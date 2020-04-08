RSI Dashboard PRO - Visión de conjunto

RSI Dashboard PRO es una herramienta elegante y potente que pone el análisis RSI multisímbolo y multihorario directamente al alcance de su mano. Diseñado para ser rápido, claro y preciso, convierte datos complejos del mercado en información práctica en un único panel compacto.

Con un solo clic, cambie de símbolo o de marco temporal al instante, haciendo que el seguimiento del RSI sea más inteligente, rápido y visual.

Principales ventajas

Valores del RSI en tiempo real para todos los símbolos de la lista de vigilancia y los plazos seleccionados

Codificación automática por colores: Sobrecompra → Verde Sobrecompra → Rojo Neutral → Blanco/Gris

Cambio de símbolo y marco temporal con un solo clic

Ajustes, umbrales y colores del RSI totalmente personalizables

Interfaz limpia, rápida y profesional

Compatible con Forex, índices, metales, cripto, y más

RSI Dashboard PRO está diseñado para los operadores que quieren señales claras en múltiples marcos de tiempo de un vistazo - detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa al instante y operar con confianza.