게 연락하시거나 댓글 섹션에서 다운로드하세요. 또는 **골드(XAUUSD)**용 설정 파일을 받으려면 여기를 클릭하세요. **비트코인(BTCUSD)**용 설정 파일은 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다. EA의 무료 버전은 **11월 1일(버전 1.10)**까지 사용할 수 있습니다. **낮은 잔액으로는 사용하지 마세요. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계정(약 500달러)**을 사용하는 것이 권장됩니다. **스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 얻는 것을 목표로 하는 거래 전략입니다. 이 전략은 높은 시장 유동성 과 좁은 스프레
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Experts
이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 피보나치 레벨과 높은 변동성 기간의 헤징 전략에 기반하고 있습니다. 스캘핑은 작고 빈번한 가격 변동을 포착하는 데 중점을 둔 거래 접근 방식입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드는 스캘핑에 매우 중요하며, 이는 체결 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 이유로 EA는 시장이 활발히 거래되는 시간대에 가장 효과적으로 작동합니다. EA는 피보나치 레벨에 기반한 신호가 나타날 경우 동시에 여러 개의 매수 및 매도 주문을 열 수 있습니다. 사용 권장 사항 거래 상품: XAUUSD (골드) 계좌 유형: Cent Account (센트 계좌) 최소 예치금: 100,000센트 (1,000 USD에 해당) 센트 계좌는 EA가 다수의 대기 주문을 설정할 수 있기 때문에 더 적합하며, 센트 단위 거래는 위험 수준을 낮추는 데 도움이 됩니다. 참고 사항 기본 설정은 테스트 전용입니다. 실제 사용 시에는 입력 매개변수를 조정하거나 설정 파일(.
FREE
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experts
이 익스퍼트 어드바이저(Expert Advisor, EA) 는 XAUUSD(골드) 및 BTCUSD(비트코인) 자동 거래를 위해 설계되었습니다. 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) 과 엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory) 을 결합하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다. 설정 파일 받기 .set 설정 파일 을 받으려면 저에게 문의하시거나 댓글 섹션에서 다운로드하세요. 골드(XAUUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요. 비트코인(BTCUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요. 최적화 및 성능 이 EA는 센트 계좌(Cent Account) 에 최적화되어 있으며, 다음과 같은 장점이 있습니다: 유연한 포지션 크기 조정 향상된 리스크 관리 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능 유지 낮은 잔액으로 사용하지 마십시오 — 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트(약 500달러) 이상의 계좌를 권장합니다. 주요 기능 플러그 앤 플레이 구성 – 바로 사
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experts
이 Expert Advisor(EA)는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) , 상대강도지수(RSI) , 그리고 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 제작되었습니다. 설정 파일(.set)을 받으시려면 저에게 연락하시거나, 댓글 섹션에서 **골드(XAUUSD)**용 set 파일을 다운로드하실 수 있습니다(여기를 클릭). 낮은 잔고 사용은 피하시기 바랍니다. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계좌를 권장합니다. **스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 추구하는 트레이딩 전략입니다. 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드에 의존하여 체결 리스크를 줄입니다. 따라서 이 EA는 시장 활동이 활발한 시간대 에서 가장 좋은 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다. 이 EA는 피보나치 레벨 , Awesome Oscillator , 상대강도지수(RSI) 또는 **지수이동평균선(EMA)**을 기반으로 한 신호가 발생하면, 여러 개의 매수 및 매도
XAUUSD scalping EA
Komila Safarova
Experts
XAUUSD Scalping EA 는 XAUUSD(골드) 시장을 스스로 분석하고 싶은 트레이더를 위해 설계된 반자동 매매 시스템 입니다. 트레이더는 단순히 시장 방향을 판단 하고, EA에 매수(Buy) 또는 매도(Sell) 명령을 내리기만 하면 됩니다. 이 EA는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement) 레벨의 정밀도를 활용하여 고확률 진입 구간 을 식별하고, 진입이 트리거되면 자동으로 포지션을 관리합니다. 추천 사용법: 골드가 조정(Pullback) 을 보일 때까지 기다린 후, 차트에 EA를 설치하고 매수(Buy) 방향만 활성화하여 상승 추세를 공략하는 것을 권장합니다. 설정 파일(.set)이 필요하신 경우 연락 주세요.  작동 방식 EA는 가격 조정을 기다린 뒤, 상승 추세에서 여러 개의 매수(Buy) 포지션을 엽니다. 하락 추세에서는 반대로 매도(Sell) 포지션을 엽니다. 입력 파라미터에서 정의된 총 부동 손익 목표치 에 도달하면, 모든 포지션이 자동으로 청
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Experts
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer 는 피보나치 되돌림(Fibonacci retracement) 수준 과 헤징(Hedging) 로직 을 기반으로 제작된 공격적인 스캘핑 전문가 어드바이저(EA)입니다. XAUUSD(골드) 전용으로 설계되었으며, 이 EA는 지속적으로 거래하며 안정적이고 횡보 또는 레인지 시장 에서 가장 높은 성능을 발휘하지만, 올바르게 설정하면 변동성이 큰 시장 에서도 강력한 성과를 낼 수 있습니다. 이 EA는 시간 제한이 없는 EA 로, 선택한 설정 파일(.set)에 따라 시장 조건이 맞을 때 거래합니다. 중요 구매 후, 최적화된 XAUUSD 설정 파일 을 받기 위해 개인 메시지 를 보내거나, 댓글 섹션 에서 다운로드하십시오. 또는, 여기를 클릭하여 XAUUSD(골드) 설정 파일 받기 . 전략 개요 Fibo 61.8 – Game Changer는 단기 가격 움직임에 초점을 맞추고 다음을 사용합니다: 주요 진입 레벨로
Sherlocks1994
26
Sherlocks1994 2026.01.18 10:50 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Komila Safarova
15120
개발자의 답변 Komila Safarova 2026.01.18 15:47
Hi, yes with adjusted set file you can use on them, test yourself. change stop loss, take profit, trailing stop trailing step and pointmultiplier on input section. Thank you
리뷰 답변