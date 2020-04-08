CrossMaster PRO

CrossMaster PRO - Donde se revelan las tendencias

CrossMaster PRO es un indicador de precisión diseñado para identificar los momentos críticos en los que la dirección del mercado comienza a cambiar. Mediante el seguimiento de la interacción entre dos medias móviles, proporciona señales claras exactamente cuando el momento es más importante.

Diseñado para los operadores que valoran la claridad sobre el ruido, esta herramienta transforma simples cruces en información procesable, con el apoyo de alertas inteligentes y una estructura visual limpia.

Principales ventajas

  • Detección en tiempo real de cruces direccionales

  • Sistema inteligente de alertas para un conocimiento inmediato

  • Lógica de medias móviles totalmente configurable

  • Funciona a la perfección en cualquier símbolo o marco temporal

  • Visualización de gráficos limpia y profesional

CrossMaster PRO no le abruma con señales - le notifica sólo cuando las condiciones se alinean.

Diseñado para operadores que desean decisiones más rápidas, tiempos más precisos y un conocimiento estructurado del mercado.

Deje que el mercado hable.

Productos recomendados
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Mapa de liquidez Visión general El indicador Mapa de Liquidez es una herramienta de visualización avanzada basada en los conceptos de ICT Smart Money . Identifica automáticamente las Zonas de Compra , las Zonas de Venta y los Niveles de Liquidez diarios, mostrando dónde es probable que el precio revierta o continúe basándose en el flujo de órdenes institucionales. Calcula los niveles clave de la sesión diaria -como el máximo, el mínimo y el punto medio del día anterior- y, a continuación, obtien
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Indicadores
Este indicador se basa en una fórmula matemática que le da la posibilidad de buscar y encontrar la frecuencia correcta del movimiento, y determinar su nivel clave; ¡sólo tiene que ajustar el parámetro de frecuencia ! Sencillo y muy eficaz; con este indicador puede predecir fácilmente los próximos niveles de soporte y resistencia del día. Además, este indicador determina el rango y los dos próximos niveles importantes del movimiento fuera de este rango hasta el momento. SGFL3 y RGFL3 son niveles
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicadores
Si no está seguro de cómo utilizar este indicador, no dude en ponerse en contacto conmigo. Se lo explicaré y le proporcionaré material de lectura para ayudarle a sacarle el máximo partido. Escáner secuencial TD: Una visión general El TD Sequential Scanner es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para identificar potenciales puntos de agotamiento de precios y cambios de tendencia en los mercados financieros. Desarrollado por Tom DeMark, este método es ampliamente utilizado por lo
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Indicadores
Diagnóstico de pivote mayor y menor Detección de tendencias con muchas señales Se puede utilizar en todos los símbolos Se puede utilizar en todos los marcos de tiempo Ajustes: Volver Mostrar: El número de velas que muestra Si necesita algún ajuste, o tiene alguna pregunta o sugerencia, envíeme un mensaje Cómo operar: Azul: señal de venta Rojo: señal de compra Azul y rojo al mismo tiempo: sin señal Señal de salida: Señal contraria
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicadores
El indicador ayuda a entrar en una operación siguiendo la tendencia, al mismo tiempo, después de alguna corrección. Encuentra fuertes movimientos de tendencia de un par de divisas en un número determinado de barras y también encuentra niveles de corrección para esta tendencia. Si la tendencia es lo suficientemente fuerte y la corrección se vuelve igual a la especificada en los parámetros, entonces el indicador lo señala. Puede establecer diferentes valores de corrección, 38, 50 y 62 (niveles de
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicadores
Este indicador es el indicador más común que usamos todos los días, incluidas nuestras estrategias más utilizadas, ICT y SMC, los límites de Stop Loss y los límites de liquidez que ocurren en las horas de apertura y cierre de los intercambios, así como el volumen de intercambios con Fibonacci y haciendo zoom in y out, y las acciones más comunes que desea ver, como seleccionar el movimiento de intercambio que desea ver y tirar de Fibonacci, son indicadores completamente automáticos que le permite
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence. SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado , Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas . A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales déb
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Indicadores
Tabajara Rules for MT5 , basado en el Setup Tabajara del profesor André Machado, indica la dirección del mercado utilizando medias móviles cuando hay velas en la misma dirección que la media móvil. El indicador contiene la regla de color aplicada a las velas y a la media móvil. Permite cambiar los parámetros: período y método de suavizado de la media móvil. También permite cambiar los colores de las velas (bordes y relleno) y de la media móvil. El modelo del profesor André Machado incluye una
FREE
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Zonar Smart Analysis** es un completo sistema de trading "Smart Money" diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la clásica estrategia de **Opening Range Breakout (ORB)** mientras filtra las señales falsas usando algoritmos avanzados de Price Action (Wick Rejection & Swing Analysis). Deje de adivinar hacia dónde se dirige la sesión. Deja que Zonar dibuje las zonas, identifique la ruptura y destaque los Bloques de Órdenes institucionales para una máxima confluencia. ### Características Clave *
