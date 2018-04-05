Daily Synthetic Breakout PRO

AQS-SyntheticBreakOut PRO

Asesor Experto en seguimiento de tendencias para MetaTrader 5

Diseñado en torno a un día de negociación UTC sintético para la portabilidad y la coherencia de ejecución

Visión general

AQS-SyntheticBreakOut PRO es un Asesor Experto basado en reglas de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para reducir una debilidad común de los sistemas de negociación "diarios": la dependencia de la hora del servidor del broker y las definiciones de sesión.

Muchas estrategias de ruptura diaria se basan implícitamente en velas diarias definidas por el broker, lo que significa que la misma estrategia puede comportarse de manera diferente a través de brokers, ubicaciones VPS, o símbolos con sesiones de negociación no estándar. AQS-SyntheticBreakOut PRO mitiga este problema mediante la construcción de un día de negociación sintético en UTC, permitiendo que la lógica de breakout se aplique de manera más coherente en todos los entornos.

El AE está diseñado como un componente de ruptura a medio plazo, orientado a la cartera, que prioriza la disciplina de ejecución, la solidez y el control del riesgo sobre la frecuencia o las técnicas de recuperación agresivas.

Clasificación de la estrategia

  • Tipo principal: Breakout de seguimiento de tendencia

  • Estilo de negociación: Expansión de rango / ruptura de volatilidad

  • Horizonte temporal: Medio plazo (lógica basada en H1)

Este EA:

  • ✔ negocia la expansión direccional confirmada después de que el precio rompa más allá de un rango completado.

  • ❌ NO utiliza lógica de rejilla, martingala, promediación, cobertura, recuperación o contratendencia

  • ❌ NO es un sistema de scalping o de alta frecuencia

Concepto de día UTC sintético

En lugar de confiar en las velas diarias definidas por el broker, el EA construye un día de negociación sintético utilizando una hora de inicio UTC configurable.

Objetivos clave del diseño:

  • Reducir la sensibilidad a las desviaciones horarias del servidor del broker.

  • Mejorar la portabilidad entre brokers y entornos VPS

  • Construir niveles de desglose a partir de sesiones completas en lugar de ruido de días parciales.

Esto es particularmente relevante cuando se despliega el EA a través de múltiples símbolos y/o brokers.

Lógica de negociación (alto nivel)

  1. Construcción de días sintéticos (UTC)
    Los datos de precios se agrupan en días de negociación sintéticos basados en UTC utilizando una hora de inicio configurable.

  2. Definición del rango a partir de los días sintéticos completados
    El rango de ruptura (máximo/mínimo) se calcula a partir de los últimos N días sintéticos completados utilizando datos H1.

  3. Confirmación de ruptura con buffer
    Sólo se considera una operación cuando el precio cierra más allá del rango con un buffer adicional configurable para reducir falsas rupturas.

  4. Puerta de tendencia opcional (ADX)
    Se puede activar un filtro ADX para restringir las operaciones a condiciones direccionales más fuertes.

  5. Disciplina de ejecución
    Se utilizan límites de negociación diarios y enfriamientos basados en barras para reducir el exceso de negociación y mantener un comportamiento repetible.

Pruebas de marco temporal y entorno

  • La estrategia se ha probado principalmente en el marco temporal H1.

  • También ha sido validada en entornos con spreads más elevados (por ejemplo, condiciones basadas en spreads/cuenta SB), con salvaguardas de ejecución para soportar condiciones de negociación más realistas.

Nota: Las condiciones de los brokers varían mucho (spread, comisiones, especificaciones de los contratos, niveles de stop, calidad de ejecución). Los usuarios deben validar el EA en su propio broker.

