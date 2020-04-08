RSI Dashboard Pro
- Indicadores
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
RSI Dashboard PRO - Visión de conjunto
RSI Dashboard PRO es una herramienta elegante y potente que pone el análisis RSI multisímbolo y multihorario directamente al alcance de su mano. Diseñado para ser rápido, claro y preciso, convierte datos complejos del mercado en información práctica en un único panel compacto.
Con un solo clic, cambie de símbolo o de marco temporal al instante, haciendo que el seguimiento del RSI sea más inteligente, rápido y visual.
Principales ventajas
-
Valores del RSI en tiempo real para todos los símbolos de la lista de vigilancia y los plazos seleccionados
-
Codificación automática por colores:
-
Sobrecompra → Verde
-
Sobrecompra → Rojo
-
Neutral → Blanco/Gris
-
-
Cambio de símbolo y marco temporal con un solo clic
-
Ajustes, umbrales y colores del RSI totalmente personalizables
-
Interfaz limpia, rápida y profesional
-
Compatible con Forex, índices, metales, cripto, y más
RSI Dashboard PRO está diseñado para los operadores que quieren señales claras en múltiples marcos de tiempo de un vistazo - detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa al instante y operar con confianza.