Daily Synthetic Breakout PRO

AQS-SyntheticBreakOut PRO

Asesor Experto en seguimiento de tendencias para MetaTrader 5

Diseñado en torno a un día de negociación UTC sintético para la portabilidad y la coherencia de ejecución

Visión general

AQS-SyntheticBreakOut PRO es un Asesor Experto basado en reglas de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para reducir una debilidad común de los sistemas de negociación "diarios": la dependencia de la hora del servidor del broker y las definiciones de sesión.

Muchas estrategias de ruptura diaria se basan implícitamente en velas diarias definidas por el broker, lo que significa que la misma estrategia puede comportarse de manera diferente a través de brokers, ubicaciones VPS, o símbolos con sesiones de negociación no estándar. AQS-SyntheticBreakOut PRO mitiga este problema mediante la construcción de un día de negociación sintético en UTC, permitiendo que la lógica de breakout se aplique de manera más coherente en todos los entornos.

El AE está diseñado como un componente de ruptura a medio plazo, orientado a la cartera, que prioriza la disciplina de ejecución, la solidez y el control del riesgo sobre la frecuencia o las técnicas de recuperación agresivas.

Clasificación de la estrategia

Tipo principal: Breakout de seguimiento de tendencia

Estilo de negociación: Expansión de rango / ruptura de volatilidad

Horizonte temporal: Medio plazo (lógica basada en H1)

Este EA:

✔ negocia la expansión direccional confirmada después de que el precio rompa más allá de un rango completado.

❌ NO utiliza lógica de rejilla, martingala, promediación, cobertura, recuperación o contratendencia

❌ NO es un sistema de scalping o de alta frecuencia

Concepto de día UTC sintético

En lugar de confiar en las velas diarias definidas por el broker, el EA construye un día de negociación sintético utilizando una hora de inicio UTC configurable.

Objetivos clave del diseño:

Reducir la sensibilidad a las desviaciones horarias del servidor del broker.

Mejorar la portabilidad entre brokers y entornos VPS

Construir niveles de desglose a partir de sesiones completas en lugar de ruido de días parciales.

Esto es particularmente relevante cuando se despliega el EA a través de múltiples símbolos y/o brokers.

Lógica de negociación (alto nivel)

Construcción de días sintéticos (UTC)

Los datos de precios se agrupan en días de negociación sintéticos basados en UTC utilizando una hora de inicio configurable. Definición del rango a partir de los días sintéticos completados

El rango de ruptura (máximo/mínimo) se calcula a partir de los últimos N días sintéticos completados utilizando datos H1. Confirmación de ruptura con buffer

Sólo se considera una operación cuando el precio cierra más allá del rango con un buffer adicional configurable para reducir falsas rupturas. Puerta de tendencia opcional (ADX)

Se puede activar un filtro ADX para restringir las operaciones a condiciones direccionales más fuertes. Disciplina de ejecución

Se utilizan límites de negociación diarios y enfriamientos basados en barras para reducir el exceso de negociación y mantener un comportamiento repetible.

Pruebas de marco temporal y entorno

La estrategia se ha probado principalmente en el marco temporal H1 .

También ha sido validada en entornos con spreads más elevados (por ejemplo, condiciones basadas en spreads/cuenta SB), con salvaguardas de ejecución para soportar condiciones de negociación más realistas.

Nota: Las condiciones de los brokers varían mucho (spread, comisiones, especificaciones de los contratos, niveles de stop, calidad de ejecución). Los usuarios deben validar el EA en su propio broker.

Gestión de riesgos y controles de ejecución

AQS-SyntheticBreakOut PRO está diseñado con controles de riesgo transparentes y endurecimiento de la ejecución:

Stop-loss y take-profit basados en ATR (periodos y multiplicadores configurables)

Retroceso SL/TP fijo opcional

Trailing stop opcional (inicio y distancia del trailing stop configurables)

Mecanismos opcionales de reducción del riesgo defensivo (configurables)

Comprobación del cumplimiento de la distancia del stop por parte del corredor

Conocimiento del nivel de congelación para reducir los fallos de modificación

Operaciones máximas por día y enfriamiento de la entrada en función de la barra

El EA no intenta recuperar las pérdidas mediante el apilamiento agresivo de posiciones o el aumento de lotes.