Gestión de riesgos y controles de ejecución

AQS-SyntheticBreakOut PRO está diseñado con controles de riesgo transparentes y endurecimiento de la ejecución:

  • Stop-loss y take-profit basados en ATR (periodos y multiplicadores configurables)

  • Retroceso SL/TP fijo opcional

  • Trailing stop opcional (inicio y distancia del trailing stop configurables)

  • Mecanismos opcionales de reducción del riesgo defensivo (configurables)

  • Comprobación del cumplimiento de la distancia del stop por parte del corredor

  • Conocimiento del nivel de congelación para reducir los fallos de modificación

  • Operaciones máximas por día y enfriamiento de la entrada en función de la barra

El EA no intenta recuperar las pérdidas mediante el apilamiento agresivo de posiciones o el aumento de lotes.

Configuraciones incluidas (13 archivos .set)

Este producto incluye 13 archivos .set preconfigurados, cada uno calibrado para un símbolo y un marco temporal específicos.

Configuraciones FX (9 en la lista):

  • AUDJPY

  • AUDUSD

  • EURAUD

  • GBPAUD

  • GBPUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

  • USDJPY

  • GBPJPY

Configuraciones de índices (4 en la lista):

  • NAS100

  • US30

  • US500

  • JPN225

Cada configuración se proporciona como punto de partida y sólo debe utilizarse en el símbolo/marco temporal correspondiente.

Importante: Los nombres de los símbolos pueden variar según el broker (sufijos como .r , _SB , m , etc.). Si su broker utiliza un nombre de símbolo diferente, cargue el archivo .set y aplíquelo al instrumento correspondiente en su plataforma, luego valide las especificaciones de spread/contrato.

Cómo se facilitan los ficheros de preajuste (.set)

Para garantizar que los compradores puedan operar inmediatamente con las configuraciones exactas probadas, los archivos de preajuste correspondientes se proporcionan previa solicitud tras la compra.

Cómo reciben los compradores los archivos preestablecidos

Tras la compra, los compradores pueden solicitar los archivos preestablecidos a través de:

  • Mensajes privados MQL5, o

  • El contacto oficial de soporte (support@auroraquantsystems.com)

Los archivos preestablecidos se entregan puntualmente y corresponden a los mismos parámetros utilizados en las pruebas, incluidos los ajustes de riesgo, sesión y ejecución.

Uso recomendado

  • Diseñado como un componente de cartera, no como un sistema "todo en uno" para un único mercado.

  • Utilice una configuración por símbolo y marco temporal

  • Valídelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en vivo.

  • Aplique una configuración de riesgo conservadora adecuada al tamaño de su cuenta y a las condiciones del corredor.

  • Si modifica los parámetros, vuelva a probar y validar las restricciones de ejecución (niveles de stop, niveles de congelación, comportamiento del diferencial).

Condiciones de diferencial e hipótesis de prueba conservadoras

Todas las estrategias se evaluaron bajo supuestos de spread conservadores y se probaron durante un periodo de 7 años (consulte nuestro sitio web para obtener más detalles)
Las estadísticas de spread se midieron mediante el muestreo del spread informado por el corredor ( SYMBOL_SPREAD ) durante las ejecuciones del Probador de Estrategias y se expresan en puntos (unidad nativa de MetaTrader).

Aclaración de la unidad:
- En símbolos FX estándar de 5 dígitos, 10 puntos = 1 pip
- En índices / CFDs, los puntos corresponden al paso de precio mínimo nativo del instrumento (conversión de pip no aplicable)

Para evitar suposiciones en el mejor de los casos, informamos de ambos:

  • el diferencial medio (percentil 50), representativo de condiciones típicas, y

  • el diferencial del percentil 90, que refleja condiciones adversas como una liquidez reducida o una ampliación impuesta por el intermediario.

Se ha comprobado que la lógica de la estrategia y los controles de riesgo se mantienen estables en los niveles de diferencial del percentil 90, lo que garantiza su solidez en condiciones de negociación desfavorables.

