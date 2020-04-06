BitRocket EA


Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión.

Principales ventajas:

- Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15).

- Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger.

- Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operaciones de hoy.

- Funciona en un entorno altamente volátil como BTCUSD sin necesidad de intervención manual.

- Señales precisas con la reducción de operaciones erróneas en oscilaciones.

Recomendaciones :
  • Par de divisas: BTCUSD (BITCOIN).
  • Plazo:M15.
  • Depósito mínimo: $ 200.

Adecuado para operadores que buscan una estrategia probada que combine disciplina y precisión en el mercado Bitcoin, con una excelente adaptación a los rápidos cambios del mercado.


La versión actual es compatible con MT5. Si necesita una versión MT4, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias.