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
El EA utiliza una sofisticada lógica de "Triple Filtro" para identificar entradas de alta probabilidad: Alineación de Tendencias: Utiliza un sistema de cruce de doble EMA (50/200) para identificar la dirección dominante del mercado. Sólo opera en la dirección de la tendencia a largo plazo. Filtro de Momento: Incorpora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para asegurar que el precio tiene suficiente velocidad para alcanzar su objetivo, evitando mercados "planos" o laterales. Ejecución de barras: O
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Indicadores
Sonar de Fibonacci El sonar de Fibonacci tiene una biblioteca interna de patrones de acción de precios recopilados a partir de 28 símbolos y 7 marcos temporales. Cada patrón se divide en 2 lados. El lado anterior y el lado posterior. El sonar de Fibonacci usa el lado anterior para reconocer patrones similares. La acción de precio más reciente (en cualquier momento) hasta el precio de apertura de la barra más nueva es lo que se usa como lado anterior para buscar en la biblioteca. El lado poster
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo mismo osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,,, así se observa mejor su desempeño.
SWing3
AHMED ABULFATEH
5 (5)
Indicadores
Señales de trading con 98% de precisión Entradas precisas, salidas claras | Multi-período | Todos los mercados Cómo funciona en 3 sencillos pasos 1️⃣ INGRESAR (Reglas de compra/venta) Disparador de señal: Dos líneas (X) cruzan fuera de la zona de color (roja para comprar/azul para vender). Confirmación: La vela de precio debe tocar el cruce (durante o entre 1 y 5 velas después). Entrada alternativa (sin contacto): Señal de venta (Zona azul): El precio se mantiene por encima del cruce (no se
TMA Centered Bands Indicator
Irina Cherkashina
5 (1)
Indicadores
The TMA Centered Bands Indicator for MT5 draws bands on the chart and shows the overall price trend. It displays three bands - the lower and upper boundaries of the channel and the median.   The bands are made up of moving averages, and each of them has an MA period. The name TMA comes from triangular moving averages, as the indicator draws triangular bands.   The price will fluctuate between these ranges whenever the trend changes direction, thus creating entry and exit points.   How to trade
FREE
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Asesores Expertos
Español - Descripción del producto (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG con confirmación BOS-CHOCH Asesor Experto de Smart-Money-Concepts que opera sólo cuando aparece una configuración SMC limpia: Order-Block retest tras confirmación de ruptura de estructura (BOS / CHOCH), con confluencia opcional de SR y Fair Value Gap (FVG). El EA utiliza órdenes limitadas pendientes, SL/TP fijos o salidas basadas en RR, trailing de bloqueo por pasos y estrictos controles de riesgo diseñados para pas
FREE
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el famoso indicador de Bandas Bollinger de Gekko. Este indicador utiliza el ya conocido indicador de Bandas de Bollinger y agrega funcionalidades que permiten encontrar señales de entrada y de salida con la acción del precio sobre las bandas. Ejemplo: pullback, pullback contra la tendencia, cruce de precios con la banda del medio, etc. Entradas Number of Bars to Plot Indicator  - el número de barras históricas que el indicador usará para producir señales; ProduceSignalOnlyWhenBarCloses  
AMSV Zones
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Zonas AMSV - Estructura Adaptativa del Mercado + Zonas de Volatilidad Deje de operar niveles ciegos de soporte/resistencia. Empiece a operar con zonas que se adaptan a las condiciones reales del mercado. AMSV Zones combina el análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con zonas que se adaptan a la volatilidad para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores tradicionales que utilizan niveles fijos, AMSV ajusta automática
AutoChannels
Thekeunpie
Indicadores
¿"Dibujo manual de canales"? Ya no. Deje que la estructura del mercado se revele automáticamente". "Siga las zonas de precios a largo plazo 24/7, en tiempo real". Puntos débiles de los operadores reales Identificar puntos de pivote manualmente requiere mucho tiempo y esfuerzo Difícil adaptarse a la alta volatilidad y localizar canales fiables Ideas para copiar "Los mercados nunca duermen. Por qué debería parar tu análisis?". "Decenas de activos al día: ¿cómo sigues el ritmo?". Reclamación
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 es un indicador MQL5 avanzado diseñado para mejorar la precisión de sus operaciones. Proporciona una cuenta atrás en tiempo real para cada vela mientras analiza simultáneamente múltiples marcos temporales para detectar la dirección de la tendencia y posibles reversiones tempranas. Sus principales características son: Cuenta atrás de velas y barra de progreso: Controle el tiempo exacto restante para cada vela con una clara visualización del progreso. Detección avanzada
FREE
ACB Breakout Arrows Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
Este es un escáner multisimbolo y multi-temporalidad diseñado para nuestro indicador ACB Breakout Arrows . Con la configuración predeterminada, escanea señales de compra/venta en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente .  Características Puede escanear 252* combinaciones de símbolos y marcos de tiempo desde un solo gráfico. Abre el gráfico con la señal detectada usando una plantilla predefinida con solo un clic.  Permite arrastrar y colocar el panel fácilmente en cualquier part
