BitRocket EA
- Asesores Expertos
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.2
- Actualizado: 27 julio 2025
- Activaciones: 5
- Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15).
- Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger.
- Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operaciones de hoy.
- Funciona en un entorno altamente volátil como BTCUSD sin necesidad de intervención manual.
- Señales precisas con la reducción de operaciones erróneas en oscilaciones.
- Par de divisas: BTCUSD (BITCOIN).
- Plazo:M15.
- Depósito mínimo: $ 200.
Adecuado para operadores que buscan una estrategia probada que combine disciplina y precisión en el mercado Bitcoin, con una excelente adaptación a los rápidos cambios del mercado.
La versión actual es compatible con MT5. Si necesita una versión MT4, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias.