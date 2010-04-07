Smart EA Summary MT4
- Utilidades
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.4
- Actualizado: 5 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Smart EA Resumen MT4 - EA Profit Panel por Magic Number
¿Tiene varios Asesores Expertos y desea realizar un seguimiento de su rendimiento individual?
Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico de forma limpia.
Características:
Muestra el beneficio por EA (por Magic Number) y el símbolo de negociación.
Calcula la ganancia neta total de todos los números mágicos.
Utiliza un código de colores: verde para beneficios, rojo para pérdidas.
Diseño limpio y profesional, incrustado directamente en el gráfico.
Compatible con cuentas de compensación y cobertura.
Entradas:
Seleccione un intervalo de fechas personalizado para analizar el historial de operaciones.
Personalice la apariencia del panel: color del texto.
Sin configuraciones complejas: ¡sólo tiene que colocarlo en el gráfico y ya funciona!
Perfecto para operadores profesionales que gestionan múltiples estrategias o EAs dentro de una misma cuenta.
Visualice al instante qué EAs están funcionando mejor sin tener que rebuscar en informes u hojas de cálculo.