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter es un indicador de tendencias para trabajar en los mercados Forex, criptomonedas y CFD. Una característica especial del indicador es que sigue con confianza la tendencia, sin cambiar la señal cuando el precio perfora ligeramente la línea de tendencia. El indicador no se vuelve a dibujar; aparece una señal para ingresar al mercado después del cierre de la barra. Al avanzar a lo largo de una tendencia, el indicador muestra puntos de entrada adicionales en la dirección de la tendenci
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
Otros productos de este autor
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
FX Clock
Abderrahmane Benali
Indicadores
FXClock - Indicador de reloj profesional para operadores Recordatorio importante: Si encuentra esta herramienta útil, por favor apoye el trabajo dejando un comentario o calificación. Sus comentarios motivan un mayor desarrollo! El indicador FXClock es una herramienta práctica y sencilla que muestra la hora directamente en su plataforma de negociación, lo que le permite realizar un seguimiento de varias piezas clave de información al mismo tiempo. Está especialmente diseñado para ayudar a los
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
Utilidades
Smart Risk Manager - ¡Dominar sus operaciones con precisión y confianza! Tome el control total de sus operaciones manuales con un panel elegante, potente e intuitivo diseñado para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la gestión inteligente del riesgo. Smart Risk Manager le permite colocar operaciones u órdenes pendientes en segundos, al tiempo que calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función de su porcentaje de riesgo predefinido. Se acabaron las conjeturas. Sólo e
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT4 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y desea realizar un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico de forma limpia. Haga clic aquí para la versión MT5 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las 10 primeras compras, el pre
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión. Principales ventajas: - Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15). - Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger. - Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operac
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Indicadores
Recordatorio importante: Si encuentras esta herramienta útil , por favor apoya el trabajo dejando un comentario o valoración . Evita usarla sin mostrar apoyo. Sus comentarios motivan un mayor desarrollo. Visión de Tendencia - SuperTrend PRO Lleve sus operaciones al siguiente nivel con una potente actualización de uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más fiables del mercado. SuperTrend PRO ha sido optimizado para proporcionar señales precisas basadas en la fuerza del ATR, con ale
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Gold Strike EA - Motor de Precisión para Mercados de Oro Gold Strike EA es un sistema de trading automatizado especializado construido exclusivamente para XAUUSD, diseñado para operar con disciplina y precisión en entornos de alta volatilidad. Aplica una lógica de ruptura refinada en torno a niveles de precios clave, combinada con una gestión inteligente del riesgo y del capital, para entrar en el mercado sólo cuando se dan las condiciones adecuadas. El sistema opera dentro de ventanas de negoc
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
FOREX Strike EA - La disciplina se une a la oportunidad FOREX Strike EA es un sistema inteligente de trading automatizado construido para aportar estructura, control y consistencia al mercado Forex. Diseñado con modernos estándares MQL5, se centra en la ejecución de precisión y la conciencia disciplinada en lugar de la exposición agresiva. Combinando la colocación inteligente de órdenes con la gestión adaptativa del dinero, el sistema interviene en el mercado sólo cuando las condiciones se alin
RSI Dashboard Pro
Abderrahmane Benali
Indicadores
RSI Dashboard PRO - Visión de conjunto RSI Dashboard PRO es una herramienta elegante y potente que pone el análisis RSI multisímbolo y multihorario directamente al alcance de su mano. Diseñado para ser rápido, claro y preciso, convierte datos complejos del mercado en información práctica en un único panel compacto. Con un solo clic, cambie de símbolo o de marco temporal al instante, haciendo que el seguimiento del RSI sea más inteligente, rápido y visual. Principales ventajas Valores del RSI en
Trade Vision Panel
Abderrahmane Benali
Indicadores
Visión general: Trade Vision Panel es un tablero de mandos premium y ligero para MetaTrader 5 diseñado para mostrar su información comercial clave directamente en el gráfico. Combina análisis de rendimiento, control de posiciones abiertas, y un filtro de noticias en tiempo real - todo en una interfaz inteligente y elegante. Perfecto para los comerciantes que quieren ver todo lo que importa sin cambiar de pantalla . Características principales: - Muestra posiciones abiertas con símbolo, tamaño d
Deal Tracker Dashboard
Abderrahmane Benali
Indicadores
Deal Tracker Dashboard - Analizador Visual del Rendimiento Comercial Un tablero profesional de análisis de operaciones diseñado para visualizar y evaluar el rendimiento real de sus operaciones directamente en el gráfico. Deal Tracker Dashboard muestra las operaciones cerradas en sus niveles exactos de precio y proporciona estadísticas inteligentes de rendimiento para ayudarle a entender los resultados con claridad y precisión. Principales características: Seguimiento visual de las operaciones ce
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario