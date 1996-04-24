Smart EA Summary

Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number
¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual?

Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible.

* Oferta de lanzamiento: el precio actual es de sólo49 USD
Después de las primeras 10 compras, el precio aumentará a75 USD, y gradualmente hasta 99 USD con las próximas versiones.

- Consígalo ahora al precio reducido y sea uno de los primeros en adoptarlo.
- Todas las actualizaciones futuras son gratuitas de por vida.

Características:

Muestra el beneficio por EA (por Magic Number) y el símbolo de negociación.

Calcula la ganancia neta total de todos los números mágicos.

Utiliza un código de colores: verde para beneficios, rojo para pérdidas.

Redimensiona automáticamente la altura del panel en función del contenido.

Diseño limpio y profesional, integrado directamente en el gráfico.

Compatible con cuentas de compensación y cobertura.

Entradas:

Seleccione un intervalo de fechas personalizado para analizar el historial de operaciones.

Personalice la apariencia del panel: color de fondo, color del texto.

Sin configuraciones complejas: ¡sólo tiene que colocarlo en el gráfico y ya funciona!

Perfecto para operadores profesionales que gestionan múltiples estrategias o EAs dentro de una misma cuenta.

Visualice al instante qué EAs están funcionando mejor sin tener que rebuscar en informes u hojas de cálculo.