Configuraciones incluidas (13 archivos .set)

Este producto incluye 13 archivos .set preconfigurados, cada uno calibrado para un símbolo y un marco temporal específicos.

Configuraciones FX (9 en la lista):

AUDJPY

AUDUSD

EURAUD

GBPAUD

GBPUSD

USDCAD

USDCHF

USDJPY

GBPJPY

Configuraciones de índices (4 en la lista):

NAS100

US30

US500

JPN225

Cada configuración se proporciona como punto de partida y sólo debe utilizarse en el símbolo/marco temporal correspondiente.

Importante: Los nombres de los símbolos pueden variar según el broker (sufijos como .r , _SB , m , etc.). Si su broker utiliza un nombre de símbolo diferente, cargue el archivo .set y aplíquelo al instrumento correspondiente en su plataforma, luego valide las especificaciones de spread/contrato.

Cómo se facilitan los ficheros de preajuste (.set)

Para garantizar que los compradores puedan operar inmediatamente con las configuraciones exactas probadas, los archivos de preajuste correspondientes se proporcionan previa solicitud tras la compra.

Cómo reciben los compradores los archivos preestablecidos

Tras la compra, los compradores pueden solicitar los archivos preestablecidos a través de:

Mensajes privados MQL5 , o

El contacto oficial de soporte (support@auroraquantsystems.com)

Los archivos preestablecidos se entregan puntualmente y corresponden a los mismos parámetros utilizados en las pruebas, incluidos los ajustes de riesgo, sesión y ejecución.

Uso recomendado

Diseñado como un componente de cartera , no como un sistema "todo en uno" para un único mercado.

Utilice una configuración por símbolo y marco temporal

Valídelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en vivo.

Aplique una configuración de riesgo conservadora adecuada al tamaño de su cuenta y a las condiciones del corredor.

Si modifica los parámetros, vuelva a probar y validar las restricciones de ejecución (niveles de stop, niveles de congelación, comportamiento del diferencial).

Condiciones de diferencial e hipótesis de prueba conservadoras

Todas las estrategias se evaluaron bajo supuestos de spread conservadores y se probaron durante un periodo de 7 años (consulte nuestro sitio web para obtener más detalles)

Las estadísticas de spread se midieron mediante el muestreo del spread informado por el corredor ( SYMBOL_SPREAD ) durante las ejecuciones del Probador de Estrategias y se expresan en puntos (unidad nativa de MetaTrader).

Aclaración de la unidad:

- En símbolos FX estándar de 5 dígitos, 10 puntos = 1 pip

- En índices / CFDs, los puntos corresponden al paso de precio mínimo nativo del instrumento (conversión de pip no aplicable)

Para evitar suposiciones en el mejor de los casos, informamos de ambos:

el diferencial medio (percentil 50) , representativo de condiciones típicas, y

el diferencial del percentil 90, que refleja condiciones adversas como una liquidez reducida o una ampliación impuesta por el intermediario.

Se ha comprobado que la lógica de la estrategia y los controles de riesgo se mantienen estables en los niveles de diferencial del percentil 90, lo que garantiza su solidez en condiciones de negociación desfavorables.

Estadísticas de diferenciales (puntos con equivalentes en pips, si procede)

Instrumento Diferencial medio Diferencial percentil 90 AUDJPY 38,0 puntos(≈3,8 pipos) 120,0 pts(≈12,0 pips) AUDUSD 50,0 pts(≈5,0 pipos) 50,0 pts(≈5,0 pips) EURAUD 190.0 pts(≈19.0 pips) 190,0 pts(≈19,0 pips) GBPAUD 10,0 pts(≈1,0 pip) 18,0 pts(≈1,8 pip) GBPUSD 50,0 pts(≈5,0 pips) 50,0 pts(≈5,0 pips) USDCAD 50.0 pts(≈5.0 pips) 50.0 pts(≈5.0 pips) USDCHF 5.0 pts(≈0.5 pips) 50.0 pts(≈5.0 pips) USDJPY 50,0 pts(≈5,0 pips) 50,0 pts(≈5,0 pips) GBPJPY 4.0 pts(≈0.4 pips) 9,0 puntos(≈0,9 pips) JPN225 80,0 puntos 80,0 puntos NAS100 10,0 puntos 20,0 puntos US30 30,0 puntos 37,0 puntos US500 6,0 puntos 6,0 puntos

Cómo interpretar esta tabla

El diferencial medio refleja los costes de ejecución habituales.

