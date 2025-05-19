Fibo scalping strategy

이 EA는 피보나치 되돌림과 피보나치 레벨을 기반으로 합니다. 피보나치 레벨에 기반한 신호가 있을 경우, 동시에 여러 매수 및 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 또한, 자유 증거금 수준에 따라 추세에 따라 계좌 자본금이 계좌 잔액보다 높을 경우 여러 포지션을 개설할 수 있습니다. 헤지 거래에는 센트 계좌를 사용하는 것을 권장합니다. 1,000달러를 입금하면 100,000센트가 됩니다. Exness Standard 센트 계좌에서 이 점을 확인했으며, 이 브로커를 추천해 드릴 수 있습니다. 제 EA는 고위험 계좌이므로 센트를 위험에 노출하는 것이 좋으므로 센트 계좌 유형을 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 기본 설정을 사용하는 것을 권장합니다. 이 설정을 여러 번 테스트했기 때문입니다. 이 EA는 모든 통화쌍에서 작동할 수 있지만, XAUUSD(금) 상품만 사용하는 것을 권장합니다. 이 상품은 시장 변동성이 높고, 변동성이 가장 높은 상황에서도 매우 효과적일 수 있기 때문입니다. XAUUSD(금) 상품만 해당. 잃을 여유가 없다면 위험을 무릅쓰지 마세요.