Swing BOS Structure es un indicador de estructura de mercado para MetaTrader 5.





El indicador detecta automáticamente:

- Swing High (SH)

- Swing Bajo (SL)

- Ruptura de Estructura (BOS)

- Cambio de Carácter (CHoCH)





Los Swings se confirman sólo después de un número definido de velas, asegurando que no se repitan.

Las señales BOS indican la continuación de la tendencia.

Las señales CHoCH indican un cambio potencial en la estructura del mercado y pueden aparecer con menos frecuencia dependiendo de las condiciones del mercado y del marco temporal.





El indicador es ligero, rápido y está optimizado para el análisis multitemporal.

No sobrecarga el gráfico y funciona sin problemas al cambiar de marco temporal.