El diferencial del percentil 90 refleja las condiciones de tensión (por ejemplo, fuera de horario, poca liquidez).

Cuando la mediana es igual al percentil 90, esto indica un límite máximo de diferencial impuesto por el intermediario , lo que representa una hipótesis deliberadamente conservadora.

Los equivalentes en pips sólo se muestran para los símbolos FX y son aproximados.

Licencias y activaciones

Este producto se ofrece con una licencia de larga duración para reflejar su uso previsto como estrategia sistemática a medio plazo.

La licencia incluye múltiples activaciones, lo que permite flexibilidad para la migración de VPS, entornos de prueba y redundancia.

Notas importantes (transparencia y riesgo)

No hay martingala, rejilla, promedio, o la lógica de recuperación

No se garantiza el rendimiento

Los resultados dependen del mercado y del intermediario

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras

Pruebe siempre en demo y aplique una gestión del riesgo adecuada antes de operar en vivo.

P1) ¿Qué tipo de estrategia es ésta?

FAQ (Preguntas más frecuentes)

AQS-SyntheticBreakOut PRO es un EA de ruptura de tendencia que busca la expansión direccional después de que el precio rompe más allá de un rango completado. No es una estrategia de cuadrícula, martingala o promediación.

P2) ¿Qué marco temporal debo utilizar?

La estrategia se ha probado principalmente en H1. Utilice los archivos .set proporcionados en el marco temporal para el que fueron preparados. Si decide ejecutar en otros plazos (por ejemplo, M30), debe volver a probar y validar cuidadosamente.

P3) ¿Por qué "día UTC sintético"?

Muchas estrategias "diarias" dependen de los límites de tiempo del servidor del broker. Este EA construye un día sintético basado en UTC para que la lógica de la estrategia sea menos sensible a los ajustes de tiempo del broker y pueda desplegarse de forma más consistente a través de brokers y ubicaciones de VPS.

P4) ¿Funciona en cuentas basadas en spreads / SB?

Se ha validado en entornos con spreads más elevados (incluidas las condiciones basadas en spreads / SB). Sin embargo, la calidad de ejecución y los spreads varían según el broker y el símbolo. Realice siempre pruebas de demostración y confirme las condiciones del símbolo (diferencial, tamaño del contrato, nivel de stop, nivel de congelación).

P5) ¿Puedo utilizar la configuración incluida en cualquier broker?

Los ajustes se proporcionan como puntos de partida. Dado que las especificaciones de los símbolos y las condiciones de ejecución difieren, debe validarlas en su broker y adaptar los parámetros de riesgo si es necesario.

P6) ¿Necesito optimizar el EA?

No necesariamente. Los archivos .set incluidos están pensados para ayudarle a empezar rápidamente. Si lo optimiza, evite un ajuste excesivo y valídelo utilizando prácticas de prueba sólidas (periodos fuera de la muestra, hipótesis conservadoras y ajustes realistas de diferencial/ejecución).

P7) ¿Utiliza el EA martingala, rejilla o recuperación?

No. El EA no utiliza martingala, rejilla, promediación, cobertura ni lógica de recuperación.

P8) ¿Cómo se cargan los archivos .set?

Abra el Probador de Estrategias (o adjunte el EA a un gráfico), vaya a Entradas, haga clic en Cargar, elija el archivo .set correspondiente y confirme la coincidencia de símbolo/marco temporal. Los nombres de los símbolos pueden incluir sufijos de broker; utilice el instrumento correspondiente en su plataforma.

P9) ¿Qué debo hacer antes de operar en directo?

Comience con pruebas de demostración, confirme la correcta asignación de símbolos, verifique el comportamiento de los niveles de diferencial/parada/nivel de congelación y asegúrese de que los ajustes de riesgo de su cuenta son adecuados para su capital y sus objetivos.





Captura de pantalla proporcionada:

- Ejecución visual de la estrategia en el marco temporal H1- Ejemplos de múltiples activos (divisas e índices)- Curva de renta variable a largo plazo (más de 2 años de backtest)- Informe de prueba de la estrategia (estadísticas clave)- Configuración completa de entradas y controles de riesgo