Estadísticas de diferenciales (puntos con equivalentes en pips, si procede)

Instrumento Diferencial medio Diferencial percentil 90
AUDJPY 38,0 puntos(≈3,8 pipos) 120,0 pts(≈12,0 pips)
AUDUSD 50,0 pts(≈5,0 pipos) 50,0 pts(≈5,0 pips)
EURAUD 190.0 pts(≈19.0 pips) 190,0 pts(≈19,0 pips)
GBPAUD 10,0 pts(≈1,0 pip) 18,0 pts(≈1,8 pip)
GBPUSD 50,0 pts(≈5,0 pips) 50,0 pts(≈5,0 pips)
USDCAD 50.0 pts(≈5.0 pips) 50.0 pts(≈5.0 pips)
USDCHF 5.0 pts(≈0.5 pips) 50.0 pts(≈5.0 pips)
USDJPY 50,0 pts(≈5,0 pips) 50,0 pts(≈5,0 pips)
GBPJPY 4.0 pts(≈0.4 pips) 9,0 puntos(≈0,9 pips)
JPN225 80,0 puntos 80,0 puntos
NAS100 10,0 puntos 20,0 puntos
US30 30,0 puntos 37,0 puntos
US500 6,0 puntos 6,0 puntos

Cómo interpretar esta tabla

  • Eldiferencial medio refleja los costes de ejecución habituales.

  • El diferencial del percentil 90 refleja las condiciones de tensión (por ejemplo, fuera de horario, poca liquidez).

  • Cuando la mediana es igual al percentil 90, esto indica un límite máximo de diferencial impuesto por el intermediario, lo que representa una hipótesis deliberadamente conservadora.

  • Los equivalentes en pips sólo se muestran para los símbolos FX y son aproximados.

Licencias y activaciones

Este producto se ofrece con una licencia de larga duración para reflejar su uso previsto como estrategia sistemática a medio plazo.
La licencia incluye múltiples activaciones, lo que permite flexibilidad para la migración de VPS, entornos de prueba y redundancia.

Notas importantes (transparencia y riesgo)

  • No hay martingala, rejilla, promedio, o la lógica de recuperación

  • No se garantiza el rendimiento

  • Los resultados dependen del mercado y del intermediario

  • Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras

Pruebe siempre en demo y aplique una gestión del riesgo adecuada antes de operar en vivo.

FAQ (Preguntas más frecuentes)

P1) ¿Qué tipo de estrategia es ésta?

AQS-SyntheticBreakOut PRO es un EA de ruptura de tendencia que busca la expansión direccional después de que el precio rompe más allá de un rango completado. No es una estrategia de cuadrícula, martingala o promediación.

P2) ¿Qué marco temporal debo utilizar?

La estrategia se ha probado principalmente en H1. Utilice los archivos .set proporcionados en el marco temporal para el que fueron preparados. Si decide ejecutar en otros plazos (por ejemplo, M30), debe volver a probar y validar cuidadosamente.

P3) ¿Por qué "día UTC sintético"?

Muchas estrategias "diarias" dependen de los límites de tiempo del servidor del broker. Este EA construye un día sintético basado en UTC para que la lógica de la estrategia sea menos sensible a los ajustes de tiempo del broker y pueda desplegarse de forma más consistente a través de brokers y ubicaciones de VPS.

P4) ¿Funciona en cuentas basadas en spreads / SB?

Se ha validado en entornos con spreads más elevados (incluidas las condiciones basadas en spreads / SB). Sin embargo, la calidad de ejecución y los spreads varían según el broker y el símbolo. Realice siempre pruebas de demostración y confirme las condiciones del símbolo (diferencial, tamaño del contrato, nivel de stop, nivel de congelación).

P5) ¿Puedo utilizar la configuración incluida en cualquier broker?

Los ajustes se proporcionan como puntos de partida. Dado que las especificaciones de los símbolos y las condiciones de ejecución difieren, debe validarlas en su broker y adaptar los parámetros de riesgo si es necesario.

P6) ¿Necesito optimizar el EA?

No necesariamente. Los archivos .set incluidos están pensados para ayudarle a empezar rápidamente. Si lo optimiza, evite un ajuste excesivo y valídelo utilizando prácticas de prueba sólidas (periodos fuera de la muestra, hipótesis conservadoras y ajustes realistas de diferencial/ejecución).

