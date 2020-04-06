BitRocket EA

Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión.

Principales ventajas:

- Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15).

- Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger.

- Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operaciones de hoy.

- Funciona en un entorno altamente volátil como BTCUSD sin necesidad de intervención manual.