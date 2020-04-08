RSI Dashboard Pro

RSI Dashboard PRO - Visión de conjunto

RSI Dashboard PRO es una herramienta elegante y potente que pone el análisis RSI multisímbolo y multihorario directamente al alcance de su mano. Diseñado para ser rápido, claro y preciso, convierte datos complejos del mercado en información práctica en un único panel compacto.

Con un solo clic, cambie de símbolo o de marco temporal al instante, haciendo que el seguimiento del RSI sea más inteligente, rápido y visual.

Principales ventajas

  • Valores del RSI en tiempo real para todos los símbolos de la lista de vigilancia y los plazos seleccionados

  • Codificación automática por colores:

    • Sobrecompra → Verde

    • Sobrecompra → Rojo

    • Neutral → Blanco/Gris

  • Cambio de símbolo y marco temporal con un solo clic

  • Ajustes, umbrales y colores del RSI totalmente personalizables

  • Interfaz limpia, rápida y profesional

  • Compatible con Forex, índices, metales, cripto, y más

RSI Dashboard PRO está diseñado para los operadores que quieren señales claras en múltiples marcos de tiempo de un vistazo - detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa al instante y operar con confianza.

Productos recomendados
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si el
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql5 del indicador SSLHybrid . Versión MT4 Más información aquí: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Descripción de la versión TradingView: Este script está diseñado para el método NNFX, por lo que se recomienda sólo para gráficos diarios. Trató de implementar algunas reglas VP NNFX Este script tiene un SSL / Línea de base (se puede elegir entre el SSL o MA), un SSL secundaria para las operaciones continiuation y un tercer SSL para las operaciones de
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
¿Preocupado por tu próxima operación? ¿Cansado de no saber si tu estrategia realmente funciona? Con CRT Liquidity Pro, operas con estadísticas reales, no con emociones. Conoce tus probabilidades, sigue tu rendimiento y opera con confianza, basado en el Poder de 3, detección inteligente de liquidez y confirmaciones CRT. ¿Te gustaría ver la realidad de la estrategia CRT Liquidity? Después de tu compra, contáctanos y te proporcionaremos uno de nuestros otros productos gratis. Revisa nuestros otro
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Otros productos de este autor
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
FX Clock
Abderrahmane Benali
Indicadores
FXClock - Indicador de reloj profesional para operadores Recordatorio importante: Si encuentra esta herramienta útil, por favor apoye el trabajo dejando un comentario o calificación. Sus comentarios motivan un mayor desarrollo! El indicador FXClock es una herramienta práctica y sencilla que muestra la hora directamente en su plataforma de negociación, lo que le permite realizar un seguimiento de varias piezas clave de información al mismo tiempo. Está especialmente diseñado para ayudar a los
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
Utilidades
Smart Risk Manager - ¡Dominar sus operaciones con precisión y confianza! Tome el control total de sus operaciones manuales con un panel elegante, potente e intuitivo diseñado para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la gestión inteligente del riesgo. Smart Risk Manager le permite colocar operaciones u órdenes pendientes en segundos, al tiempo que calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función de su porcentaje de riesgo predefinido. Se acabaron las conjeturas. Sólo e
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT4 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y desea realizar un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico de forma limpia. Haga clic aquí para la versión MT5 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las 10 primeras compras, el pre
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión. Principales ventajas: - Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15). - Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger. - Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operac
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Indicadores
Recordatorio importante: Si encuentras esta herramienta útil , por favor apoya el trabajo dejando un comentario o valoración . Evita usarla sin mostrar apoyo. Sus comentarios motivan un mayor desarrollo. Visión de Tendencia - SuperTrend PRO Lleve sus operaciones al siguiente nivel con una potente actualización de uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más fiables del mercado. SuperTrend PRO ha sido optimizado para proporcionar señales precisas basadas en la fuerza del ATR, con ale
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indicadores
CrossMaster PRO - Donde se revelan las tendencias CrossMaster PRO es un indicador de precisión diseñado para identificar los momentos críticos en los que la dirección del mercado comienza a cambiar. Mediante el seguimiento de la interacción entre dos medias móviles, proporciona señales claras exactamente cuando el momento es más importante. Diseñado para los operadores que valoran la claridad sobre el ruido, esta herramienta transforma simples cruces en información procesable, con el apoyo de a
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Gold Strike EA - Motor de Precisión para Mercados de Oro Gold Strike EA es un sistema de trading automatizado especializado construido exclusivamente para XAUUSD, diseñado para operar con disciplina y precisión en entornos de alta volatilidad. Aplica una lógica de ruptura refinada en torno a niveles de precios clave, combinada con una gestión inteligente del riesgo y del capital, para entrar en el mercado sólo cuando se dan las condiciones adecuadas. El sistema opera dentro de ventanas de negoc
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
FOREX Strike EA - La disciplina se une a la oportunidad FOREX Strike EA es un sistema inteligente de trading automatizado construido para aportar estructura, control y consistencia al mercado Forex. Diseñado con modernos estándares MQL5, se centra en la ejecución de precisión y la conciencia disciplinada en lugar de la exposición agresiva. Combinando la colocación inteligente de órdenes con la gestión adaptativa del dinero, el sistema interviene en el mercado sólo cuando las condiciones se alin
Trade Vision Panel
Abderrahmane Benali
Indicadores
Visión general: Trade Vision Panel es un tablero de mandos premium y ligero para MetaTrader 5 diseñado para mostrar su información comercial clave directamente en el gráfico. Combina análisis de rendimiento, control de posiciones abiertas, y un filtro de noticias en tiempo real - todo en una interfaz inteligente y elegante. Perfecto para los comerciantes que quieren ver todo lo que importa sin cambiar de pantalla . Características principales: - Muestra posiciones abiertas con símbolo, tamaño d
Deal Tracker Dashboard
Abderrahmane Benali
Indicadores
Deal Tracker Dashboard - Analizador Visual del Rendimiento Comercial Un tablero profesional de análisis de operaciones diseñado para visualizar y evaluar el rendimiento real de sus operaciones directamente en el gráfico. Deal Tracker Dashboard muestra las operaciones cerradas en sus niveles exactos de precio y proporciona estadísticas inteligentes de rendimiento para ayudarle a entender los resultados con claridad y precisión. Principales características: Seguimiento visual de las operaciones ce
