Fibo scalping strategy

このEAはフィボナッチ・リトレースメントとフィボナッチ・レベルに基づいています。フィボナッチ・レベルに基づくシグナルがあれば、同時に複数の売買ポジションを開くことができます。また、余剰証拠金レベルと口座残高が口座残高を上回っている場合、トレンドに沿って複数のポジションを開くこともできます。 ヘッジにはセント口座の使用をお勧めします。1,000ドルを入金すると、100,000セントになります。これはExnessの標準セント口座で確認済みで、このブローカーをお勧めする理由にもなります。私のEAはリスクが高いため、セントをリスクにさらすのは良いことです。そのため、セント口座タイプの使用を強くお勧めします。 デフォルト設定を使用することをお勧めします。この設定は何度もテスト済みです。 このEAはどの通貨ペアでも動作しますが、XAUUSD（ゴールド）のみを使用することをお勧めします。この商品は市場で高いボラティリティを持ち、このEAは最も高いボラティリティでも非常によく機能します。 対象：XAUUSD（ゴールド）商品のみ。 失っても構わないのであれば、リスクを負わないでください。

フィルタ:
Sherlocks1994
26
Sherlocks1994 2026.01.18 10:50 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Komila Safarova
15120
開発者からの返信 Komila Safarova 2026.01.18 15:47
Hi, yes with adjusted set file you can use on them, test yourself. change stop loss, take profit, trailing stop trailing step and pointmultiplier on input section. Thank you
レビューに返信