P7) ¿Utiliza el EA martingala, rejilla o recuperación?

No. El EA no utiliza martingala, rejilla, promediación, cobertura ni lógica de recuperación.

P8) ¿Cómo se cargan los archivos .set?

Abra el Probador de Estrategias (o adjunte el EA a un gráfico), vaya a Entradas, haga clic en Cargar, elija el archivo .set correspondiente y confirme la coincidencia de símbolo/marco temporal. Los nombres de los símbolos pueden incluir sufijos de broker; utilice el instrumento correspondiente en su plataforma.

P9) ¿Qué debo hacer antes de operar en directo?

Comience con pruebas de demostración, confirme la correcta asignación de símbolos, verifique el comportamiento de los niveles de diferencial/parada/nivel de congelación y asegúrese de que los ajustes de riesgo de su cuenta son adecuados para su capital y sus objetivos.


Captura de pantalla proporcionada:

Captura de pantalla 1 - Ejecución visual de la estrategia en el marco temporal H1
Captura de pantalla 2 - Ejemplos de múltiples activos (divisas e índices)
Captura de pantalla 3 - Curva de renta variable a largo plazo (más de 2 años de backtest)
Captura de pantalla 4 - Informe de prueba de la estrategia (estadísticas clave)
Captura de pantalla 5 - Configuración completa de entradas y controles de riesgo
Productos recomendados
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Asesores Expertos
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Asesores Expertos
King Ruay Scalper GOLD Plus EA El King Ruay Scalper GOLD Plus EA se basa en una estrategia de ruptura real-No AI, No Grid, No Martingale, No Promedio. Identifica los niveles clave de compra y venta y coloca órdenes stop de compra/venta en consecuencia. Una vez que se ejecuta una orden, el motor scalper se hace cargo de gestionar la posición de manera eficiente. Este EA es versátil y funciona en varios pares, incluyendo ORO y más. La configuración predeterminada está optimizada para el ORO, y pu
Aureus MT5
Theo Karam
Asesores Expertos
Ampliación de la Ronda 1 de precios especiales para los primeros en adoptar | Precio actual: $ 299 - Sólo quedan 10 copias a este precio | Próximo precio: $ 399 Aureus MT5 es un Asesor Experto de vanguardia diseñado exclusivamente para el comercio de Oro. Combinando la precisión de una estrategia de inversión de precios con el aprendizaje automático avanzado, Aureus MT5 proporciona a los operadores una herramienta fiable para navegar por las complejidades del mercado del oro. Estrategia Aure
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Asesores Expertos
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H es un Asesor Experto diseñado para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, implementando metodologías de redes neuronales para el reconocimiento de patrones. El EA utiliza un enfoque sistemático para el trading de oro a través del análisis cuidadoso de las condiciones del mercado y la gestión precisa de operaciones. Para obtener resultados precisos en el backtesting , asegúrese de configurar el correcto desplazamiento GMT en los parámetros de entrada. Precios y
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Boom and Crash ACTUALIZACIÓN BOOM AND CRASH upgrade es un asesor experto 100% adaptativo basado en el movimiento de los precios. Tiene incorporado un algoritmo único de recuperación inteligente. Sólo un comercio a la vez. Cada operación tiene Stop Loss y Take Profit desde el principio, y no cambian. Esto es para aquellos que buscan un crecimiento estable a largo plazo. AJUSTES SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GESTIÓN MONETARIA - LOTE CONSTANTE VALOR PARA "MON
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Heiken
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Asesores Expertos
El EA Prop Firm Mastery es un asesor experto de última generación y bajo riesgo diseñado para el trading multisímbolo con filtros de correlación avanzados para aumentar la precisión de las operaciones. A diferencia de los EAs tradicionales que toman operaciones a ciegas, este EA asegura sólo las configuraciones de compra y venta más fuertes mediante el análisis de la fuerza de correlación entre sus pares de negociación elegidos. Este EA de última generación combina la ejecución de órdenes pendie
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario